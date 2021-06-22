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Крепость в черте города Бреста в Беларуси
С крепостью, построенной в первой половине 19-го века, связан ряд важных событий в истории Советской России.
Программа мероприятий, приуроченных к 80-летию нападения Германии на СССР, в этот раз растянулась на 3 дня, включив в себя траурный митинг-реквием и концерты с военно-исторической реконструкцией.
На программу торжеств в Бресте по случаю Дня Победы повлияла не только пандемия, но и тот факт, что в эти майские выходные в Беларуси отмечают другой государственный праздник.
Впервые за многие годы торжества 9 мая в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" были сведены до минимума. Всему причиной – неблагополучная эпидемиологическая ситуация.
Почему в Бресте сместился акцент в проведении мероприятий, приуроченных к годовщине нападения фашистской Германии на СССР, и как относятся к этому местные жители - в репортаже DW.
Если ранее главным мероприятием в память о нападении Германии на СССР становился митинг-реквием в Брестской крепости, то теперь его дополняет военно-историческая реконструкция, которая проводится на рассвете 22 июня.
Историк Кристиан Ганцер рассказал DW, что побудило его заняться исследованиями, связанными с Брестской крепостью в период Второй мировой войны, и почему эта тема вызвала дискуссию.
Строительные работы на территории Брестской крепости вызывают протесты многих местных жителей. DW решила разобраться в сути этих претензий.
К 2019 году Брестскую крепость планируют превратить в туристический центр мирового значения. Уже сегодня над этим работают белорусские, российские и европейские эксперты.
К 70-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" откроют новую скульптурную композицию и проведут историческую реконструкцию событий первого дня войны.
С датой 22 июня 1941 года для Бреста и расположенной здесь крепости связаны трагические события Второй мировой войны. Насколько интересен мемориальный комплекс "Брестская крепость" нынешнему поколению?
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