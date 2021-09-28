Как Лукашенко разозлил женщин в Беларуси. Европа в фокусе (01.10.2020)

Также в программе: новый маршрут беженцев в Европу, почему в самом холодном городе России стояла жара под сорок, кого не хватает в Барселоне и как в Австрии можно исповедаться между небом и землей.