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Большой теннис

Вид спорта.

Tokyo 2020 Olympics - Tennis - Men's Singles - Gold medal match - Ariake Tennis Park - Tokyo, Japan - August 1, 2021. Alexander Zverev of Germany in action during his gold medal match against Karen Khachanov of the Russian Olympic Committee REUTERS/Edgar Su

Немецкий теннисист Зверев взял золото на Олимпиаде 01.08.2021

Золотая медаль в одиночном разряде на Олимпиаде в Токио на сегодняшний день - главное спортивное достижение теннисиста Александера Зверева.
Boris Becker bankruptcy sale. File photo dated 08/07/19 of a selection of trophies, awards, and memorabilia from the tennis career of Boris Becker, including the Wimbledon singles trophy (centre top), on show in central London prior to them being offered at auction. The auction of trophies and memorabilia to pay off the debts of the former tennis star has attracted bids totalling around £687,000. Issue date: Thursday July 11, 2019. All 82 lots of items from Mr Becker's sporting career were sold during the auction, which closed four and a half hours after its expected end time on Thursday. The money will benefit the German's creditors after the 51-year-old was declared bankrupt in June 2017. Auctioneers Wyles Hardy & Co said 495 participants of 32 nationalities registered for the auction, with some placing bids from the Wimbledon crowd. See PA story SALE Becker. Photo credit should read: Jonathan Brady/PA Wire URN:44052066 |

Распроданы спортивные трофеи Бориса Беккера 12.07.2019

Немецкий теннисист Беккер накопил долгов на 56 миллионов евро. Его спортивные трофеи проданы за 750 тысяч.
Steffi Graf (Deutschland) - Aufschlag

Королеве теннисного корта Штеффи Граф - 50 лет 14.06.2019

Чемпионка мира, победительница турниров Большого шлема, триумфатор и призер Олимпийских игр, - регалии этой немецкой теннисистки можно перечислять долго. А что она делает сейчас?

Евгений Кафельников: Я патриот своей страны, но я не поеду в Сирию 12.06.2019

Российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о том, почему резко изменил свое отношение к Путину и почему поддерживает Любовь Соболь на выборах в Мосгордуму.
Die Beschreibung: Titel: Nemtsova. Interview mit Ewgenii Kafelnikov, der Russische Tennis-Spieler Schlüsselwörter: Russland, Politik, Gesellschaft Wer hat das Bild gemacht? DW / Nemtsova. Interview Wann wurde das Bild gemacht? 4.06.2019 Wo wurde das Bild aufgenommen? Paris, Frankreich

Евгений Кафельников: "Я люблю свой народ, я люблю русских" 12.06.2019

Знаменитый российский теннисист рассказывает в проекте "Немцова. Интервью" о своих отношениях с Twitter, федерацией тенниса, Любовью Соболь и Романом Абрамовичем.
Tennis - ATP Finals - The O2, London, Britain - November 18, 2018 Germany's Alexander Zverev celebrates with the trophy after winning the final against Serbia's Novak Djokovic Action Images via Reuters/Andrew Couldridge

Немецкий теннисист впервые со времен Беккера выиграл финальный турнир ATP 18.11.2018

Александр Зверев в финальном поединке обыграл лидера мирового мужского рейтинга серба Новака Джоковича. Немецкий теннисист родился в Гамбурге, но корни у него российские.

Illustration picture shows the official US Open Wilson match ball ahead of the start of the 116th US Open Grand Slam tennis tournament, at Flushing Meadows, in New York City, USA, Saturday 27 August 2016. The US Open starts on 29 August 2016. YORICKxJANSENS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x04920772x Illustration Picture Shows The Official U.S. Open Wilson Match Ball Ahead of The Start of The 116th U.S. Open Grand Slam Tennis Tournament AT Flushing Meadows in New York City USA Saturday 27 August 2016 The U.S. Open Offs ON 29 August 2016 YORICKxJANSENS PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY x04920772x

Братья-теннисисты из Украины дисквалифицированы за договорные игры 16.10.2018

Глеб и Вадим Алексеенко пожизненно отстранены от тенниса. Как утверждает следствие, они замешаны в договорных матчах и незаконных ставках.
24.02.2018, Nordrhein-Westfalen, Kamen: Boris Becker (Head of Men's Tennis DTB) redet bei einer Pressekonferenz vom Westfälischen Tennisverband. Foto: Ina Fassbender/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Как Борис Беккер стал африканским дипломатом, чтобы избежать банкротства 19.06.2018

Легендарный немецкий теннисист Борис Беккер пытается использовать дипломатический иммунитет, чтобы остановить процедуру банкротства, запущенную в его отношении в Великобритании.

ARCHIV - Der deutsche Tennisspieler Boris Becker hechtet am 30.06.1985 während des Turniers in Wimbledon nach einem Ball. Als jüngster Spieler und erster Deutscher überhaupt gewann der ungesetzte Boris Becker am 07.07.1985 gegen Curren in vier Sätzen das Wimbledon-Finale. Foto: Rüdiger Schrader/dpa (zu dpa «Wunder, Becker und Olympia-Coups: Deutsche Sensationstriumphe» am 01.02.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Борис Беккер: великому теннисисту исполнилось 50 лет 22.11.2017

Биография знаменитого немецкого спортсмена полна как взлетов, так и падений. Шестикратный победитель турниров Большого шлема прославился также своими любовными похождениями и финансовыми махинациями.
ARCHIV *** Jana Novotna File Photo. File photo dated 04-07-1998 of Jana Novotna with the gold plate after winning the Ladies Final match against Nathalie Tauziat at Wimbledon. Issue date: Monday November 20, 2017. Former Wimbledon champion Jana Novotna has died aged 49, the WTA has announced. See PA story TENNIS Novotna. Photo credit should read Neil Munns/PA Wire. URN:33805877 |

Умерла знаменитая теннисистка Яна Новотна 20.11.2017

Победительница Уимблдонского турнира - 1998 ушла из жизни в возрасте 49 лет после продолжительной борьбы с раком.

Maria Sharapova of Russia celebrates her quarterfinal win at the Dubai Duty Free Women's Open in Dubai, United Arab Emirates on Friday, 24 February 2006. Sharapova beat Martina Hingis of Switzerland 6-4, 6-3. EPA/STEFAN ZAKLIN +++(c) dpa - Report+++

Снова в игре, или Как Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала (видео) 26.04.2017

Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.

Мария Шарапова вернулась в большой спорт после допинг-скандала (26.04.2017) 26.04.2017

Марию Шарапову отстранили от участия в турнирах за то, что она принимала мельдоний. Но срок ее дисквалификации закончился. После 15-месячного перерыва она возобновила спортивную карьеру.
Tennis - Australian Open - Melbourne Park, Melbourne, Australia - 28/1/17 Serena Williams of the U.S. talks while holding her trophy after winning her Women's singles final match against Venus Williams of the U.S. .REUTERS/Thomas Peter

Серена Уильямс установила рекорд по числу побед на турнирах "Большого шлема" 28.01.2017

Обыграв в финале Australian Open свою сестру со счетом 6:4, 6:4, Серена Уильямс завоевала свой 23-й титул в одиночном разряде на главных соревнованиях в женском теннисе.
MELBOURNE, AUSTRALIA - JANUARY 21: Maria Sharapova of Russia plays a backhand in her second round match against Alexandra Panova of Russia during day three of the 2015 Australian Open at Melbourne Park on January 21, 2015 in Melbourne, Australia. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)

Шарапова из-за дисквалификации выбыла из рейтинга WTA 24.10.2016

Российская теннисистка исключена из рейтинга Женской теннисной ассоциации, так как в результате дисквалификации за нарушение антидопинговых правил не набрала минимальное количество рейтинговых очков за год.
Ernst Barlach Haus zeigt Von Liebermann bis Nolde: Max Liebermann, Badende am Strand, um 1910; Copyright: Kunstkreis Berlin GbR/Foto: Julia Jungfer, Berlin***Pressebild nur für die aktuelle, themengebundene Berichterstattung

Отдых немецкой знати на картинах импрессионистов (фотогалерея) 24.10.2016

Сто лет назад немецкая элита открыла для себя развлечения на открытом воздухе и стала источником вдохновения для знаменитого художника-импрессиониста Макса Либермана.
Max Liebermann Tennisspieler am Meer, erste Fassung, 1901 Öl auf Leinwand 69,5 x 100,3 cm Museum Kunst der Westküste, Alkersum, Föhr © Repro Lukas Spörl beachten Sie das Copyright und die Abbildungsbedingungen! Das Bildmaterial sollte nicht beschnitten werden, Text darf nicht über die Bilder gelegt werden. Online dürfen die Werke nur in einer maximalen Auflösung von 72 dpi gezeigt werden (nicht für Social Media, hier stellen wir Ihnen gerne gesondertes Bildmaterial zur Verfügung). Es gibt eine Abbildung (nicht von Liebermann, sondern eine Boxer-Skulptur von Renée Sintenis), deren Urheberrechte von der VG Bild-Kunst vertreten werden. Dort gibt es besondere Bestimmungen, was Bildstrecken betrifft. Wenn Sie nicht sowieso nur Liebermann-Werke verwenden wollten, ist es wahrscheinlich das einfachste, diese Abbildung nicht zu verwenden.

Спорт в импрессионизме 24.10.2016

Сто лет назад немецкая элита открыла для себя развлечения на открытом воздухе и стала источником вдохновения для знаменитого художника-импрессиониста Макса Либермана.
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