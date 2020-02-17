Белка, крокусы, адонисы и заяц-русак: немецкая весна в фотографиях

Весна давно намекала немцам о своем скором приходе и не обманула. В этой галерее мы собрали фотографии весенней природы из разных уголков Германии.
Теплая весенняя погода - прекрасный повод для немцев наконец-то вновь побаловать себя мороженым, например, во время воскресной прогулки. (17.02.2020)
В Германии весенние адонисы - большая редкость, поэтому их цветение непременно привлекает к себе внимание. (20.03.2019)
Весной на этом острове цветут тюльпаны, нарциссы и гиацинты, а осенью особое внимание посетителей привлекают далии. Здесь также растет около пятисот видов разных деревьев и кустарников. (01.05.2019)
С чем в немецком языке связывают весну? И при чем здесь Ленц? Об этом - в фотогалерее DW. (10.04.2019)
Что мы знаем о Бонне? Это - бывшая столица ФРГ, здесь родился Бетховен и... каждую весну цветет сакура. (08.04.2019)
На календаре - последний день января, но в Германии уже распустились крокусы. (31.01.2020)