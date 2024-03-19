Венгрия отправит в Чад солдат. При чем здесь беженцы и Орбан

План Венгрии отправить своих солдат в Африку вызывает много вопросов. Власти говорят, что так они хотят препятствовать нелегальной миграции. Но какие мотивы еще могут быть у Будапешта?

Если спросить у жителей Венгрии, где находится республика Чад, и наоборот, ответить на этот вопрос они смогут лишь основательно изучив карту. И это неудивительно. Ведь до сих пор относительно небольшую страну в центре Европы и гораздо большее по размерам, но малонаселенное африканское государство в зоне Сахеля, мало что объединяло. У Венгрии в Чаде, как и у Чада в Венгрии, до сих пор даже не было дипломатического представительства.

Но ситуация с прошлой осени начала меняться. Венгрия хочет отправить в Чад 200 своих солдат. Кроме этого, речь идет об оказании гуманитарной помощи и проектах по развитию этой африканской страны. В начале года государственная организация Hungary Helps открыла свое первое представительство в Африке - в столице Чада Нджамене. Представительством будет руководить серьезный человек, подчеркивает Андраш Рас, эксперт из Германского общества внешней политики (DGAP) в разговоре с DW: "Конечно, все зависит от того, сколько денег будет на это предоставлено. Но у гражданской миссии есть потенциал, способный внести значимый вклад в развитие". Но вот военная миссия вызывает много вопросов.

Беженцы в Чаде - основная причина?

В октябре министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки назвал Чад "единственным стабильным государством в регионе" и одновременно предупредил, какие последствия может иметь дестабилизация этой страны. "Если в Чаде начнется дестабилизация, мы будем наблюдать, как многомиллионный поток беженцев хлынет в Европу", - цитирует министра англоязычное проправительственное онлайн-издание Hungary Today.

Лагерь для беженцев из Судана на востоке Чада Фото: Michael Knief/AP Content Services for Global Partnership for Education/picture alliance

Впрочем, цифра "сотни миллионов" слишком преувеличена. Тем не менее Чад, с населением в 18 млн человек, принял такое большое число беженцев, как ни одна другая африканская страна - 1,1 млн беженцев. Половина из них - из соседнего Судана, где на протяжении 11 месяцев продолжается борьба между вооруженными группировками, которая заставила многих местных жителей покинуть страну. Гуманитарная ситуация в регионе плохая. В приграничную полосу, на востоке Чада, рядом с Дарфуром, регионом, где идет война, согласно данным ООН, больше месяца не поступает гуманитарная помощь.

К ситуации с беженцами добавляются еще внутриполитические проблемы. В начале мае в Чаде должны состояться выборы. После убийства две недели назад оппозиционного политика ситуация с безопасностью в стране ухудшилась. Наблюдатели опасаются, что президент Махамат Деби превратит Чад в диктатуру. До настоящего времени Деби, в отличие от путчистов в Нигере, Мали и Буркина Фасо, был верным сторонником Запада, включая Францию, чьей колонией в прошлом был Чад.

Чад в сфере чьих интересов?

Между тем в январе Деби принимали в Кремле. А Венгрия часто демонстрирует свои пророссийские взгляды. Политолог из Чада Эваристе Толде считает, что Венгрия преследует только собственные цели, отправляя в Чад своих солдат. "Трудно представить себе, что Франция будет поддерживать присутствие Венгрии в Чаде. То же самое и с Россией, которая тоже решила оказывать поддержку в стабилизации Чада", - говорит Толде в беседе с DW. "Венгерское присутствие в Чаде можно объяснить лишь целью сократить число беженцев, которое должна будет принять Венгрия по правилам ЕС", - рассказал политолог в интервью DW.

Махамат Деби Фото: Mikhail Metzel/dpa/AP/picture alliance

Тем не менее Чад остается страной, которая играет центральную роль в геополитических интересах Парижа, Будапешта и Брюсселя. "Чад для европейцев болезненная точка", - считает Ульф Лессинг (Ulf Laessing), который руководит проектами фонда Конрада Аденауэра в регионе Сахель. В то время, как Европа критикует военный режим в Мали, Нигере и Буркина Фасо, несмотря на дефицит демократии и прав человека в Чаде эту страну она не подвергает критике. Тем не менее, по словам Лессинга, имеет смысл стабилизировать Чад, потому что страна имеет огромное значение для Центральной Африки, и ее соседи находятся под пристальным вниманием России, которая расширяет там свое присутствие.

Что могут сделать 200 солдат?

Вопрос в том, что смогут сделать 200 венгерских солдат в Чаде? "Я не думаю, что кто-то реально ожидает того, что с помощью 200 бойцов что-то можно сделать в стране площадью более миллиона квадратных километров", - говорит Андраш Рас. Учитывая ее малочисленность, у этой миссии практически нет шансов существенно повлиять на нелегальную миграцию, полагает он. Даже французские военные, у которых гораздо больший контингент в стране, не смогли стабилизировать ситуацию. С французской стороны в Чаде находится более 1000 солдат, которые под давлением военных хунт в Мали и Нигере были передислоцированы в Чад.

Для того, чтобы солдаты отправились в Чад, обеим сторонам необходимо соблюсти несколько формальностей. До сих пор остается открытым вопрос о том, начнется ли миссия до или после президентских выборов в Чаде 6 мая. В любом случае, Венгрия впервые отправит своих солдат в Африку с такой потенциально опасной миссией и без международного мандата.

Венгерский военный в составе миссии НАТО в Афганистане (фото из архива) Фото: Szilard Koszticsak/dpa/picture alliance

Каковы же мотивы Будапешта, кроме провозглашенного препятствования нелегальной миграции? У Андраша Раса есть своя теория на этот счет. Она связана с окончанием миссии НАТО в Афганистане в 2021 году, в которой также участвовали венгерские спецподразделения и которые с тех пор проводили только учения.

"Чтобы сохранять такой уровень подготовки среди спецподразделений, необходимо их участие в реальных миссиях", - говорит эксперт. В этом есть своя логика. Однако она не объясняет, почему венгры поедут именно в Чад. Дополнительные спекуляции вызывает и участие в миссии известных лиц.

Среди венгерских дипломатов, которые в последние месяцы вели переговоры с Чадом, был Гашпар Орбан, сын премьера Виктора Орбана. О 32-летнем Орбане-младшем известно, что он сделал карьеру в футболе, что является военным и религиозным деятелем. Он - один из немногих венгров, кто учился в британской королевской военной академии Sandhurst. Какую именно роль будет играть Орбан-младший в военной миссии в Чаде, неясно. У эксперта Раса это вызывает ряд вопросов: например, о рисках, связанных с участием в миссии знаменитости - сына премьера. Может быть, в конечном итоге, речь идет о его личной карьере? По мнению Раса, это было бы "возможным объяснением".

На свой страх и риск: в Европу на лодке To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

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