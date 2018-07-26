 Более 700 африканцев прорвались на территорию испанского эксклава Сеута | Новости из Германии о Европе | DW | 26.07.2018

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Европа

Более 700 африканцев прорвались на территорию испанского эксклава Сеута

Мигранты разрезали двойной забор арматурными ножницами, атаковав полицейских негашеной известью, фекалиями и подожженными аэрозольными баллончиками.

Мигранты в Сеуте

В Сеуте 26 июля

Более 700 нелегальных мигрантов из африканских стран прорвались с территории Марокко в испанский автономный город Сеута, расположенный на африканском побережье Гибралтарского пролива. В четверг, 26 июля, они сумели преодолеть двойной шестиметровый забор, несмотря на активное противодействие сотрудников правоохранительных органов, и затем обратились в центр временного пребывания беженцев.

В общей сложности в штурме участвовали около 800 мигрантов, большей частью выходцев из стран южнее Сахары. Порядка 100 из них еще на границе задержала марокканская полиция и вернула в страну. Некоторых задержали испанские полицейские между двумя рядами заграждений, а также на верхней части забора, они также были возвращены на территорию Марокко.

Камни, "огнеметы", экскременты и негашеная известь

Испанская и марокканская полиция более часа пыталась помешать акции. Как отмечает испанская газета El País, африканцы разрезали детали заграждений арматурными ножницами. При этом, по данным информагентств, они атаковали полицейских камнями и палками, бросали в полицейских пластиковые контейнеры с экскрементами и негашеной известью, вызывающей сильное раздражение при контакте с кожей и слизистой. Кроме того, они поджигали аэрозольные баллончики, используя их в качестве самодельных "огнеметов".

Контекст

В результате пострадали 22 сотрудника полиции и 132 мигранта, всем им оказали помощь сотрудники Красного Креста. Несколько полицейских получили ожоги лица и рук. Пять полицейских и 16 мигрантов, по данным AP, были госпитализированы.

Не первый случай

Это уже не первый подобный случай. В частности, 1 января 2017 года в Сеуту попытались прорваться 1100 мигрантов. Тогда в ходе стычек с пошедшими на штурм африканцами, использовавшими камни и металлические прутья, были ранены 5 испанских и 50 марокканских полицейских. Помимо прямого штурма пограничных укреплений, многие мигранты пытаются достичь территории испанского эксклава по воде.

Границу между Марокко и Сеутой протяженностью 8,4 километра защищает двойной забор высотой более чем шесть метров. В июне 2018 года правительство Испании объявило о намерении демонтировать колючую проволоку на пограничных заграждениях Сеуты, а также другого испанского эксклава в Северной Африке - Мелильи. При попытке прорваться через пограничные заграждения в испанские эксклавы африканские беженцы часто получают серьезные травмы. "Смотреть, как люди прыгают через забор, неразумно и неприемлемо", - заявил глава МВД Фернандо Гранде-Марласка, призвав бороться с причинами нелегальной миграции. По словам министра, контроль миграции не означает, что можно "калечить других".

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    Автор: Шарлотте Хаусведель, Наталья Позднякова


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