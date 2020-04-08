 Борьба с коронавирусом: совместимы ли жесткие запреты с демократией? | Европа и европейцы: новости и аналитика | DW | 11.04.2020

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Европа

Борьба с коронавирусом: совместимы ли жесткие запреты с демократией?

Ограничения передвижения, свободы собраний и вероисповедания - в рамках борьбы с коронавирусом многие демократические страны предпринимают беспрецедентные шаги. Но насколько они легитимны?

Полиция контролирует ограничения на передвижения людей

Полиция контролирует ограничения на передвижения людей

Когда 23 января власти КНР полностью изолировали 11-миллионное население мегаполиса Ухань, в России и других странах смотрели на происходящее с недоумением. Тогда еще никто не предполагал, что спустя всего несколько недель эпидемия коронавируса с такой же силой обрушится на Европу и США.

На сегодняшний день из-за вспышки COVID-19  масштабные ограничения введены даже в таких огромных городах, как Нью-Йорк, Мадрид, Берлин и Москва. Быт европейцев и американцев определяют карантин, запреты и призывы оставаться дома. Многие теперь с завистью поглядывают на Китай, где жизнь медленно возвращается в привычное русло. В Ухане снова открываются магазины, а жителям города разрешили выезжать за его пределы.

Означает ли это, что авторитарные страны, готовые принимать жесткие ограничительные меры в сжатые сроки, справляются с эпидемиями вроде коронавируса более успешно? Член Австрийской академии наук, политолог Тамара Эхс так не считает. Она критикует авторитарные методы борьбы с коронавирусом даже несмотря на их кажущуюся эффективность. На ее взгляд, если бы Китай с самого начала не скрывал информацию о распространении вируса, в столь жестком карантине не было бы необходимости.

Могут ли карантинные меры ослабить демократию?

Тем не менее стремительное распространение заболевания вынуждает и демократические страны принимать чрезвычайные меры - к примеру, вводить ограничения на передвижение граждан, на свободу собраний и вероисповедания. 6 апреля вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что 20 стран ЕС в той или иной степени ограничили основные права своих граждан в ходе борьбы с коронавирусом. На взгляд Юровой, существует риск того, что такие шаги могут ослабить демократию.

Закрытая церковь в Берлине

Церкви в Германии закрыты

Политолог Тамара Эхс, впрочем, отмечает, что серьезные ограничения свобод сами по себе отнюдь не всегда являются недемократичными. "Есть критерии, по которым можно определить, является ли мера оправданной: в частности, служит ли она цели борьбы с вирусом и была ли она введена с соблюдением надлежащих процессуальных норм", - поясняет эксперт.

Таким образом, даже строгий карантин вполне может вписаться в рамки демократии.

Решения должны приниматься демократическим путем

Проблемы возникают лишь в том случае, если политики начинают злоупотреблять режимом ЧС и вводить законы в обход законодательной ветви власти. В качестве примера Тамара Эхс приводит так называемый "пасхальный указ", который намеревалось издать австрийское министерство здравоохранения. Новые правила позволили бы полицейским без предварительного уведомления проверять, не устраиваются ли в квартирах на Пасху большие семейные праздники.

Канцлер Австрии Себастьян Курц в защитной маске

Канцлер Австрии Себастьян Курц сам подает пример

Столь серьезное вмешательство в частную жизнь может быть разрешено даже в условиях демократии, однако для этого необходимо согласие парламента: единоличного решения Минздрава явно недостаточно, поясняет Эхс. Впрочем, после протестов со стороны оппозиции и гражданского общества от "пасхального указа" в Австрии все же решили отказаться.

Когда ожидается выход из локдауна?

При этом важно, чтобы меры властей по борьбе коронавирусом пользовались поддержкой со стороны гражданского общества, отмечает Тамара Эхс. В первые две недели после их принятия в австрийском публичном пространстве практически не было слышно критических замечаний. За последние несколько дней, однако, ситуация изменилась, и в СМИ все чаще начинают звучать критические голоса оппозиции, рассказывает эксперт. 

В то же время наибольшая опасность кроется не в том, что демократические страны могут встать на путь авторитаризма, продолжает она: "Меня больше беспокоит то, что из-за страха перед коронавирусом граждане начинают еще больше надежд возлагать на сильных лидеров и соглашаются на дальнейшие ограничения своей свободы".

При этом любые меры, принятые правительством в рамках борьбы с коронавирусом, должны быть ограничены по времени. В Германии, к примеру, правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) до сих пор не определилось с датой начала отмены ограничений, и не представило стратегию выхода из локдауна. 7 апреля Немецкий совет по этике призвал политиков к открытой дискуссии на эту тему. В противном случае правительство рискует потерять доверие населения, подчеркнули в организации.

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    Автор: Наталья Позднякова


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