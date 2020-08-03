Бенедикт XVI, папа римский

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В июне бывший папа римский был в Регенсбурге у брата, который спустя несколько дней после этого скончался. По возвращению в Ватикан Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица, пишет Passauer Neue Presse.
Миф - это не сказка. Миф передает представления человека о мире, его месте в истории, о богах и героях. Какие события послевоенной истории Германии стали мифами, обросли легендами?
Миф - это не сказка. Миф передает представления человека о мире, его месте в истории, о богах и героях. Какие события в послевоенной Германии стали мифами, обросли легендами?
На аудиенции в Ватикане главы евангелической и католической церквей в Германии пригласили понтифика нанести визит немецким верующим. Пока Франциск отреагировал лишь благосклонным взглядом.
Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных своего предшественника папу Павла VI, который являлся понтификом с 1963 по 1978 год.
Папа римский Франциск высказался о возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI является нормальной практикой.
Французская прокуратура потребовала оштрафовать девять участниц движения Femen. Феминистки обвиняются в порче колокола собора Парижской Богоматери.
Франциск обещал принять меры против педофилии, представляющей проблему для католической церкви. В начале июня он проведет богослужение с участием восьми жертв сексуального насилия.
Два папы римских будут причислены католической церковью к лику святых. На церемонии канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II ожидаются до миллиона паломников.
За изнасилование и совращение малолетних прежний папа римский Бенедикт XVI лишил сана почти 400 священников. Адвокаты отмечают, что в это число не входят священники, лишенные сана по приговорам епархиальных судов.
Как заявили депутаты бундестага от партий ХДС/ХСС, они хотят увековечить заслуги человека, который еще недавно был главой католической церкви.
Немецкая газета размышляет о выборе нового главы Римско-католической церкви. Конклав назначен на 12 марта.
Ватикан полагает, что новый папа будет избран до Пасхи.
Папой-просветителем называет Бенедикта XVI немецкая пресса. К сожалению, его заслуги не были в должной степени оценены на родине - в Германии.
Под звук колоколов покинул Ватикан Бенедикт XVI. Он прибыл на вертолете в резиденцию папы Кастель-Гандольфо близ Рима.
Бенедикт XVI 28 февраля сложил с себя полномочия понтифика. Что сделал и чего не стал делать немецкий папа римский за восемь лет на посту главы Римско-католической церкви.
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