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Собрание текстов, считающихся священными в христианстве и иудаизме.
В среду, 14 апреля, Google разместил в своем поисковом сервисе заставку - дудл в честь немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга.
Теологи с настороженностью относятся к модернизации Библии. Однако теперь Священное Писание доступно в новом спецпереводе для поколения Z.
Народный депутат Украины отреагировал на интерес ученых к фрагменту Библии Иоганна Гутенберга в его коллекции. Политик сообщил, какой именно фрагмент ему принадлежит, но не комментирует, у кого купил.
Украинский депутат Виктор Медведчук указал в декларации об имуществе фрагмент из Библии Гутенберга. Редчайший экспонат из его коллекции заинтересовал и ученых. Они хотят знать о нем больше.
Кинематограф не мог обойти вниманием самую популярную книгу в мире. Моисей, Иисус и прочие ветхо- и новозаветные герои неоднократно привлекали к себе внимание режиссеров.
Дева Мария, царь Соломон и другие персонажи Библии встречаются в исламских книгах. Почему? Об этом - в интервью DW.
Фрагмент географической карты XVI века найден в немецком городе Галле. Правда, для путешествий она не предназначена. Ее ценность в другом.
Легендарной царице и ее канувшей в Лету богатой стране посвящена выставка, которая оставляет открытым главный вопрос: действительно ли царица Савская приезжала к царю Соломону?
Вряд ли Мартин Лютер понимал, какой резонанс вызовут его тезисы. 31 октября в Германии официально стартует юбилейный год, посвященный Реформации.
Уже не первый год в России идет дискуссия об интеграции православного вероучения в общеобразовательную программу. DW выясняла, в каком виде оно присутствует в школе сегодня.
В новом переводе немецкоязычная Библия пытается приблизиться к первоисточникам и решить гендерный вопрос с поправкой на равноправие женщин.
В отличие от главных храмов Висмара, построенных в стиле кирпичной готики, эта небольшая госпитальная церковь не пострадала во время Второй мировой войны.
В начале был пост Кадырова в Instagram. DW напоминает о скандальной истории принятия в России закона, запрещающего называть экстремистскими четыре священных текста.
В Штутгарте открылся интерактивный музей Библии. Он рассказывает о Священном Писании на примере историй упомянутых в нем персонажей.
Развернутая в столичном храме экспозиция стала откликом на полемику по поводу запрета на изображение Бога, существующего в исламе и иудаизме.
Религиозных фанатиков высмеивает новое сатирическое шоу, причем фанатиков как мусульманских, так и христианских. Его авторы - протестантский теолог и востоковед-мусульманин.
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