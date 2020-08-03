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Бенедикт XVI, папа римский

20. Juni 2020*** Der emeritierte Papst Benedikt XVI besucht seinen Bruder Georg Ratzinger. Das Bild (vom 20. Juni 2020, 09:08 Uhr) zeigt Papst emeritus Benedikt XVI, noch im Rollstuhl in seinem Transportfahrzeug sitzend, unmittelbar vor dessen mutmaßlich letztem Besuch bei seinem schwer kranken Bruder, dem ehemaligen Domkapellmeister Georg Ratzinger, in der Regensburger Luzengasse. Die beiden Brueder Joseph und Georg Ratzinger werden sich im Wohnhaus Georg Ratzingers zum Ende des fuenftaegigen Kurzbesuches - unmittelbar vor der anstehenden Rueckreise von Papst emeritus Benedikt XVI nach Rom - nun mutmasslich zum letzten Mal voneinander verabschieden. Im Bildhintergrund ist ein Helfer des Malteser Ordens zu erkennen, der aufgrund der weltweiten Pandemie um den Corona-Virus SARS-CoV-2 eine Mundschutz-Maske traegt. | Verwendung weltweit

Бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии 03.08.2020

В июне бывший папа римский был в Регенсбурге у брата, который спустя несколько дней после этого скончался. По возвращению в Ватикан Бенедикт XVI заболел рожистым воспалением лица, пишет Passauer Neue Presse.
Ein weiblicher deutscher Fan freut sich am Mittwoch (24.06.2008) während der EM-Public-Viewing-Veranstaltung in Hannover. Tausende Fußball-Begeisterte sind in die Gilde-Parkbühne gekommen, um das Fußball-EM-Halbfinalspiel Deutschland-Türkei zu verfolgen. Foto: Peter Steffen +++(c) dpa - Report+++

Мифы и легенды современной Германии (фотогалерея) 28.03.2018

Миф - это не сказка. Миф передает представления человека о мире, его месте в истории, о богах и героях. Какие события послевоенной истории Германии стали мифами, обросли легендами?
Ein weiblicher deutscher Fan freut sich am Mittwoch (24.06.2008) während der EM-Public-Viewing-Veranstaltung in Hannover. Tausende Fußball-Begeisterte sind in die Gilde-Parkbühne gekommen, um das Fußball-EM-Halbfinalspiel Deutschland-Türkei zu verfolgen. Foto: Peter Steffen +++(c) dpa - Report+++

Что стало в Германии легендарным 28.03.2018

Миф - это не сказка. Миф передает представления человека о мире, его месте в истории, о богах и героях. Какие события в послевоенной Германии стали мифами, обросли легендами?
5.2.2017***Pope Francis addresses the crowd from the window of the apostolic palace overlooking St Peter's square during the Sunday Angelus prayer, on February 5, 2017 in Vatican. / AFP / Alberto PIZZOLI (Photo credit should read ALBERTO PIZZOLI/AFP/Getty Images)

Протестанты и католики ФРГ пригласили в гости папу римского 06.02.2017

На аудиенции в Ватикане главы евангелической и католической церквей в Германии пригласили понтифика нанести визит немецким верующим. Пока Франциск отреагировал лишь благосклонным взглядом.
Papst Paul VI: - Heiligsprechung. Papst Paul VI. als Andenken. Copyright: Stefan Dege Datum: 15.10.2015 in Rom, Italien

Ватикан причислил к лику блаженных папу Павла VI 19.10.2014

Папа Римский Франциск причислил к лику блаженных своего предшественника папу Павла VI, который являлся понтификом с 1963 по 1978 год.
Pope Francis arrives at Seoul Air Base in Seongnam August 18, 2014. Francis on Monday called for peace and reconciliation on the divided Korean peninsula, wrapping-up a five day trip to South Korea and the first papal visit to Asia in 15 years. REUTERS/Kim Hong-Ji (SOUTH KOREA - Tags: POLITICS RELIGION)

Папа римский Франциск может отречься от Святого престола 19.08.2014

Папа римский Франциск высказался о возможной отставке из-за проблем со здоровьем. По его словам, отречение его предшественника Бенедикта XVI является нормальной практикой.
French gendarmes apprehend members of the Ukrainian topless feminist group Femen as several thousand people attend the Journee de la Colere (Day of Anger) march in protest of France's President Francois Hollande, in Paris January 26, 2014. The Femen member (R) has the following written message, Far Right as they stage a counter-protest against those who protest against President Hollande. REUTERS/Philippe Wojazer (FRANCE - Tags: POLITICS CIVIL UNREST) TEMPLATE OUT

Активисткам Femen грозят крупные штрафы за акцию в Париже 10.07.2014

Французская прокуратура потребовала оштрафовать девять участниц движения Femen. Феминистки обвиняются в порче колокола собора Парижской Богоматери.
TEL AVIV, ISRAEL - MAY 26: (ISRAEL OUT) In this handout provided by the Israeli Government Press Office (GPO), Pope Francis waves as he departs at Ben Gurion International Airport on May 26, 2014 in Tel Aviv, Israel. During his visit to the West Bank the Pontiff addressed the Israeli-Palestinian conflict as unacceptable and urged both sides to find courage in seeking a peaceful solution. (Photo by Kobi Gideon/GPO via Getty Images)

Папа римский встретится с жертвами сексуального насилия 27.05.2014

Франциск обещал принять меры против педофилии, представляющей проблему для католической церкви. В начале июня он проведет богослужение с участием восьми жертв сексуального насилия.
Pilgrims gather in front of Sant'Agnese in Agone church at Piazza Navona on April 26, 2014 in Rome during a vigil on the eve of the canonisation of late Pope John Paul II and John XXIII. Popes John Paul II and John XXIII will join the roster of saints at a historic Vatican ceremony on Sunday seen as an attempt to unite conservatives and reformists, with some 800,000 pilgrims expected in Rome. The double canonisation of two of modern-day Catholicism's most influential figures will be presided over by Pope Francis and may be attended by his elderly predecessor Benedict XVI, bringing two living pontiffs together to celebrate two deceased predecessors. AFP PHOTO / GIUSEPPE CACACE (Photo credit should read GIUSEPPE CACACE/AFP/Getty Images)

Ватикан готовится к канонизации двух понтификов 27.04.2014

Два папы римских будут причислены католической церковью к лику святых. На церемонии канонизации Иоанна XXIII и Иоанна Павла II ожидаются до миллиона паломников.
Konklave Petersplatz5 Fernsehteam aus Osteuropa versucht einen Geistlichen auf dem Petersplatz zu interviewen. Die italienische Polizei schreitet ein und verscheucht das Team. Aufnahmen auf dem Platz sind auch für akkreditierte Journalisten verboten. Aufgenommen am 13.03.2013 Petersplatz, Vatikan, Rom, Italien. Foto: Bernd Riegert DW

Папа Бенедикт XVI лишил сана за педофилию почти 400 священников 18.01.2014

За изнасилование и совращение малолетних прежний папа римский Бенедикт XVI лишил сана почти 400 священников. Адвокаты отмечают, что в это число не входят священники, лишенные сана по приговорам епархиальных судов.
BERLIN, GERMANY - SEPTEMBER 22: Pope Benedict XVI waves after he gave a historic speech at the Bundestag on September 22, 2011 in Berlin, Germany. This was the first occasion ever that a Pope has addressed the Bundestag in person. Pope Benedict, who is German, is in Berlin on the first of a four-day visit to Germany. (Photo by Sean Gallup/Getty Images)

Немецкие католики хотят поставить в Берлине памятник папе Бенедикту XVI 28.05.2013

Как заявили депутаты бундестага от партий ХДС/ХСС, они хотят увековечить заслуги человека, который еще недавно был главой католической церкви.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Süddeutsche Zeitung: В Ватикане ищут суперпапу 11.03.2013

Немецкая газета размышляет о выборе нового главы Римско-католической церкви. Конклав назначен на 12 марта.
A cross rests on a cardinal's cassock as he arrives for a meeting in the Synod Hall at the Vatican March 8, 2013. REUTERS/Dylan Martinez (VATICAN - Tags: RELIGION)

Выборы нового папы римского начнутся 12 марта 08.03.2013

Ватикан полагает, что новый папа будет избран до Пасхи.
Illustration - Verschiedene deutsche Tageszeitungen, wie Mitteldeutsche Zeitung, Sächsische Zeitung, Die Welt, Frankfurter Allgemeine, liegen zur Presseschau bereit, aufgenommen am 23.11.2009 in Leipzig (Wischeffekt). Foto: Jan Woitas

Пресса: Наследие папы - в прозрачности церкви 01.03.2013

Папой-просветителем называет Бенедикта XVI немецкая пресса. К сожалению, его заслуги не были в должной степени оценены на родине - в Германии.
A helicopter carrying Pope Benedict XVI takes off from inside the Vatican on its way to the papal summer residence at Castelgandolfo, February 28, 2013. Pope Benedict slips quietly from the world stage on Thursday after a private last goodbye to his cardinals and a short flight to a country palace to enter the final phase of his life hidden from the world. REUTERS/Alessandro Bianchi (VATICAN - Tags: RELIGION TPX IMAGES OF THE DAY)

Папа римский покинул Ватикан под звон колоколов 28.02.2013

Под звук колоколов покинул Ватикан Бенедикт XVI. Он прибыл на вертолете в резиденцию папы Кастель-Гандольфо близ Рима.
Pope Benedict XVI delivers a speech during his last weekly audience on February 27, 2013 at St Peter's square at the Vatican. Pope Benedict XVI will hold the last audience of his pontificate in St Peter's Square on Wednesday on the eve of his historic resignation as leader of the world's 1.2 billion Catholics. AFP PHOTO / GABRIEL BOUYS (Photo credit should read GABRIEL BOUYS,GABRIEL BOUYS/AFP/Getty Images)

Итоги понтификата папы римского Бенедикта XVI 28.02.2013

Бенедикт XVI 28 февраля сложил с себя полномочия понтифика. Что сделал и чего не стал делать немецкий папа римский за восемь лет на посту главы Римско-католической церкви.
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