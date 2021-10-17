Беспорядки в Хемнице

После убийства гражданина ФРГ в ночь на 26 августа в восточногерманском Хемнице начались антимигрантские волнения и беспорядки, спровоцированные правыми радикалами.

Около трех часов ночи 26 августа в восточногерманском городе Хемнице (Саксония) возникла драка, в которой приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался 35-летний гражданин Германии, еще двое человек пострадали. Полиция задержала двух подозреваемых - сирийца и иракца. В последующие дни правые экстремисты и хулиганы устроили в Хемнице митинги и шествия в знак протеста против произошедшего, которые переросли в обширные беспорядки.