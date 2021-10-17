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Беспорядки в Хемнице

После убийства гражданина ФРГ в ночь на 26 августа в восточногерманском Хемнице начались антимигрантские волнения и беспорядки, спровоцированные правыми радикалами.

Около трех часов ночи 26 августа в восточногерманском городе Хемнице (Саксония) возникла драка, в которой приняли участие до 10 человек. В результате от ножевых ранений скончался 35-летний гражданин Германии, еще двое человек пострадали. Полиция задержала двух подозреваемых - сирийца и иракца. В последующие дни правые экстремисты и хулиганы устроили в Хемнице митинги и шествия в знак протеста против произошедшего, которые переросли в обширные беспорядки.

ARCHIV - 06.03.2013, Hessen, Wiesbaden: Besucher des FernsehKrimi-Festivals 2013 sitzen in der Caligari Filmbühne. (zu dpa-Korr Überlebt das Kino? Streaming-Riesen und Studios buhlen um Zuschauer vom 15.07.2018) Foto: Nicolas Armer/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

Российский фильм стал лауреатом фестиваля детского и юношеского кино 17.10.2021

Одним из лауреатов кинофестиваля для детей и юношества Schlingel стал фильм "Маленький воин" российского режиссера Ильи Ермолова. Ему досталась Специальная премия радиокомпании Mitteldeutscher Rundfunk.
08.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Eine Menora steht im Fenster des jüdischen Restaurants Schalom im Zentrum von Chemnitz. Am Abend des 27. August wurde das Restaurant angegriffen. An diesem Abend standen sich in der Stadt etwa 6500 Rechte und etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber. (zu dpa Polizeigewerkschaften fordern in Hetzjagd-Debatte Mäßigung vom 08.09.2018) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Суд вынес приговор по делу о нападении на еврейский ресторан в Хемнице 08.09.2021

В августе 2018 года группа правых радикалов забросала ресторан камнями и бутылками, владелец был ранен. Суд в Хемнице признал 30-летнего обвиняемого виновным в причинении опасных телесных повреждений.
08.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Blick auf den Eingang des jüdischen Restaurants Schalom im Zentrum von Chemnitz. Am Abend des 27. August wurde das Restaurant angegriffen. An diesem Abend standen sich in der Stadt etwa 6500 Rechte und etwa 1500 Gegendemonstranten gegenüber. (zu dpa Polizeigewerkschaften fordern in Hetzjagd-Debatte Mäßigung vom 08.09.2018) Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Хемнице начался процесс о нападении на еврейский ресторан 08.09.2021

Генеральная прокуратура Дрездена считает, что нападение на ресторан "Шалом" в 2018 году было совершено по правоэкстремистским мотивам.
Das Opernhaus der Stadt Chemnitz, aufgenommen am 23.03.2011. Der Theaterplatz im Herzen der Stadt gehört zu den herausragenden Sehenswürdigkeiten der alten sächsischen Industriemetropole. Das Ensemble wurde 1909 nach Entwürfen des Architekten Richard Möbius fertiggestellt. Foto: Hendrik Schmidt/lsn

Бывший Карл-Маркс-Штадт станет культурной столицей Европы в 2025 году (фото) 28.10.2020

В 2025 году культурные столицы Европы будут находиться в Германии и Словении. Немецким победителем конкурса стал Хемниц.
02.06.2020, Sachsen, Colditz: Schloss Colditz spiegelt sich in der Zwickauer Mulde. Das Castle Colditz ist international berühmt: Im Zweiten Weltkrieg befand sich hier das Kriegsgefangenenlager für Offiziere Oflag IV-C. Die spektakulären und teilweise auch erfolgreichen Fluchtversuche der Insassen sind längst zu Legenden geworden. Jährlich besuchen mehr als 10.000 Briten das Museum auf Schloss Colditz. Heute beherbergt das Gebäude neben dem Museum auch eine Jugendherberge. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Достопримечательности Германии: Замок Колдиц (фото) 10.06.2020

Этот живописный замок расположен в стратегически важном месте: недалеко от саксонских городов Лейпцига, Дрездена и Хемница.
Prozess_Versammlungsgesetz 23.04.2019, Chemnitz, Amtsgericht, Prozess Prozess gegen Christian Keilberg wegen Verstoﬂes gegen das S‰chsische Versammlungsgesetz.Der Prozess gegen das mutmaﬂliche Mitglied der rechten Terrorgruppe Revolution Chemnitz wurde ausgesetzt.Bei der Verhandlung am Amtsgericht bezweifelte der Angeklagte, die Person auf einem Beweisfoto zu sein. Der Angeklagte soll bei zwei Demonstrationen in der Stadt eine Stichschutzweste getragen haben. Die Bundesanwaltschaft ermittelt gegen den Mann auch wegen geplanter Anschl‰ge in Chemnitz. Chemnitz Sachsen BRD *** Process Assembly Act 23 04 2019 Chemnitz District Court Process against Christian Keilberg for violation of the Saxon Assembly Act The process against the alleged member of the right-wing terrorist group Revolution Chemnitz was suspended At the trial at the Distr

В Германии начался суд по делу группировки "Революция Хемниц" 25.05.2020

Перед судом предстали шесть предполагаемых пособников правоэкстремистской группировки. Им вменяется в вину нарушение общественного порядка с особо отягчающими обстоятельствами.
30.09.2019, Sachsen, Dresden: Die Angeklagten im Prozess gegen die selbsternannte Revolution Chemnitz sitzen im Prozessgebäude des Oberlandesgerichts Dresden zu Prozessbeginn im Verhandlungssaal neben ihren Rechtsanwälten. Die insgesamt acht Männer zwischen 21 und 32 Jahren sind wegen Bildung einer rechtsterroristischen Vereinigung angeklagt. Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

В ФРГ судят участников правоэкстремистской группировки "Революция Хемниц" 30.09.2019

Восемь участников правоэкстремистской группировки "Революции Хемниц" обвиняются в планах насильственного переворота. Слушания продлятся до апреля 2020 года.
25.08.2019, Sachsen, Chemnitz: Unterstützer der rechtsextremistischen Bewegung Pro Chemnitz laufen durch das Zentrum von Chemnitz. Ein Jahr nach der tödlichen Messerattacke auf dem Chemnitzer Stadtfest steht die Stadt an diesem Wochenende erneut im Fokus. Mit dem Bürgerfest Herzschlag wagt die Stadt einen Neuanfang. Pro Chemnitz hatte im Vorfeld zu einer Kundgebung aufgerufen. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Акция праворадикалов в Хемнице не собрала заявленного числа участников 26.08.2019

Праворадикальное движение Pro Chemnitz собиралось вывести на улицу 1000 человек к годовщине убийства в Хемнице. На акцию вышли около 450 участников.
22.08.2019, Sachsen, Dresden: Alaa S. steht zu Beginn des voraussichtlich letzten Verhandlungstages, an dem auch das Urteil verkündet werden soll, zwischen einem Dolmetscher und seiner Verteidigerin Ricarda Lang. Dem syrischen Angeklagten wird Totschlag und versuchter Totschlag in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen. Foto: Matthias Rietschel/dpa-Zentralbild Pool/dpa - ACHTUNG: Person(en) wurde(n) aus rechtlichen Gründen gepixelt | Verwendung weltweit

Сириец приговорен к тюремному сроку за резонансное убийство в Хемнице 22.08.2019

Соискатель убежища из Сирии приговорен к 9,5 годам тюрьмы за убийство, совершенное год назад.
04.07.2017+++ Hans-Georg Maassen, head of the German Federal Office for the Protection of the Constitution (Bundesamt fuer Verfassungsschutz) addresses a news conference to introduce the agency's 2016 report on militant threats to the constitution in Berlin, Germany, July 4, 2017. REUTERS/Axel Schmidt

Экс-главу спецслужбы ФРГ хотят исключить из партии 17.08.2019

Поведение председателя Федерального ведомства по охране конституции Ханса-Георга Масена не связывает его с Христианско-демократическим союзом по-настоящему, заявила председатель ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр.
ARCHIV - 01.10.2018, Baden-Württemberg, Karlsruhe: Einer der mutmaßlichen Rechtsterroristen, die in Bayern und Sachsen festgenommen wurden, erreicht den Bundesgerichtshof und wird von Polizisten abgeführt. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen der Gruppe «Revolution Chemnitz» strebten nach aktuellen Erkenntnissen der Ermittler den Sturz der Bundesregierung und die Beseitigung des Rechtsstaats an. Foto: Christoph Schmidt/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В ФРГ правым экстремистам предъявлено обвинение в терроризме 25.06.2019

Восемь членов группировки "Революция Хемниц" обвиняются в создании террористической организации правого толка. По данным СМИ, основанием для обвинений послужил анализ чатов, обнаруженных в смартфонах задержанных.
01.06.2019+++Chemnitz, Deutschland+++ Teilnehmer einer Demonstration des Bündnisses Chemnitz Nazifrei versammeln sich im Zentrum von Chemnitz zum Protest gegen einen Neonazi-Aufmarsch. Die rechtsextreme NPD-Nachwuchsorganisation Junge Nationaldemokraten hat sich in Chemnitz zu einer Demonstration unter dem Motto Tag der Deutschen Zukunft versammelt. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

Сотни демонстрантов в Хемнице провели акции против правых экстремистов 01.06.2019

Демонстрация противников Национал-демократической партии Германии собрала 1300 человек, акция правых экстремистов - впятеро меньше. Полиция задействовала вертолет для наблюдения за демонстрантами.
10.04.2019, Brandenburg, Cottbus: Ein Polizeifahrzeug steht in der Mühlenstraße. Am Mittwochmorgen fanden laut Polizei Brandenburg über 30 Durchsuchungen in Brandenburg und mehreren angrenzenden Bundesländern wegen des Verdachts der Bildung einer kriminellen Vereinigung im Raum Cottbus gegen Personen der Hooligan-, Kampfsport- und rechtsextremistischen Szene statt. Foto: Michael Helbig/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Германии прошли обыски у правых экстремистов 10.04.2019

Немецкая полиция провела спецоперацию в четырех федеральных землях. Ее целью стала предполагаемая сеть правоэкстремистских футбольных фанатов.
dpatopbilder - 28.08.2018, Sachsen, Chemnitz: Ein Foto des Opfers steht am Tatort zwischen zahlreichen Blumen und Kerzen. Nach einem Streit war in der Nacht zu Sonntag in der Innenstadt von Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. - ACHTUNG: Nutzung nur im vollen Format, keine Ausschnittsvergrößerung - Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Дрездене судят сирийца по делу о резонансном убийстве в Хемнице 18.03.2019

Подсудимый обвиняется в умышленном убийстве без отягчающих обстоятельств. По версии следствия, этот сириец вместе с находящимся в бегах иракцем убил ножом в Хемнице 35-летнего гражданина Германии.
08.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Bei einer Gedenkveranstaltung am Tatort, wo ein 35-jähriger Deutscher bei einer Messerattacke getötet wurde, steht ein Polizist neben den Blumen. Am Abend zuvor hatte es in der Stadt wieder Demonstrationen gegeben. Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/dpa | Verwendung weltweit

В Хемнице освобожден один из подозреваемых в убийстве немца 18.01.2019

Нет доказательств того, что Юсиф И.А. принимал участие в драке, после которой погиб гражданин ФРГ Даниэль Х. Теперь иракец может получить компенсацию за содержание в СИЗО.
13.09.2018, Sachsen, Chemnitz: Eine deutsche und die kubanische Fahne, zahlreiche Blumen und Kerzen wurden am Tatort niedergelegt. Nach einem Streit war in der Nacht zum 26. August in der Innenstadt von Chemnitz ein 35-jähriger Mann erstochen worden. Die Tat war Anlass für spontane Demonstrationen, bei denen es auch zu Jagdszenen und Gewaltausbrüchen kam. Foto: Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ | Verwendung weltweit

В Хемнице выдвинуты обвинения против убившего немца сирийца 08.01.2019

В августе 2018 года в Хемнице сириец Алаа С. нанес ножевые ранения немцу Даниэлю Х., который впоследствии скончался. Преступление вызвало широкий общественный резонанс.
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