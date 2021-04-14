Медведчук объяснился по поводу принадлежащего ему фрагмента Библии Гутенберга

Народный депутат Украины отреагировал на интерес ученых к фрагменту Библии Иоганна Гутенберга в его коллекции. Политик сообщил, какой именно фрагмент ему принадлежит, но не комментирует, у кого купил.