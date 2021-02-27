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Борис Акунин

Das Logo der Menschenrechtsorganisation Amnesty International in Deutschland, aufgenommen am 09.12.2011 in Berlin. Die Menschenrechtsorganisation zieht nach einem Jahr Arabischer Frühling und vor dem Internationalen Tag der Menschenrechte am 10.12.2011 eine Zwischenbilanz. Foto: Sebastian Kahnert dpa

Amnesty International проведет внутреннее расследование из-за Навального 27.02.2021

В ходе расследования будет изучено, как Навальному присвоили статус узника совести, как лишили его, и почему организация попала в такую ситуацию, заявила генсек AI Джули Верхаар.
FILE PHOTO: Kremlin critic Alexei Navalny stands inside a defendant dock during a court hearing in Moscow, Russia, Russia February 20, 2021, in this still image taken from video. Press Service of Babushkinsky District Court of Moscow/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Акунин призвал AI не лишать Навального статуса узника совести 25.02.2021

Отказавшись считать Навального узником совести, Amnesty International отступила от собственных принципов и нанесла удар по политику, считает Борис Акунин. В открытом письме он просит AI отказаться от этого решения.
MOSCOW, RUSSIA. NOVEMBER 22, 2014. Journalist Sergei Parkhomenko attends the second All-Russia Civic Forum Dialogue. Solidarity. Responsibility. Zurab Dzhavakhadze/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1557A6 Moscow Russia November 22 2014 Journalist Sergei Parkhomenko Attends The Second All Russia Civic Forum Dialogue Solidarity Responsibility Zurab TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY RE1557A6

Почему российские писатели выходят из Русского ПЕН-центра 11.01.2017

В ответ на изгнание Сергея Пархоменко из ПЕН-центра вышли Борис Акунин, нобелевский лауреат Светлана Алексиевич, Лев Рубинштейн... Что происходит в Русском ПЕН-центре?
Belarussian writer Svetlana Alexievich is seen during a book fair in Minsk, Belarus, in this February 8, 2014 file photo. Alexievich won the 2015 Nobel Prize for Literature, the award-giving body announced on October 8, 2015. REUTERS/Stringer/Files TPX IMAGES OF THE DAY

Светлана Алексиевич покинула Русский ПЕН-центр 11.01.2017

Нобелевский лауреат Алексиевич отказалась от членства в Русском ПЕН-центре в знак протеста против исключения Сергея Пархоменко. Аналогичным образом поступили Лев Рубинштейн, Борис Акунин и Александр Иличевский.
05.2016 Zhanna Nemtsova im Gespräch mit Boris Akunin, Aufzeichnung eines Interviews für DW Russisch (London, Großbritannien); Copyright: DW

Борис Акунин: Я думал, Путину деньги не нужны 12.05.2016

В интервью Жанне Немцовой писатель Борис Акунин рассказал об эволюции Владимира Путина, об ордынском государственном устройстве России и о том, почему он не считает себя эмигрантом.
05.2016 Zhanna Nemtsova im Gespräch mit Boris Akunin, Aufzeichnung eines Interviews für DW Russisch (London, Großbritannien); Copyright: DW

Борис Акунин: Россия - огромная страна, которая управляется из ханской юрты 11.05.2016

В интервью Жанне Немцовой писатель рассказал, почему в России даже демократ, придя к власти, рано или поздно станет диктатором.
05.2016 Zhanna Nemtsova im Gespräch mit Boris Akunin, Aufzeichnung eines Interviews für DW Russisch (London, Großbritannien); Copyright: DW

"Немцова. Интервью": первый гость - Борис Акунин 10.05.2016

На DW стартовал новый проект - "Немцова. Интервью". Беседы Жанны Немцовой с деятелями политики и культуры будут выходить еженедельно по вторникам и публиковаться по адресу dw.com/nemtsova.

Борис Акунин в программе "Немцова.Интервью": Россия - ордынское государство (10.05.2016) 10.05.2016

В эксклюзивном интервью Жанне Немцовой писатель Борис Акунин рассказал о том, почему он не возвращается в Россию, хотя ему там ничто не угрожает, а также об эволюции Владимира Путина и его ханском стиле правления.
150315 TO GO WITH AFP STORY BY FRAN BLANDY A woman looks at Russian President Vladimir Putin speaking as she watches an internet broadcast of the documentary Homeward Bound, on March 15, 2015 in Moscow. Putin said he was ready to put the country's nuclear forces on alert as he sought to annex Crimea last year after the fall of a Moscow-backed government in Kiev. Speaking in a documentary aired on state TV in Russia on March 15, 2015, a year after the takeover of the Black Sea Peninsula from Ukraine, Putin showed the lengths he was willing to go to in order to protect Russian-speaking citizens of the province he considered a historic slice of Russia. AFP PHOTO / DMITRY SEREBRYAKOV (Photo credit should read DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images)

Куда исчезал Путин: "рука Кремля" или "украинский след"? 17.03.2015

"Рука Кремля", "украинский след" или неверие в собственные силы? Эксперты пытаются объяснить истеричную реакцию общества на 10-дневное отсутствие Владимира Путина.
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Блогозрение: Акунин покидает Россию, или Новый исход интеллигенции 06.09.2014

Писатель Григорий Чхартишвили, также известный как Борис Акунин, заявил о своем желании покинуть Россию. По мнению блогеров, отъезд писателя ознаменовал собой начало новой волны эмиграции инакомыслящих.
Boris Akunin, russischer Schriftsteller. Konferenz Potsdamer Begegnungen. Potsdam, 17.6.2014 Copyright: DW/N. Jolkver

Борис Акунин: Путин в любом случае закончит плохо 18.06.2014

В интервью корреспонденту DW Никите Жолкверу известный писатель Борис Акунин сравнил сегодняшнюю ситуацию в России со временем между двумя русскими революциями.
Pussy Riot, Urteil, Proteste, Boris Akunin, Schriftsteller Moskau 2012 Foto: Egor Vinogradov, August 2012, Moskau

Борис Акунин расскажет немцам о Первой мировой войне 16.06.2014

Из России на форум культурной и научной общественности "Потсдамские встречи", посвященный Первой мировой войне, приехали Борис Акунин и Константин Азадовский.
Maria Stepanova, Chefredakteurin des russischen Online-Magazins für Intellektuelle Colta.ru. Copyright - privat. Das Foto wurde uns von der Maria zur Verfügung gestellt.

Мария Степанова: Кто вытащит Россию из ''депрессивного бульона''? 23.04.2014

"Культурный альянс" проводит литературный конкурс на лучший "хороший сценарий" развития России. Мария Степанова, главный редактор интернет-издания Colta.ru, входит в состав жюри.
Mikhail Khodorkovsky, the recently freed former head of the Russian oil company Yukos, speaks during his public lecture at Kiev polytechnic university on March 10, 2014. Ukraine sought today urgent Western backing after Russian President Vladimir Putin insisted that Crimea had the right to join his country even while hinting at a readiness for dialogue. AFP PHOTO / DIMITAR DILKOFF (Photo credit should read DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images)

Михаил Ходорковский выберет лучший ''сценарий для России'' 22.04.2014

Некоммерческая организация "Культурный альянс" объявила о начале литературного конкурса "Хорошие сценарии для России". Среди членов жюри - Борис Акунин и Михаил Ходорковский.
Bildtitel: Kreml in Moskau Bildbeschreibung: Der Kreml in Moskau Schlagwörter: Kreml, Russland, Regierung Herkunft: DW Eigendreh

Известные представители интеллигенции критикуют позицию Путина по Крыму 14.03.2014

С резкой критикой позиции Путина по Крыму выступили 90 представителей интеллигенции РФ, в том числе Борис Акунин и Эльдар Рязанов. Они потребовали провести конгресс по Крыму с привлечением интеллигенции Украины.
Die Bilder hat unsere Korrespondentin in Russland Ewlalia Samedowa gemacht. Die Rechte wurden an DW durch den Autor und die abgebildete Person(en) übertragen. Zulieferer: Yuliya Siatkova Beschreibung: Russischer Schriftsteller und Putinkritiker Boris Akunin kommt ins Zentrale der Liga der Wähler Schlagworte: Putin, Wahlen, Russland, Präsidentschaftswahlen, Opposition, Moskau Jahr/Ort: 2012/Moskau

Акунин отказался участвовать в собрании литераторов вместе с Путиным 20.11.2013

От участия в собрании литераторов вместе с Владимиром Путиным отказался Борис Акунин. Свое решение он объяснил нежеланием находиться в одном помещении с президентом.
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