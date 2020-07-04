На немецком курорте появилась безбарьерная пляжная корзина (фото)

Варнемюнде • Такую необычную пляжную корзину теперь можно будет арендовать на пляже популярного немецкого курорта Варнемюнде на Балтийском море. Концепция развития безбарьерного туризма, которую разработало и реализует здешнее туристическое ведомство, заняла первое место на специальном конкурсе в земле Мекленбург - Передняя Померания.

Пляжная корзина, разработанная для людей, передвигающихся на колясках, является главным призом для курорта-победителя. Помимо гостей с особенностями физического развития арендовать безбарьерную корзину смогут семьи с маленькими детьми и посетители пляжа, пользующиеся для передвижения роляторами или другими вспомогательными средствами.

Безбарьерный туризм в Германии

Согласно данным Земельного туристического объединения Мекленбурга - Передней Померании, ежегодно отпуска на курортах и в других туристических регионах по всей Германии проводит около трех миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сервисы, отели, рестораны, музеи и другие места, подготовленные для безбарьерного туризма, могут получить единый национальный сертификат "Путешествия для всех" ("Reisen für Alle").

Популярное немецкое изобретение

Пляжные корзины - немецкое изобретение. История этого неотъемлемого атрибута морских курортов в Германии насчитывает почти 140 лет. Они защищают посетителей от солнца, ветра, дождя и песка.

Считается, что первое такое плетеное кресло было изготовлено в городе Ростоке по заказу в 1882 году для женщины, которая страдала ревматизмом, обострявшемся от сильного прибрежного ветра.

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