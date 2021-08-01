Большой теннис

Наш сайт использует файлы Cookie, чтобы предоставлять вам персонализированную информацию. Подробности - в Положении о защите личных данных.
Вид спорта.
Золотая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день - главное спортивное достижение теннисиста Александера Зверева.
Немецкий теннисист Беккер накопил долгов на 56 миллионов евро. Его спортивные трофеи проданы за 750 тысяч.
Чемпионка мира, победительница турниров Большого шлема, триумфатор и призер Олимпийских игр, - регалии этой немецкой теннисистки можно перечислять долго. А что она делает сейчас?
Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.
Знаменитый российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о своих отношениях с Twitter, федерацией тенниса, Любовью Соболь и Романом Абрамовичем.
Александр Зверев в финальном поединке обыграл лидера мирового мужского рейтинга серба Новака Джоковича. Немецкий теннисист родился в Гамбурге, но корни у него российские.
Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно отстранены от тенниса. Как утверждает следствие, они замешаны в договорных матчах и незаконных ставках.
Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер пытается использовать дипломатический иммунитет, чтобы остановить процедуру банкротства, запущенную в его отношении в Великобритании.
Биография знаменитого немецкого спортсмена полна как взлетов, так и падений. Шестикратный победитель турниров Большого шлема прославился также своими любовными похождениями и финансовыми махинациями.
Победительница Уимблдонского турнира - 1998 ушла из жизни в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с раком.
Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.
Обыграв в финале Australian Open свою сестру со счетом 6:4, 6:4, Серена Уильямс завоевала свой 23-й титул в одиночном разряде на главных соревнованиях в женском теннисе.
Российская теннисистка исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации, так как в результате дисквалификации за нарушение антидопинговых правил не набрала минимальное количество рейтинговых очков за год.
Сто лет назад немецкая элита открыла для себя развлечения на открытом воздухе и стала источником вдохновения для знаменитого художника-импрессиониста Макса Либермана.
© 2021 Deutsche Welle |
Защита личных данных |
Legal notice |
Contact