"Брекзит" а-ля Мэй не прошел: что делать Евросоюзу?

Франкфурт или Париж? Какой город станет финансовой столицей ЕС после "Брекзита"

После выхода Великобритании из ЕС Лондон перестанет быть финансовой столицей Евросоюза. Кто займет его место: Париж или Франкфурт-на-Майне? Аргументы в пользу обоих городов - у DW.