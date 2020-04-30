Британский лорд, построивший купол Рейхстага, отмечает 85-летие (фото)

Берлин • В понедельник, 1 июня, исполняется 85 лет знаменитому британскому архитектору Норману Фостеру, по проекту которого была создана одна из самых известных достопримечательностей современного Берлина - новый стеклянный купол Рейхстага со смотровой площадкой. Ее посетители могут не только окинуть взглядом и сфотографировать немецкую столицу, но и заглянуть сверху в зал пленарных заседаний бундестага.

Норман Фостер родился в 1935 году в графстве Большой Манчестер в семье рабочего и уже в раннем возрасте начал интересоваться архитектурой. Обучался в США на средства от выигранной стипендии. Является одним из четырех изобретателей нового архитектурного стиля - хай-тек. В 1990 году получил от британской королевы Елизаветы II титул барона - возведен в дворянство пэрского достоинства. В 1999 году стал обладателем самой престижной в мире награды в области архитектуры - Притцкеровской премии.

Реконструкция Рейхстага после воссоединения Германии

Внутри стеклянного купола Рейхстага находятся две спиральные дорожки. По этим пандусам туристы поднимаются на верхнюю смотровую площадку и спускаются вниз. В центре - зеркальный конус. Отражаясь от него, дневной свет попадает в зал пленарных заседаний бундестага.

Фостер победил на международном конкурсе в 1995 году. Решение принимал Совет старейшин бундестага. Многие настаивали на том, чтобы поручить проект одному из немецких архитекторов, но в конечном итоге всех убедили эскизы и макеты Фостера. В 1999 году, к началу переезда столицы Германии из Бонна в Берлин, над зданием Рейхстага появилась новая городская достопримечательность.

В первоначальном проекте Фостера купола не предусматривалось. Вместо того, чтобы восстанавливать купол, пострадавший в 1933 году во время пожара Рейхстага и окончательно взорванный из соображений безопасности в 1954 году, он предлагал соорудить плоскую крышу-навес над всем зданием, но конкурсная комиссия посчитала, что в таком виде парламент будет похож на "огромную бензоколонку".

Конструкция купола Рейхстага и ее эко-особенности

Один пандус внутри купола предназначен для подъема, другой - для спуска. Протяженность спирали - около 230 метров, ширина - около 1,8 метра. Общий вес купола составляет 1200 тонн, а площадь стеклянной поверхности - около 3000 квадратных метров.

Во время подъема постоянно приходится решать - смотреть на город за стеклянным куполом или на игру света и отражений в зеркальном конусе внутри. Состоит конус из 30 рядов, в каждом из них - по 12 зеркал. В общей сложности - 360 отдельных пластин. Подача отраженного дневного света в зал заседаний регулируется с помощью компьютерной программы, которая с учетом интенсивности солнца в зависимости от времени года прикрывает некоторые зеркала специальными затемняющим экраном.

Внутри зеркальной воронки спрятана вентиляционная шахта зала заседаний бундестага. По пути наружу, под самый купол, воздух проходит через специальную систему теплообмена, которая позволяет уменьшать расход энергии. И зеркала, и хитроумная вентиляция являются частью общей экологической концепции, воплощенной во время генеральной реконструкции здания.

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