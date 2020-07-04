 На немецком курорте появилась безбарьерная пляжная корзина (фото) | Кадр дня | DW | 05.07.2020

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Кадр за кадром

На немецком курорте появилась безбарьерная пляжная корзина (фото)

Пляжные корзины придумали в Германии около 140 лет назад - для защиты курортников от ветра и солнца. Теперь появились такие модели, предназначенные для людей с инвалидностью.

Варнемюнде

Варнемюнде • Такую необычную пляжную корзину теперь можно будет арендовать на пляже популярного немецкого курорта Варнемюнде на Балтийском море. Концепция развития безбарьерного туризма, которую разработало и реализует здешнее туристическое ведомство, заняла первое место на специальном конкурсе в земле Мекленбург - Передняя Померания.

Пляжная корзина, разработанная для людей, передвигающихся на колясках, является главным призом для курорта-победителя. Помимо гостей с особенностями физического развития арендовать безбарьерную корзину смогут семьи с маленькими детьми и посетители пляжа, пользующиеся для передвижения роляторами или другими вспомогательными средствами. 

Варнемюнде

Безбарьерный туризм в Германии

Согласно данным Земельного туристического объединения Мекленбурга - Передней Померании, ежегодно отпуска на курортах и в других туристических регионах по всей Германии проводит около трех миллионов людей с ограниченными возможностями здоровья.

Сервисы, отели, рестораны, музеи и другие места, подготовленные для безбарьерного туризма, могут получить единый национальный сертификат "Путешествия для всех" ("Reisen für Alle").

Популярное немецкое изобретение

Пляжные корзины - немецкое изобретение. История этого неотъемлемого атрибута морских курортов в Германии насчитывает почти 140 лет. Они защищают посетителей от солнца, ветра, дождя и песка.

Считается, что первое такое плетеное кресло было изготовлено в городе Ростоке по заказу в 1882 году для женщины, которая страдала ревматизмом, обострявшемся от сильного прибрежного ветра.

Смотрите также: 
Типично немецкое - пляжная корзина

  • Культовый объект

    Как немцы используют пляжные корзины

    Культовый объект

    Где можно принимать солнечные ванны в удобном, защищенном от ветра месте. Только в пляжной корзине! Вот уже 135 лет такие комфортабельные нарядные кабинки украшают пляжи Германии. Они давно завоевали культовый статус.

  • Пляжная корзина

    Как немцы используют пляжные корзины

    Как дома

    Обычно пляжная корзина рассчитана либо на одного, либо на двоих человек. Хотя в наше время производятся и многоместные, так называемые "семейные" кабинки. Купол короба подвижный, как у детской коляски. Его можно открывать и закрывать. Внутри - удобный, мягкий диван с подушками. Под ним - выдвижная подставка для ног. По бокам - откидные столики. Есть также ящики для одежды и кармашки для мелочей.

  • На острове Узедом

    Как немцы используют пляжные корзины

    На острове Узедом

    Такие плетеные пляжные кресла стали настоящими бестселлерами. Вариаций штрандкорбов сегодня существует множество. Изготавливая их, производители ориентируются на пожелания заказчика. На этом снимке запечатлены пляжные корзины, установленные на одном из пляжей знаменитого немецкого острова Узедом в Балтийском море.

  • Пляжный клуб в Берлине

    Как немцы используют пляжные корзины

    Пляжный клуб в Берлине

    Сегодня такие корзины можно увидеть отнюдь не только на морском побережье, но и в городе. На этом фото запечатлен один из берлинских пляжных клубов на берегу реки Шпрее.

  • На берегу Эльбы

    Как немцы используют пляжные корзины

    На берегу Эльбы

    Пальмы, белый песок, экзотические коктейли и, конечно же, пляжные корзины. Так выглядит пляжный клуб восточногерманского города Дёмиц на берегу Эльбы.

  • На лужайке у дома

    Как немцы используют пляжные корзины

    На лужайке у дома

    Главные заказчики мануфактур по производству пляжных корзин - владельцы и арендаторы пляжей. Хотя в последние годы их приобретают также для дач, террас и балконов.

  • Спальная корзина на пляже в Киле

    Как немцы используют пляжные корзины

    Спальная корзина на пляже в Киле

    Ширина - 1,3 метра. Длина - 2,4 метра. Настоящие спальные корзины - новшество на пляжах Германии. Такие модели появились здесь только в этом году. На снимке - один из пляжей в северогерманском Киле. Какие еще изобретения ожидают отдыхающих?

    Автор: Наталия Королева


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