"Брекзит" а-ля Мэй не прошел: что делать Евросоюзу?

Голосование по "Брекзиту" провалилось, "застряв" в британском парламенте. Европейские политики в недоумении - чего теперь ждать от Великобритании? Карикатура Сергея Елкина.
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