 Билл Гейтс выделяет 10 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 28.01.2020

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Мир

Билл Гейтс выделяет 10 млн долларов на борьбу с новым коронавирусом

Средства, выделенные фондом Билла и Мелинды Гейтс Китаю и Африке, пойдут на разработку вакцин против коронавируса 2019-nCoV. Он вызывает тяжелую пневмонию. Случаи заражения выявлены на трех континентах.

Коронавирус 2019-nCoV под просвечивающим электронным микроскопом

2019-nCoV под просвечивающим электронным микроскопом

Фонд Билла и Мелинды Гейтс выделяет 10 млн долларов США на борьбу с коронавирусом 2019-nCoV, вызывающим пневмонию. Половина этой суммы предназначена для Китая, говорится в заявлении организации, обнародованном в Twitter в понедельник, 27 января. Фонд уже работает с рядом китайских организаций - как в частном, так и в общественном секторах. Деньги пойдут, в числе прочего, на мероприятия по выявлению заболевших, разработку методов лечения и вакцин.

Контекст

Преподаватель университета в китайском Ухане рассказал DW о том, как и когда жители узнали о появлении вируса, какой была их реакция и что происходило в городе в последние дни. (23.01.2020)

Вспышка не известного ранее вируса, вызывающего тяжелую пневмонию, началась еще в конце 2019 года. Основные факты об этом заболевании и об исходящей от него опасности - у DW. (22.01.2020)

Остальные 5 миллионов предназначены центрам по предотвращению заболеваний в государствах - участниках Африканского союза. Они нацелены на расширение мер по борьбе с инфекцией, которые включают обследование предполагаемых зараженных, лабораторные исследования, а также уход за пациентами с выявленным заболеванием и их изоляцию.

США не рекомендуют своим гражданам посещать в Китай

Стремительное распространение инфекции вызывает беспокойство стран за своих граждан. Так, Госдепартамент США призвал сограждан по возможности воздержаться от поездок в Китай. Канада ограничилась рекомендацией не ездить в провинцию Хубэй, с которой началось распространение легочного заболевания, вызываемого коронавирусом.

Малайзия запретила въезд туристам из этой провинции. Монголия в качестве меры предосторожности уже закрыла границу с Китаем. А власти Германии изучают возможности для эвакуации своих граждан из китайского города Ухань.

Десятки миллионов человек в мегаполисах Китая - под фактическим карантином

Вспышка нового типа вируса началась в конце 2019 года в китайской провинции Хубэй. Первые случаи заражения были связаны с оптовым рынком морепродуктов в Ухане, где продавались не только морские млекопитающие, но и летучие мыши, куры, кролики и змеи. По мнению китайских вирусологов, один из этих видов мог стать источником заражения. Рынок был закрыт 1 января.

По состоянию на 28 января заражение коронавирусом 2019-nCoV в Китае выявлено более чем у 4000 человек, а число скончавшихся превысило 100 человек. Пекин ограничил транспортное сообщение с рядом мегаполисов, фактически поместив под карантин более 56 млн человек.

Кроме того, случаи заболевания подтверждены в Гонконге, Макао, на Тайване, а также в Австралии, Вьетнаме, Канаде, Малайзии, Непале, Сингапуре, США, Таиланде, Южной Корее и Японии. Заражения выявлены и в странах ЕС - Германии и Франции. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) ранее отказалась объявлять в связи с новым коронавирусом чрезвычайное положение.

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    И хотя стопроцентной гарантии на "гриппоустойчивость" нет, несколько полезных советов, вполне оправдавших себя на практике, все же существуют. Начнем с главного, предлагает врач-терапевт из Ратингена Ангелика Ригер (Angelika Rieger) в интервью DW. В холодный период года голову и ноги нужно обязательно держать в тепле, а одеваться по принципу "луковицы", снимая при необходимости более теплые вещи.

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    Чтобы помочь организму справится с вирусными атаками, важно время от времени проветривать помещение. Оптимальной влажности воздуха (от 35 до 55%) можно достигнуть, поставив чашку с водой рядом с батареей, советует врач Ульрике Рот (Ulrike Roth). Сухой воздух пагубно влияет на слизистую оболочку гортани и носоглотки, снижая сопротивляемость организма вирусам.

  • Морковный ок с имбирем и облепихой

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    Не менее важно регулярно пить. Вместе с жидкостью организм получает необходимые витамины и минералы, поясняет врач Ангелика Ригер. Великолепный профилактический напиток готовится, например, из свежевыжатого морковного и апельсинового сока с добавлением тертого кусочка свежего имбиря, столовой ложки сока облепихи и нескольких капель тыквенного масла.

  • Раковина

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    Руки мыть тщательно и часто

    Вирусы подстерегают нас повсюду - на дверных ручках, клавиатуре, телефонных трубках, на шариковых ручках заболевших коллег. Некоторые виды вирусов выживают на различных поверхностях до 17 дней, предупреждает эксперт по вопросам производственной медицины, врач из Кельна Ульрике Рот. Так мы переносим вирусы на лицо, глаза… Выход один - чаще мыть руки с мылом и не менее 60 секунд.

  • Продукты питания

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Полноценное питание

    Разнообразное питание - залог устойчивого иммунитета. Перегружать организм в это время не следует, советует Ангелика Ригер. По возможности, лучше есть чаще, маленькими порциями, обращая внимание на энергетическую ценность продуктов. Витамины С, В, D, а также цинк помогут снизить риск заболевания. Важно сочетать мясо, рыбу, яйца с овощами, корнеплодами, орехами и бобовыми, подчеркивает врач.

  • Айнтопф

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    Айнтопф против гриппа

    Лучший пример такого комплексного блюда, по мнению врача, типичный для немецкой кухни айнтопф (Eintopf). В холодный период года это блюдо согревает, надолго утоляет голод и укрепляет иммунитет. Немецкий вариант густого борща (на снимке) варят с фасолью (или чечевицей) и айвой. Мясо можно заменить рыбой или тофу.

  • Осенний лес

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Прогулка в обеденный перерыв

    Спорт, пробежка, прогулка - главное движение на свежем воздухе и в любую погоду. Важно регулярно двигаться, настаивает эксперт по вопросам производственной медицины Ульрике Рот. Дышать при этом следует через нос, чтобы воздух попадал в горло уже правильной температуры. А получасовая прогулка в обеденный перерыв повышает работоспособность.

  • Ванна для ног

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванны для ног

    Регулярные теплые ванны для ног помогают снять излишнее напряжение, расслабиться, улучшить кровообращение. Ванны с добавлением морской соли, хвойного масла и ароматных трав Ангелика Ригер рекомендует принимать 3-4 раза в неделю по вечерам.

  • Поход в сауну

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Ванна или сауна?

    Регулярное посещение сауны для тех, кому она не противопоказана, прекрасный метод сохранять здоровье, поддерживать работу сердечно-сосудистой системы и укреплять иммунитет. Горячие ванны с добавлением эфирных масел также рекомендуется принимать в целях профилактики. Но ни в коем случае, если уже поднялась температура, - предупреждает терапевт из Ратингена.

  • Профилактика гриппа - чай с лимоном

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Чай согревает и предупреждает

    Чай хорош в любое время дня, считает Ангелика Ригер. Жидкость в виде горячего чая из целебных трав лучше усваивается организмом, предупреждая излишнюю сухость слизистой оболочки носоглотки. Хорошее действие, по мнению врача, оказывают чаи из липы, цветов бузины, ромашки, шалфея и имбиря, которые следует пить, чередуя.

  • Постель

    Как противостоять простудным заболеваниям

    Оздоровительный сон, секс и никакого стресса

    Чтобы оставаться здоровым необходимо достаточно спать и регулярно отдыхать. Следует научиться делать небольшие паузы, овладеть техникой расслабления и снятия стресса, ведь именно он блокирует способность организма к регенерации. Действенным средством профилактики простуды врачи считают и регулярный секс, который способствует росту защитных антител в крови.

    Автор: Инга Ваннер


Смотреть видео 02:03

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