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УЕФА аннулирует разбирательство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", но не исключает дальнейшие юридические шаги.
Массовое шествие по улицам Барселоны с требованием о предоставлении Каталонии суверенитета состоялось за несколько дней до переговоров по этому вопросу между региональным правительством и правительством Испании.
После града нападок, который обрушился на женщин из ЛГБТ-семьи, фигурировавших в статье сети "ВкусВилл", они уехали из России. Судя по постам в соцсетях, они находятся в Барселоне.
В Испании к длительным срокам тюремного заключения приговорены исламисты, причастные к организации в 2017 году террористических актов в Барселоне и Камбрильсе.
Участники беспорядков, требовавшие освободить леворадикального рэпера Пабло Хаселя, крушили магазины в Барселоне. В Мадриде на улицы вышли порядка 400 человек.
После того, как был взят штурмом университет, где забаррикадировался каталонский рэпер Пабло Хасель, а сам он задержан, в Барселоне и других городах прошли столкновения с полицией.
В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". Лучшим голкипером признан немец Мануэль Нойер, лучшим тренером - его соотечественник Юрген Клопп.
В городах Испании радикально настроенная молодежь яростно протестует против жестких карантинных мер и отсутствия, по ее мнению, должной государственной помощи безработным.
Также в программе: новый маршрут беженцев в Европу, почему в самом холодном городе России стояла жара под сорок, кого не хватает в Барселоне и как в Австрии можно исповедаться между небом и землей.
Глава Каталонии Ким Торра покинет свой пост по решению Верховного суда Испании - из-за нарушения избирательного законодательства.
Немецкий клуб одержал историческую победу над "Барселоной": 8:2. Столько голов каталонский клуб не пропускал с 1946 года.
В среду, 29 июля, стало известно, что ночью под Минском задержаны якобы более 30 "боевиков иностранной частной военной компании". Речь, как сообщают государственные СМИ, о российской "ЧВК Вагнера".
Суд в Мадриде принял решение вернуть в тюрьму ранее отпущенных на полусвободный режим каталонских политиков, осужденных за попытку отделить Каталонию от Испании.
Бизнес-джет, который, по данным ФБК, использует Светлана Медведева, прилетел из Внуково в Барселону, а затем направился обратно в РФ. С конца марта Россия приостановила международное авиасообщение.
Задержанного марокканца подозревают в связях с "Исламским государством". Его поимка стала результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США.
Крупнейшая в мире промышленная выставка переносится на июль. Ранее из-за распространения SARS-CoV-2 уже отменили Всемирный мобильный конгресс в Барселоне и другие международные мероприятия.
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