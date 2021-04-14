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Библия

Собрание текстов, считающихся священными в христианстве и иудаизме.

Eine Bibel aus dem 15. Jahrhundert im Gutenberg-Museum in Mainz, aufgenommen am 12.09.2005. Foto: Mauri Rautkari +++(c) dpa - Report+++ dpa 7919017

Библия Гутенберга: 5 фактов, которые необходимо знать 14.04.2021

В среду, 14 апреля, Google разместил в своем поисковом сервисе заставку - дудл в честь немецкого первопечатника Иоганна Гутенберга.

Die BasisBibel ist eine zeitgemäße Bibelübersetzung, herausgegeben von der Deutschen Bibelgesellschaft in Stuttgart

В Германии переписали Библию 21.01.2021

Теологи с настороженностью относятся к модернизации Библии. Однако теперь Священное Писание доступно в новом спецпереводе для поколения Z.
SOCHI, RUSSIA – MAY 25, 2016: Ukrainian politician Viktor Medvedchuk during a meeting with the president of Russia in the Kremlin. Alexei Druzhinin/Russian Presidential Press and Information Office/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS02474B Sochi Russia – May 25 2016 Ukrainian politician Viktor Medvedchuk during a Meeting With The President of Russia in The KREMLIN Alexei Druzhinin Russian Presidential Press and Information Office TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS02474B

Медведчук объяснился по поводу принадлежащего ему фрагмента Библии Гутенберга 03.06.2020

Народный депутат Украины отреагировал на интерес ученых к фрагменту Библии Иоганна Гутенберга в его коллекции. Политик сообщил, какой именно фрагмент ему принадлежит, но не комментирует, у кого купил.
Bild eines Framents der ersten gedruckten Bibel von Johannes Gutenberg aus dem Jahr 1455. Dieses Blatt fungierte über Jahrhunderte als ein Deckblatt für ein anderes Buch aus dem Jahr 1666 und wurde erst vor zwei Jahren als ein Fragment einer Gutenberg-Bibel identifiziert. Heute befindet sich dieses Fragment in der Bibliothek der Universität Princeton, USA. Copyright: Princeton University Library Special Collections Eine Erlaubnis zur Verwendung durch die DW liegt vor.

Фрагмент Библии Гутенберга в коллекции кума Путина: ученые требуют ответа 30.05.2020

Украинский депутат Виктор Медведчук указал в декларации об имуществе фрагмент из Библии Гутенберга. Редчайший экспонат из его коллекции заинтересовал и ученых. Они хотят знать о нем больше.
Der Schauspieler James Caviezel in einer Szene aus dem Film Die Passion Christi des Regisseurs Mel Gibson. In dem kontroversen Skandalfilm um die letzen 12 Stunden im Leben von Jesus Christus geht es brutal zu. Für das Publikum sichtbar wird Jesus gequält, gekreuzigt und gegeißelt. Der vorgezogene Start des Films ist der 18.03.2004. Foto: Philippe Antonello/Constantin dpa (zu dpa-Kinostarts vom 14.03.2004)

10 знаменитых фильмов на библейскую тему 06.04.2018

Кинематограф не мог обойти вниманием самую популярную книгу в мире. Моисей, Иисус и прочие ветхо- и новозаветные герои неоднократно привлекали к себе внимание режиссеров.
Der Prophet Obadiah, aus einer arabischen Übersetzung der Prophetenbücher, Abschrift Kairo, 1325, SBB-Orientabteilung, Diez A fol. 41, © Staatsbibliothek zu Berlin – PK, Fotostelle

Откуда в исламском мире библейские традиции 12.09.2017

Дева Мария, царь Соломон и другие персонажи Библии встречаются в исламских книгах. Почему? Об этом - в интервью DW.
***ACHTUNG: Bild nur zur abgesprochenen Berichterstattung nutzen!*** Karte aus dem 16. Jahrhunder, die in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt gefunden wurde. Copiright: Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

В Германии найдена уникальная карта Святой земли 29.03.2017

Фрагмент географической карты XVI века найден в немецком городе Галле. Правда, для путешествий она не предназначена. Ее ценность в другом.
5FK-C3-E1-2005-52 Chartres, Kathedrale, Gewaendefiguren Chartres (Dep.Eure-et-Loir, Centre, Frankreich), Kathedrale / Cathedrale Notre-Dame (erbaut 1134-1514, Welt- kulturerbe), Westfassade, Koenigsportal / Portail Royal (Mittelportal). - Teilansicht: Saeulenfiguren des rechten Gewaendes: Koepfe des Koenigs David und der Koenigin von Saba. - / Skulptur, um 1140/50. / Foto, undat. |

Неразгаданные тайны царицы Савской 15.03.2017

Легендарной царице и ее канувшей в Лету богатой стране посвящена выставка, которая оставляет открытым главный вопрос: действительно ли царица Савская приезжала к царю Соломону?
28.10.2015 Martin Luther Playmobil Figur anlässlich der Luther Jahres 2017 zu 500 Jahre Reformation. Neustadt, 28.10.2015 © picture-alliance/dpa/S.Doepke

500 лет c Мартином Лютером 31.10.2016

Вряд ли Мартин Лютер понимал, какой резонанс вызовут его тезисы. 31 октября в Германии официально стартует юбилейный год, посвященный Реформации.

Orthodox priest attends the Christmas service in Christ the Savior cathedral in Moscow early on January 7, 2015. Orthodox Christians celebrate Christmas on January 7 in the Middle East, Russia and other Orthodox churches that use the old Julian calendar instead of the 17th-century Gregorian calendar adopted by Catholics, Protestants, Greek Orthodox and commonly used in secular life around the world. AFP PHOTO/KIRILL KUDRYAVTSEV (Photo credit should read KIRILL KUDRYAVTSEV/AFP/Getty Images)

Православие в школе - теория и практика 21.10.2016

Уже не первый год в России идет дискуссия об интеграции православного вероучения в общеобразовательную программу. DW выясняла, в каком виде оно присутствует в школе сегодня.
Katholische Pfarrkirche Herz-Jesu, (Weiden, Bayern). Copyright: Silvia Becker

У немецких католиков будет новая Библия 23.09.2016

В новом переводе немецкоязычная Библия пытается приблизиться к первоисточникам и решить гендерный вопрос с поправкой на равноправие женщин.
Fotoreportage Deutschland entdecken. Heilig-Geist-Kirche und Hospital Wismar. Deo Gracias-Fresko aus dem frühen 14. Jahrhundert. gemeinefrei

Фотогалерея: Загадочные фрески храма Святого Духа в Висмаре 04.03.2016

В отличие от главных храмов Висмара, построенных в стиле кирпичной готики, эта небольшая госпитальная церковь не пострадала во время Второй мировой войны.
2704391 09/23/2015 September 23, 2015. President Vladimir Putin, front right, during the visit to the Moscow Cathedral Mosque after the ceremonial opening. Front left: Ravil Gainutdin, Chairman of the Russian Mufti Council. Back center: President of Palestine Mahmoud Abbas. Alexei Druzhinin/RIA Novosti

Религиозные тексты в России перестали быть экстремистскими 11.11.2015

В начале был пост Кадырова в Instagram. DW напоминает о скандальной истории принятия в России закона, запрещающего называть экстремистскими четыре священных текста.
Eine Frau spiegelt sich am 08.05.2015 in Stuttgart (Baden-Württemberg) im Bibelmuseum bibliorama in einem Raum, wo auf dem Boden der Schriftzug Exodus zu lesen ist. Die Ausstellung auf 350 Quadratmetern öffnet am 13. Mai ihre Pforten. Foto: Daniel Naupold/dpa (zu lsw Pünktlich zum Kirchentag: Stuttgarter Bibelmuseum startet Mitte Mai vom 08.05.2015) +++(c) dpa - Bildfunk+++

Жители Штутгарта станут персонажами Библии 13.05.2015

В Штутгарте открылся интерактивный музей Библии. Он рассказывает о Священном Писании на примере историй упомянутых в нем персонажей.
Berlin Cathedral (Berliner Dom)

Берлинский собор показывает произведения религиозного искусства 27.02.2015

Развернутая в столичном храме экспозиция стала откликом на полемику по поводу запрета на изображение Бога, существующего в исламе и иудаизме.
Lutz von Rosenberg Lipinsky und Kerim Pamuk Material zur Show Brüder im Geiste 2014/2015 Copyright: Kerim Pamuk 2014 ***Das Pressebild darf nur in Zusammenhang mit einer Berichterstattung über die Ausstellung verwendet werden***

Сатира на эстраде: между Крестом и Кораном 05.02.2015

Религиозных фанатиков высмеивает новое сатирическое шоу, причем фанатиков как мусульманских, так и христианских. Его авторы - протестантский теолог и востоковед-мусульманин.
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