Борис Акунин в программе "Немцова.Интервью": Россия - ордынское государство (10.05.2016)

В эксклюзивном интервью Жанне Немцовой писатель Борис Акунин рассказал о том, почему он не возвращается в Россию, хотя ему там ничто не угрожает, а также об эволюции Владимира Путина и его ханском стиле правления.