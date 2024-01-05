Почему в Беларуси не хватает экскурсоводов

Год назад - 1 января 2023 года - в Беларуси вступил в силу обновленный Кодекс о культуре. Согласно документу, все экскурсоводы в стране должны пройти аттестацию. Но к экзаменам могут допустить далеко не всех: гидов проверяют на "политическую лояльность". На фоне таких ограничений туристические фирмы жалуются на проблемы при организации экскурсий по наиболее востребованным историческим объектам Беларуси.

Откуда взялся дефицит экскурсоводов?

О том, что в популярных музеях и мемориальных комплексах Беларуси ощущается дефицит экскурсоводов, признают уже официально. Эту проблему обсуждали в конце 2023 года во время круглого стола в Мирском замке, в котором участвовали представителей министерств культуры, спорта и туризма.

Во время мероприятия туроператоры констатировали, что фактически количество гидов в стране не уменьшилось, но есть важный момент. Проблема появилась после принятия нового Кодекса о культуре, в котором указано, что проводить экскурсию в музее может только работник этого учреждения. "Экскурсионное обслуживание посетителей музея иными лицами запрещено", - однозначно говорится в документе.

Мемориал в Хатыни Фото: Viktor Tolochko/Sputnik/dpa/picture alliance

Даже если экскурсовод аттестован Национальным агентством по туризму, но не является штатным сотрудником музея, ему нельзя проводить экскурсии. Если для небольших культурных учреждений, посещаемость которых невелика, нововведение мало что изменило, то на условиях работы в крупных музейных комплексах сказалось очень сильно.

Как рассказал на условиях анонимности представитель одной из белорусских туристических фирм, минувшим летом были случаи, когда сотрудников музеев просто не хватало для обслуживания всех групп. "Был большой поток туристов в мемориальный комплекс "Хатынь" и Несвижский замок, но, когда привозили людей, то выяснялось, что нет свободных экскурсоводов, - отмечает собеседник DW. - Мы теряли время, хотя групповая экскурсия была предварительно подтверждена".

Не всех гидов в Беларуси могут допустить к аттестации

Представитель туротрасли высказал недоумение, что летом к работе в качестве гидов в Хатыни привлекали даже волонтеров-студентов. А вот делать это аттестованным профессиональным экскурсоводам с многолетним стажем запрещено только потому, что они не являются штатными работниками мемориального комплекса.

Чиновники признают проблему, но настаивают, что "посторонние" гиды не смогут проводить экскурсии на музейных объектах. К примеру, в Министерстве культуры предлагают искать выход из ситуации за счет увеличения рабочих часов для сотрудников музеев в праздники и выходные. Однако даже в этом предложении хватает нюансов.

Дело в том, что обновленный Кодекс о культуре предусматривает обязательную аттестацию в Беларуси экскурсоводов и гидов-переводчиков. При этом к экзаменам не допускают тех, у кого есть судимость за совершение преступлений, направленных "на пропаганду войны", "разжигание расовой, национальной вражды", "оскорбление президента, других представителей власти", "надругательство над государственными символами".

А еще экзамен могут сдавать только гиды, постоянно живущие на территории Беларуси. У соискателей должно быть высшее либо среднее специальное образование. Экзамен состоит из компьютерного тестирование и устного собеседования. И во время такого собеседования необходимо подтверждать "историческую достоверность фактов", о которых будет рассказывать экскурсовод.

Экскурсоводов проверяют на лояльность

Оксана (имя изменено) работает в сфере туризма более 15 лет и до появления новой редакции Кодекса о культуре была аттестованным экскурсоводом, что позволяло проводить экскурсии по многим достопримечательностям Беларуси. Однако теперь она не уверена, что есть смысл подавать документы для прохождения новой аттестации.

"В себе я не сомневаюсь: предметом экскурсии владею, знаю исторические факты, но теперь это - не самое важное, - говорит Оксана. - По рассказам коллег, проходивших аттестацию в 2023 году, создается впечатление, что приоритетом становится "политическая лояльность", а еще - "правильная", как настаивают нынешние власти, трактовка исторических событий".

Несвижский замок Фото: Ales Petrovich/DW

По ее мнению, внесенная в Кодекс о культуре поправка, которая касается отсутствия у гидов судимости по "дискредитирующим" основаниям, появилась тоже не случайно. "Многих экскурсоводов записали в "экстремисты" после событий 2020 года: кто-то успел уехать из Беларуси, кто-то просто лишился возможности остаться в профессии в родной стране", - отмечает Оксана.

Сама она продолжает проводить экскурсии, но делает это теперь со всеми мерами предосторожности. У коллег Оксаны было немало случаев, когда под видом туристов на экскурсии записывались сотрудники спецслужб или идеологи, которые пытались найти "крамолу" в рассказах гидов во время прогулок по городу.

Можно ли гулять с родственниками по мемориалу?

Одновременно власти продолжают борьбу с теми, кого они подозревают в нелегальной экскурсионной деятельности.

В конце 2023 года в Бресте организовали показательный судебный процесс над местным жителем. По версии налоговой инспекции, мужчина, не являясь работником мемориального комплекса "Брестская крепость - герой", оказывал экскурсионные услуги физическим лицам. Сам житель Бреста пояснял, что люди, которых сопровождал по территории крепости, были его дальними родственниками.

Брестская крепость Фото: Ales Petrovich/DW

Ни представитель налоговой инспекции, ни суд не посчитали эти доводы правдоподобными. В результате за нелегальную экскурсию мужчину наказали штрафом в 1100 белорусских рублей (примерно 313 евро).

Судебное заседание проходило в выездном формате - в местном университете. На рассмотрение дела пригласили студентов и представителей государственных СМИ. В телевизионном репортаже, посвященном процессу, озвучили обоснование необходимости борьбы с гидами-нелегалами. Оказывается, существует риск, что туристы получат "искаженную информацию об исторических событиях".

Сам же оштрафованный брестчанин, комментируя судебное решение, задавался вопросом: "Какие есть права у жителей города, если они хотят провести своих родственников или друзей по Брестской крепости и не быть наказанными?"

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