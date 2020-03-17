Борьба с вирусом: в Германию доставили больных из Италии

В мире продолжает увеличиваться число инфицированных коронавирусом нового типа SARS-CoV-2. По данным международной группы волонтеров Worldometer, вирус проник уже в 195 стран и территорий. Возбудитель пневмонии COVID-19 выявлен у 378 тысяч человек, от последствий заболевания скончались более 16 тысяч человек, выздоровели свыше 101 тысячи. В последние недели наиболее пострадавшей страной стала Италия. В Германии вводят жесткие меры, направленные на максимальное ограничение социальных контактов. DW следит за развитием событий 24 марта (время московское).

++04.40++

В аэропорту Лейпцига приземлился самолет вооруженных сил Италии, доставивший группу итальянских пациентов, зараженных коронавирусом SARS-CoV-2. Накануне глава федеральной земли Саксония Михаэль Кретчмер (Michael Kretschmer) заявил, что власти Италии обратились с просьбой о помощи. "Это важный знак, что мы можем и другим помочь", - подчеркнул политик. Изначально, речь шла о шести пациентах, позднее о восьми, которые будут распределены по различным клиникам. По состоянию на 23 марта, в Саксонии зарегистрировано 865 случаев заражения, большинство из которых приходятся на Дрезден, Цвиккау и Лейпциг. Три пациента скончались.

++04.30++

Ограничения на свободу передвижения для замедления развития эпидемии коронавируса ввели власти американского штата Вашингтон. В ближайшие две недели более семи миллионов жителей штата на западном побережье США смогут покидать свои дома только для покупки продуктов или походу к врачу. Разрешены также и прогулки, но при условии, что люди будут соблюдать безопасное расстояние друг от друга.

++03.30++

Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC) передумали и после проведенного опроса спортсменов также выступили за перенос летней Олимпиады в Токио. Такое решение в USOPC назвали "наиболее перспективным". Еще 20 марта глава Олимпийского комитета США Сьюзан Лайонс заявляла, что пока преждевременно принимать решение об отмене Олимпиады.

++03.10++

Судебные власти Гамбурга сообщили о первом в Германии случае инфицирования коронавирусом в пенитенциарном учреждении. Заключенный изолирован в следственном изоляторе, определены его контактные лица за последние несколько дней.

++02.17++

Президент США Дональд Трамп подписал указ, цель которого - не допустить скупки товаров, необходимых в борьбе с пандемией, а также искусственного роста цен на них. Белый дом не позволит подобной практике "наносить ущерб здоровью Америки в этот час нужды", подчеркнула его пресс-секретарь Стефани Гришэм.

++02.03++

Пандемия легочного заболевания, вызываемого новым коронавирусом, набирает обороты, обеспокоен генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адхан Гебрейесус. По его словам, с выявления первого заражения до появления 100-тысячного инфицированного прошло 67 дней, до выявления 200-тысячного зараженного - 11 дней, а до обнаружения 300-тысячного - всего 4 дня.

++01.50++

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение перенести летние Олимпийские игры в связи с пандемией COVID-19, утверждает его бывший вице-президент Ричард Паунд. Олимпиада "не начнется 24 июля" 2020 года, заявил он в интервью американскому изданию USA Today. Предполагалось, что Игры пройдут в Токио с 24 июля по 9 августа. На какой срок могут быть перенесены Игры, Паунд не сказал.

++01.40++

Президент Украины Владимир Зеленский призвал глав церквей проводить службу через интернет, чтобы не допустить распространения коронавируса SARS-CoV-2. "Благодарю тех глав церквей, которые понимают опасность и проводят богослужения без людей, в режиме онлайн. Уверен, что и другие главы церквей присоединятся к такой вынужденной практике. Ведь сегодня людям действительно очень нужна вера, но не меньше им нужна элементарная безопасность", - заявил глава государства.

Хроника событий 23 марта >>>

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

Смотрите также:

Как мир борется с коронавирусом Пандемией коронавируса охвачено более 150 стран Общее число заразившихся коронавирусом в мире к середине марта, по данным Университета Джонcа Хопкинса, превысило 170 000 человек, эпидемия охватила более 150 стран и территорий. Выздоровели более 77 000 человек, свыше 6500 скончались от последствий коронавирусной инфекции.

Как мир борется с коронавирусом Европа пытается защититься от коронавируса Власти стран ЕС усилили погранконтроль, опасаясь стремительного распространения коронавируса. Cловения и Австрия закрыли границу с Италией. В Чехии, Польше, Словении, Австрии, Греции отменены занятия во всех учебных заведениях. На фотографии - медицинский работник на границе Австрии с Италией измеряет температуру водителю автомобиля. Повышенная температура - повод для запрета на въезд в страну.

Как мир борется с коронавирусом По всему миру отменяют мероприятия Из-за распространения коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру отменяют публичные мероприятия. В Ирландии отказались от всех парадов в День святого Патрика 17 марта (на фото), во Франции запретили мероприятия с числом участников свыше 1000 человек, в ФРГ отменены крупнейшая в мире туристическая ярмарка ITB в Берлине, Лейпцигская книжная ярмарка и Ремесленная ярмарка в Мюнхене.

Как мир борется с коронавирусом Италия: Вся страна в карантине Максимальное число заражений и смертей от коронавируса SARS-CoV-2 в Европе выявлено в Италии. К середине марта число инфицированных превысило 24 тысяч. 9 марта итальянские власти ввели карантин на всей территории страны. На данный момент все публичные мероприятия отменены, учебные учреждения и музеи закрыты. Улицы и площади итальянских городов опустели.

Как мир борется с коронавирусом Германия: первые жертвы коронавируса До 25 февраля в ФРГ было зарегистрировано 16 случаев заражения коронавирусом в Баварии. Затем число стало резко расти. К середине марта число инфицированных превысило 4500 человек. Более половины из них - в земле Северный Рейн - Вестфалия. 9 марта стало известно о двух первых смертях от коронавируса. С 16 марта ФРГ закрыла участки границы с Францией, Австрией, Швейцарией, Люксембургом и Данией.

Как мир борется с коронавирусом Ажиотаж на дезинфицирующие средства Из-за вспышки коронавируса в Германии вспыхнул ажиотаж на дезинфицирующие средства и жидкое мыло. В супермаркетах и магазинах бытовой химии пустуют полки, прежде забитые всевозможными флаконами и тюбиками с антисептиками. В некоторых магазинах висят объявления: администрация обещает покупателям как можно скорее восстановить наличие этих товаров в ассортименте.

Как мир борется с коронавирусом Коронавирус добрался до России Число инфицированных коронавирусом в России превысило 60 человек. В Москве введен режим повышенной готовности. Указом мэра Сергея Собянина граждане РФ, прибывшие в столицу из "неблагополучных стран", обязываются добровольно провести 14 дней на домашнем карантине. Собянин также заявил о строительстве новой больницы для заболевших коронавирусом в Троицком административном округе Москвы.

Как мир борется с коронавирусом Израиль: 14-дневный карантин для всех въезжающих В Израиле к середине марта коронавирус диагностирован более чем у 75 человек. В целях борьбы с распространением заболевания там введен 14-дневный карантин для всех въезжающих. Граждане других стран должны доказать, что у них есть место проживания и необходимые средства для соблюдения карантина - иначе им откажут во въезде. Карантин может затронуть 300 тыс. из 9-миллионного населения Израиля.

Как мир борется с коронавирусом Иран: третье место по смертности от коронавируса - после Китая и Италии Самым крупным очагом распространения коронавируса после Китая и Италии стал Иран: к середине марта там зарегистрировано более 148 тысяч заболевших и более 700 смертей. Не исключают, что в действительности цифры могут быть намного выше. Пытаясь предотвратить распространение вируса, иранские города обильно заливают дезинфицирующими средствами.

Как мир борется с коронавирусом Китай: эпидемия коронавируса пошла на спад Между тем в Китае, где в конце 2019 года началась вспышка SARS-CoV-2, число новых заражений снижается. Большинство больниц, построенных для инфицированных коронавирусом в Ухане, закрыты. На фотографии - медики одного из временных госпиталей в Ухане на церемонии его закрытия. Всего в Китае коронавирусной инфекцией заболели более 81 тыс. человек, умерли около 3100.

Как мир борется с коронавирусом Кто наиболее подвержен коронавирусной инфекции? Наиболее опасна коронавирусная инфекция для пожилых людей старше 80 лет и людей с хроническими сердечно-сосудистыми, респираторными заболеваниями, диабетом и гипертонией. Именно в этих группах максимальный риск летального исхода. Еще одна группа риска - медицинские работники. У большинства пациентов - около 80 процентов - болезнь проходит в легкой или относительно легкой форме.

Как мир борется с коронавирусом Когда появится вакцина от коронавируса? Число лабораторий, работающих над созданием вакцины против коронавируса SARS-CoV-2 по всему миру, невозможно сосчитать. Ученые уже создали несколько вариантов вакцины и тестируют их на животных. Но при самом благоприятном течении событий вакцина может появиться на рынке не ранее середины 2021 года. Автор: Марина Барановская

