 Берлин подтвердил попытки Китая повлиять на сотрудников министерств ФРГ | Новости из Германии о Германии | DW | 26.04.2020

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Германия

Берлин подтвердил попытки Китая повлиять на сотрудников министерств ФРГ

Дипломаты из КНР пытались тайно связаться с сотрудниками министерств Германии и получить положительные отзывы о борьбе Китая с вирусом SARS-CoV-2. Берлин проигнорировал призывы, отметило правительство ФРГ.

Флаги Китая и Германии

Правительству Германии известно о попытках китайских дипломатов тайно связаться с должностными лицами и сотрудниками федеральных министерств. Это следует из ответа властей на запрос депутата бундестага от партии "Союз-90"/"зеленые" Маргарете Баузе (Margarete Bause), пишет издание Welt am Sonntag в воскресенье, 26 апреля. По сведениям Берлина, дипломаты КНР намеревались получить от немецкой стороны "положительные высказывания" о результатах борьбы Китая с коронавирусом SARS-CoV-2.

Поведение КНР встревожило МИД ФРГ. Однако Германия не последовала призывам китайской стороны, отметили в правительстве. Берлин подчеркнул, что "прозрачность играет ведущую роль в успехе борьбы с пандемией", и "отчетливо" передал это Пекину. Германия и КНР "находятся в тесном контакте по многим темам" в рамках обширного стратегического партнерства, включая регулярный обмен информацией с китайскими дипломатами, добавили в правительстве.

Брюссель считает Китай причастным к фейкам о коронавирусе

В свою очередь, представительница немецких "зеленых" раскритиковала Берлин за его подход к Китаю. Европейская служба внешнеполитической деятельности (EEAS) причисляет Китай к странам, причастным к дезинформационным кампаниям о коронавирусе и теориям заговора, подчеркнула Баузе.

Коронавирус SARS-CoV-2 проник в 210 стран и территорий после вспышки в Китае в конце 2019 года. Возбудитель заболевания COVID-19 выявлен у более 2,8 млн жителей планеты, от последствий заболевания скончались более 200 000 человек.

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    Вирусы на дверных ручках

    Известные науке коронавирусы выживают на поверхностях типа дверных ручек от 4 до 5 дней, оставаясь заразными. Как и прочие инфекции, распространяющиеся воздушно-капельным путем, SARS-CoV-2 может передаваться через руки и поверхности, до которых часто дотрагиваются. По крайней мере, эксперты полагают, что эти особенности уже изученных коронавирусов свойственны и новому типу инфекции.

  • Посетители общественной столовой держат в руках тарелку с картофелем и овощами и столовые приборы.

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    Столовые приборы

    Чтобы не заразиться коронавирусом в кафе или столовой, нужно соблюдать меры предосторожности. В теории вирус может попасть на столовые приборы, если инфицированный человек на них чихнет или закашляется. Тем не менее, по данным немецкого Федерального ведомства по оценке рисков (BfR), случаев передачи вируса SARS-CoV-2 через столовые приборы до сих пор не зафиксировано.

  • Ребенок играет с пластиковой игрушкой, произведенной в Китае.

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    Товары из Китая

    Может ли ребенок заразиться коронавирусом через китайские игрушки? По данным BfR, до сих пор случаев заражения через товары "made in China" не было. Согласно первым исследованиям, на картонной поверхности коронавирус остается заразным в течение 24 часов. На поверхностях из пластика и нержавеющей стали - три дня.

  • Посылки и другие почтовые отправления, упакованные в пакеты и картонные коробки.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Посылки из-за границы

    На сухих поверхностях передающиеся человеку коронавирусы долго не выживают. Поскольку жизнеспособность вируса вне человеческого организма зависит от многих факторов, в том числе температуры и влажности воздуха, ведомство BfR называет заражение SARS-CoV-2 через почтовые отправления маловероятным. Правда, с оговоркой: точных данных на этот счет пока нет.

  • Женщина и ее собака выглядывают из окна.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Домашние животные

    Могу ли я заразиться коронавирусом от своей собаки? А собака от меня? Риск того, что домашний питомец будет инфицирован SARS-CoV-2, эксперты считают очень невысоким, но и не исключают его. При этом животные не проявляют симптомов болезни. Однако, если они заражены коронавирусом, то могут распространять его через дыхание или экскременты.

  • Покупатели в защитных масках выбирают овощи на рынке в Неаполе.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Овощи с рынка

    Заражение коронавирусом SARS-CoV-2 через продукты питания маловероятно, подобных случаев пока зарегистрировано не было. Тем не менее, перед готовкой нужно тщательно вымыть руки - независимо от эпидемии коронавируса. Поскольку вирусы плохо переносят высокие температуры, подогрев пищи может еще больше снизить риск заражения.

  • Женщина покупает замороженные продукты питания в одном из немецких супермаркетов.

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Замороженные продукты

    Известные медицине коронавирусы типов SARS- и MERS- не любят высоких температур, однако довольно устойчивы к низким. При температуре -20 градусов по Цельсию они могут оставаться заразными до двух лет! Тем не менее, по данным ведомства BfR, случаев передачи коронавируса SARS-CoV-2 через продукты питания - в том числе замороженные - зарегистрировано не было.

  • Летучая мышь

    Руки прочь: от каких поверхностей можно заразиться коронавирусом

    Есть диких животных запрещено!

    Из-за пандемии коронавируса в Китае запретили употреблять в пищу диких животных. Многое указывает на то, что коронавирус передался человеку от летучей мыши - конечно, против ее воли. Вероятно, произошло это на одном из рынков в китайском городе Ухань.

    Автор: Юлия Вергин, Елена Гункель


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Контекст

Лаборатория или рынок морепродуктов: где появился коронавирус SARS-CoV-2?

В СМИ все чаще пишут о том, что коронавирус мог быть создан в уханьской лаборатории, а его распространение произошло в результате случайной утечки. Насколько это соответствует действительности, разбиралась DW. (22.04.2020)  

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