Бывший папа римский Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии

Бывший глава Римско-католической церкви Бенедикт XVI тяжело заболел после посещения Германии. 93-летний священник страдает рожистым воспалением лица, сообщила в понедельник, 3 августа, газета Passauer Neue Presse со ссылкой на журналиста и писателя Петера Зевальда (Peter Seewald), автора нескольких совместных книг со сложившим с себя полномочия понтифика Бенедиктом XVI.

По его словам, 1 августа Зевальд встречался в Ватикане с бывшим папой римским и передал ему его недавно вышедшую биографию. Несмотря на заболевание, во время встречи Бенедикт XVI был настроен оптимистично, сообщил изданию писатель. По его словам, бывший понтифик уже составил духовное завещание, которое будет опубликовано после его смерти. Кроме того, он определил в качестве своего будущего места захоронения бывшую гробницу Иоанна Павла II в крипте святого Петра. Мощи предшественника Бенедикта XVI сейчас находятся в Соборе Святого Петра.

Визит бывшего папы римского в Регенсбург

В июне Бенедикт XVI находился на протяжении пяти дней в баварском Регенсбурге у своего тяжелобольного брата Георга Ратцингера (Georg Ratzinger), который спустя короткое время после этого скончался в возрасте 96 лет.

Немецкий священник Йозеф Ратцингер (Joseph Ratzinger) родился 16 апреля 1927 года в Баварии. После посвящения в духовный сан и защиты диссертации по теологии он преподавал в университетах Бонна, Мюнстера, Тюбингена и Регенсбурга. В 1977 году Рацингер стал архиепископом Мюнхена и Фрайзинга, в 1981 году папа римский Иоанн Павел II назначил его главой Конгрегации по делам вероучения - влиятельного органа католической церкви, призванного бороться за чистоту веры. В апреле 2005 года он был избран главой Римско-католической церкви и стал папой римским Бенедиктом XVI. В апреле 2013-го он отрекся от Святого престола. Его преемником стал аргентинец Франциск.

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