Большой теннис

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию

Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.