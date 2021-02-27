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В ходе расследования будет изучено, как Навальному присвоили статус узника совести, как лишили его, и почему организация попала в такую ситуацию, заявила генсек AI Джули Верхаар.
Отказавшись считать Навального узником совести, Amnesty International отступила от собственных принципов и нанесла удар по политику, считает Борис Акунин. В открытом письме он просит AI отказаться от этого решения.
В ответ на изгнание Сергея Пархоменко из ПЕН-центра вышли Борис Акунин, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Лев Рубинштейн... Что происходит в Русском ПЕН-центре?
Нобелевский лауреат Алексиевич отказалась от членства в Русском ПЕН-центре в знак протеста против исключения Сергея Пархоменко. Аналогичным образом поступили Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский.
В интервью Жанне Немцовой писатель Борис Акунин рассказал об эволюции Владимира Путина, об ордынском государственном устройстве России и о том, почему он не считает себя эмигрантом.
В интервью Жанне Немцовой писатель рассказал, почему в России даже демократ, придя к власти, рано или поздно станет диктатором.
На DW стартовал новый проект - "Немцова. Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры будут выходить еженедельно по вторникам и публиковаться по адресу dw.com/nemtsova.
В эксклюзивном интервью Жанне Немцовой писатель Борис Акунин рассказал о том, почему он не возвращается в Россию, хотя ему там ничто не угрожает, а также об эволюции Владимира Путина и его ханском стиле правления.
"Рука Кремля", "украинский след" или неверие в собственные силы? Эксперты пытаются объяснить истеричную реакцию общества на 10-дневное отсутствие Владимира Путина.
Писатель Григорий Чхартишвили, также известный как Борис Акунин, заявил о своем желании покинуть Россию. По мнению блогеров, отъезд писателя ознаменовал собой начало новой волны эмиграции инакомыслящих.
В интервью корреспонденту DW Никите Жолкверу известный писатель Борис Акунин сравнил сегодняшнюю ситуацию в России со временем между двумя русскими революциями.
Из России на форум культурной и научной общественности "Потсдамские встречи", посвященный Первой мировой войне, приехали Борис Акунин и Константин Азадовский.
"Культурный альянс" проводит литературный конкурс на лучший "хороший сценарий" развития России. Мария Степанова, главный редактор интернет-издания Colta.ru, входит в состав жюри.
Некоммерческая организация "Культурный альянс" объявила о начале литературного конкурса "Хорошие сценарии для России". Среди членов жюри - Борис Акунин и Михаил Ходорковский.
С резкой критикой позиции Путина по Крыму выступили 90 представителей интеллигенции РФ, в том числе Борис Акунин и Эльдар Рязанов. Они потребовали провести конгресс по Крыму с привлечением интеллигенции Украины.
От участия в собрании литераторов вместе с Владимиром Путиным отказался Борис Акунин. Свое решение он объяснил нежеланием находиться в одном помещении с президентом.
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