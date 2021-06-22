Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.

Подробнее OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

Брестская крепость

Крепость в черте города Бреста в Беларуси

С крепостью, построенной в первой половине 19-го века, связан ряд важных событий в истории Советской России.

Mahnmal in Brest-Festung, Brest, Belarus, 2021

22 июня в Бресте: между историей и политикой 22.06.2021

Программа мероприятий, приуроченных к 80-летию нападения Германии на СССР, в этот раз растянулась на 3 дня, включив в себя траурный митинг-реквием и концерты с военно-исторической реконструкцией.
Weißrussland Brest / 76 Jahrestag des Sieges über Nazi-Deutschland. Die Bilder hat DW-Korrespondent in Weißrussland Ales Petrowitsch in Brest am 09.05.21 gemacht. Wir haben alle Rechte.

9 мая в Брестской крепости: многотысячный митинг на фоне коронавируса 09.05.2021

На программу торжеств в Бресте по случаю Дня Победы повлияла не только пандемия, но и тот факт, что в эти майские выходные в Беларуси отмечают другой государственный праздник.
Weißrussland Brest: Siegestag Gedenkstätte Brester Festung DW, Ales Petrowitsch, 9. Mai 2020

Брестская крепость празднует День Победы в условиях пандемии 09.05.2020

Впервые за многие годы торжества 9 мая в мемориальном комплексе "Брестская крепость - герой" были сведены до минимума. Всему причиной – неблагополучная эпидемиологическая ситуация.
Kriegssimulation in Brest, Belarus am 21.06.2017.

22 июня в Бресте: день памяти или тема для ролевых игр? 22.06.2017

Почему в Бресте сместился акцент в проведении мероприятий, приуроченных к годовщине нападения фашистской Германии на СССР, и как относятся к этому местные жители - в репортаже DW.

22.06.2016 Brest, Weißrussland, Gedenktag zum Überfall von Nazis-Deutschland auf die Sowjetunion, 22. Juni 2016 Copyright: DW via Andrey Kobyakov, DW Russisch

В Бресте на реконструции 22 июня задействовали технику 1930-х годов 22.06.2016

Если ранее главным мероприятием в память о нападении Германии на СССР становился митинг-реквием в Брестской крепости, то теперь его дополняет военно-историческая реконструкция, которая проводится на рассвете 22 июня.
Christian Ganzer, Wissenschaftler, Autor des Buches über Brest im Zweiten Weltkrieg Buchpräsentation in Brest, Märt 2016 © DW/A. Petrowitsch

Немецкий историк: Брестская крепость оказалась в плену пропаганды 15.03.2016

Историк Кристиан Ганцер рассказал DW, что побудило его заняться исследованиями, связанными с Брестской крепостью в период Второй мировой войны, и почему эта тема вызвала дискуссию.
Auf dem Bilder sind Teilnehmer des Projektes Brest-2019, an dem weißrussische, russische und europäische Experten (u.a. ist dort Dieter Bogner, Museumexpert aus Wien zu sehen) beteiligt sind. Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung der Brest Festung bis 2019. Copyright: Brest-2019

Кто и почему против патриотического центра в Брестской крепости 06.04.2015

Строительные работы на территории Брестской крепости вызывают протесты многих местных жителей. DW решила разобраться в сути этих претензий.
Auf dem Bilder sind Teilnehmer des Projektes Brest-2019, an dem weißrussische, russische und europäische Experten (u.a. ist dort Dieter Bogner, Museumexpert aus Wien zu sehen) beteiligt sind. Das Ziel des Projektes ist die Entwicklung der Brest Festung bis 2019. Copyright: Brest-2019

Брестская крепость станет модным турцентром с велосипедными дорожками 15.11.2013

К 2019 году Брестскую крепость планируют превратить в туристический центр мирового значения. Уже сегодня над этим работают белорусские, российские и европейские эксперты.
BREST, BELARUS. JUNE 22, 2006. The Memorial Complex Brest Hero Fortress. Russia remembers the war dead of the Great Patriotic War of 1941-1945 on Memory and Sorrow Day, June 22. Nazi forces invaded the Soviet Union on June 22, 1941. Over 30 millions of Soviet citizens died in the Great Patriotic War of 1941-1945 (WWII in the USSR). Foto: ITAR-TASS / Viktor Tolochko +++(c) dpa - Report+++

Брестская крепость готовится к 22 июня 21.06.2011

К 70-й годовщине нападения гитлеровской Германии на СССР в мемориальном комплексе "Брестская крепость-герой" откроют новую скульптурную композицию и проведут историческую реконструкцию событий первого дня войны.
BREST, BELARUS. JUNE 22, 2006. The Memorial Complex Brest Hero Fortress. Russia remembers the war dead of the Great Patriotic War of 1941-1945 on Memory and Sorrow Day, June 22. Nazi forces invaded the Soviet Union on June 22, 1941. Over 30 millions of Soviet citizens died in the Great Patriotic War of 1941-1945 (WWII in the USSR). Foto: ITAR-TASS / Viktor Tolochko +++(c) dpa - Report+++

Брестской крепости посвящен кинофильм и кантата 22.06.2010

С датой 22 июня 1941 года для Бреста и расположенной здесь крепости связаны трагические события Второй мировой войны. Насколько интересен мемориальный комплекс "Брестская крепость" нынешнему поколению?