 Белка, крокусы, адонисы и заяц-русак: немецкая весна в фотографиях | Кадр дня | DW | 13.03.2020

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Кадр за кадром

Белка, крокусы, адонисы и заяц-русак: немецкая весна в фотографиях

Весна давно намекала немцам о своем скором приходе и не обманула. В этой галерее мы собрали фотографии весенней природы из разных уголков Германии.

  • Дрезден

    Весенняя Германия - 2020

    Мелкопильчатая вишня в столице Саксонии Дрездене

  • Бремен

    Весенняя Германия - 2020

    Белка на весенней лужайке в Бремене

  • Штутгарт

    Весенняя Германия - 2020

    Расцветающая магнолия в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте

  • Зиген (Северный Рейн - Вестфалия)

    Весенняя Германия - 2020

    Крокусы в замковом парке в Зигене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Альт-Тухебанд

    Весенняя Германия - 2020

    Заяц-русак затаился в сочной весенней траве в бранденбургском регионе Альт-Тухебанд

  • Швангау

    Весенняя Германия - 2020

    Ракита, она же - козья ива, в баварском регионе Швангау

  • Ганновер

    Весенняя Германия - 2020

    Голубь разглядывает нарциссы в столице Нижней Саксонии Ганновере

  • Гамельн

    Весенняя Германия - 2020

    Тюльпаны и крокусы около городской ратуши в Гамельне на реке Везер в Нижней Саксонии

  • Лебус

    Весенняя Германия - 2020

    Весенние адонисы на берегу реки Одер в районе бранденбургского города Лебуса

  • Лебус

    Весенняя Германия - 2020

    Ушастая сова из окрестностей Лебуса - соседка весенних адонисов в Бранденбурге

  • Шаумбург

    Весенняя Германия - 2020

    Зеленое и розовое на полях около нижнесаксонского Шаумбурга

    Автор: Максим Нелюбин


  • Дрезден

    Весенняя Германия - 2020

    Мелкопильчатая вишня в столице Саксонии Дрездене

  • Бремен

    Весенняя Германия - 2020

    Белка на весенней лужайке в Бремене

  • Штутгарт

    Весенняя Германия - 2020

    Расцветающая магнолия в столице Баден-Вюртемберга Штутгарте

  • Зиген (Северный Рейн - Вестфалия)

    Весенняя Германия - 2020

    Крокусы в замковом парке в Зигене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Альт-Тухебанд

    Весенняя Германия - 2020

    Заяц-русак затаился в сочной весенней траве в бранденбургском регионе Альт-Тухебанд

  • Швангау

    Весенняя Германия - 2020

    Ракита, она же - козья ива, в баварском регионе Швангау

  • Ганновер

    Весенняя Германия - 2020

    Голубь разглядывает нарциссы в столице Нижней Саксонии Ганновере

  • Гамельн

    Весенняя Германия - 2020

    Тюльпаны и крокусы около городской ратуши в Гамельне на реке Везер в Нижней Саксонии

  • Лебус

    Весенняя Германия - 2020

    Весенние адонисы на берегу реки Одер в районе бранденбургского города Лебуса

  • Лебус

    Весенняя Германия - 2020

    Ушастая сова из окрестностей Лебуса - соседка весенних адонисов в Бранденбурге

  • Шаумбург

    Весенняя Германия - 2020

    Зеленое и розовое на полях около нижнесаксонского Шаумбурга

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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