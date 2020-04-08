Борьба с коронавирусом: совместимы ли жесткие запреты с демократией?

Когда 23 января власти КНР полностью изолировали 11-миллионное население мегаполиса Ухань, в России и других странах смотрели на происходящее с недоумением. Тогда еще никто не предполагал, что спустя всего несколько недель эпидемия коронавируса с такой же силой обрушится на Европу и США.

На сегодняшний день из-за вспышки COVID-19 масштабные ограничения введены даже в таких огромных городах, как Нью-Йорк, Мадрид, Берлин и Москва. Быт европейцев и американцев определяют карантин, запреты и призывы оставаться дома. Многие теперь с завистью поглядывают на Китай, где жизнь медленно возвращается в привычное русло. В Ухане снова открываются магазины, а жителям города разрешили выезжать за его пределы.

Означает ли это, что авторитарные страны, готовые принимать жесткие ограничительные меры в сжатые сроки, справляются с эпидемиями вроде коронавируса более успешно? Член Австрийской академии наук, политолог Тамара Эхс так не считает. Она критикует авторитарные методы борьбы с коронавирусом даже несмотря на их кажущуюся эффективность. На ее взгляд, если бы Китай с самого начала не скрывал информацию о распространении вируса, в столь жестком карантине не было бы необходимости.

Могут ли карантинные меры ослабить демократию?

Тем не менее стремительное распространение заболевания вынуждает и демократические страны принимать чрезвычайные меры - к примеру, вводить ограничения на передвижение граждан, на свободу собраний и вероисповедания. 6 апреля вице-президент Еврокомиссии Вера Юрова отметила, что 20 стран ЕС в той или иной степени ограничили основные права своих граждан в ходе борьбы с коронавирусом. На взгляд Юровой, существует риск того, что такие шаги могут ослабить демократию.

Церкви в Германии закрыты

Политолог Тамара Эхс, впрочем, отмечает, что серьезные ограничения свобод сами по себе отнюдь не всегда являются недемократичными. "Есть критерии, по которым можно определить, является ли мера оправданной: в частности, служит ли она цели борьбы с вирусом и была ли она введена с соблюдением надлежащих процессуальных норм", - поясняет эксперт.

Таким образом, даже строгий карантин вполне может вписаться в рамки демократии.

Решения должны приниматься демократическим путем

Проблемы возникают лишь в том случае, если политики начинают злоупотреблять режимом ЧС и вводить законы в обход законодательной ветви власти. В качестве примера Тамара Эхс приводит так называемый "пасхальный указ", который намеревалось издать австрийское министерство здравоохранения. Новые правила позволили бы полицейским без предварительного уведомления проверять, не устраиваются ли в квартирах на Пасху большие семейные праздники.

Канцлер Австрии Себастьян Курц сам подает пример

Столь серьезное вмешательство в частную жизнь может быть разрешено даже в условиях демократии, однако для этого необходимо согласие парламента: единоличного решения Минздрава явно недостаточно, поясняет Эхс. Впрочем, после протестов со стороны оппозиции и гражданского общества от "пасхального указа" в Австрии все же решили отказаться.

Когда ожидается выход из локдауна?

При этом важно, чтобы меры властей по борьбе коронавирусом пользовались поддержкой со стороны гражданского общества, отмечает Тамара Эхс. В первые две недели после их принятия в австрийском публичном пространстве практически не было слышно критических замечаний. За последние несколько дней, однако, ситуация изменилась, и в СМИ все чаще начинают звучать критические голоса оппозиции, рассказывает эксперт.

В то же время наибольшая опасность кроется не в том, что демократические страны могут встать на путь авторитаризма, продолжает она: "Меня больше беспокоит то, что из-за страха перед коронавирусом граждане начинают еще больше надежд возлагать на сильных лидеров и соглашаются на дальнейшие ограничения своей свободы".

При этом любые меры, принятые правительством в рамках борьбы с коронавирусом, должны быть ограничены по времени. В Германии, к примеру, правительство Ангелы Меркель (Angela Merkel) до сих пор не определилось с датой начала отмены ограничений, и не представило стратегию выхода из локдауна. 7 апреля Немецкий совет по этике призвал политиков к открытой дискуссии на эту тему. В противном случае правительство рискует потерять доверие населения, подчеркнули в организации.

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