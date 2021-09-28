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Барселона

This picture shows the UEFA logo at the organization's headquarters in Nyon on Febraury 28, 2020. (Photo by Fabrice COFFRINI / AFP) (Photo by FABRICE COFFRINI/AFP via Getty Images)

УЕФА отказался от претензий к клубам Суперлиги 28.09.2021

УЕФА аннулирует разбирательство в отношении "Реала", "Барселоны" и "Ювентуса", но не исключает дальнейшие юридические шаги.
11.09.2021 BARCELONA, SPAIN - SEPTEMBER 11: People wave Catalan pro-independence Estelada flags during a demonstration marking the Diada, national day of Catalonia, in Barcelona, Spain on September 11, 2021. Adria Puig / Anadolu Agency

В Каталонии прошли многотысячные выступления за независимость от Испании 11.09.2021

Массовое шествие по улицам Барселоны с требованием о предоставлении Каталонии суверенитета состоялось за несколько дней до переговоров по этому вопросу между региональным правительством и правительством Испании.
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ЛГБТ-семья из удаленной статьи "ВкусВилла" покинула Россию 03.08.2021

После града нападок, который обрушился на женщин из ЛГБТ-семьи, фигурировавших в статье сети "ВкусВилл", они уехали из России. Судя по постам в соцсетях, они находятся в Барселоне.
Terrorist attack with Van in central Barcelona, Las Ramblas - Barcelona, Spain PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 540447 Terrorist Attack With van in Central Barcelona Las Ramblas Barcelona Spain PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY 540447

В Испании вынесены приговоры членам террористической ячейки 27.05.2021

В Испании к длительным срокам тюремного заключения приговорены исламисты, причастные к организации в 2017 году террористических актов в Барселоне и Камбрильсе.
Demonstrators tear down a traffic light during a protest condemning the arrest of rap singer Pablo Hasél in Barcelona, Spain, Saturday, Feb. 20, 2021. A fifth night of peaceful protests to denounce the imprisonment of a Spanish rap artist once more devolved into clashes between police and fringe group members who set up street barricades and smashed storefront windows in Barcelona. (AP Photo/Joan Mateu)

В Испании не утихают протесты в поддержку осужденного рэпера 21.02.2021

Участники беспорядков, требовавшие освободить леворадикального рэпера Пабло Хаселя, крушили магазины в Барселоне. В Мадриде на улицы вышли порядка 400 человек.

A supporter of Catalan rap singer Pablo Hasel holds a sign during a protest against his arrest, after he was given a jail sentence on charges of glorifying terrorism and insulting royalty in his songs, in Barcelona, Spain, February 16, 2021. The sign reads Freedom for Pablo Hasel. REUTERS/Nacho Doce

В Испании тысячи человек вышли на улицы в поддержку радикального рэпера 17.02.2021

После того, как был взят штурмом университет, где забаррикадировался каталонский рэпер Пабло Хасель, а сам он задержан, в Барселоне и других городах прошли столкновения с полицией.
(FILES) This file photo taken on August 24, 2020 shows Bayern Munich's Polish forward Robert Lewandowski raising the European Champion Clubs' Cup during the trophy ceremony after winning at the end of the UEFA Champions League final football match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at the Luz stadium in Lisbon. - Bayern Munich striker Robert Lewandowski was named men's player of the year on December 17, 2020 at the FIFA's 'The Best' awards ceremony in Zurich. The 32-year-old Polish forward, top scorer in Europe and winner of the Champions League with Bayern, came out ahead of the other two nominees, Lionel Messi and Cristiano Ronaldo. (Photo by MATTHEW CHILDS / POOL / AFP)

Роберт Левандовски из "Баварии" признан лучшим футболистом 2020 года 17.12.2020

В шорт-листе из трех кандидатов 32-летний поляк опередил Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионеля Месси из "Барселоны". Лучшим голкипером признан немец Мануэль Нойер, лучшим тренером - его соотечественник Юрген Клопп.
People look at a burning barricade during a protest against the closure of bars and gyms, amidst the coronavirus disease (COVID-19) outbreak, in Barcelona, Spain October 30, 2020. REUTERS/Nacho Doce

Испанию охватили протесты против антикоронавирусного карантина 31.10.2020

В городах Испании радикально настроенная молодежь яростно протестует против жестких карантинных мер и отсутствия, по ее мнению, должной государственной помощи безработным.

Как Лукашенко разозлил женщин в Беларуси. Европа в фокусе (01.10.2020) 01.10.2020

Также в программе: новый маршрут беженцев в Европу, почему в самом холодном городе России стояла жара под сорок, кого не хватает в Барселоне и как в Австрии можно исповедаться между небом и землей.
Thema: Urteil für die Katalonische Separatisten Fotograf: DW-Korrespondent Victor Cheretskiy in Madrid. Spanien Madrid Oberster Gerichtshof Tribunal Supremo

Суд в Испании отстранил от должности главу Каталонии 28.09.2020

Глава Каталонии Ким Торра покинет свой пост по решению Верховного суда Испании - из-за нарушения избирательного законодательства.
Soccer Football - Champions League - Quarter Final - FC Barcelona v Bayern Munich - Estadio da Luz, Lisbon, Portugal - August 14, 2020 Bayern Munich's David Alaba scores an own goal and the first goal for Barcelona as Bayern Munich's Manuel Neuer attempts a save, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Manu Fernandez/Pool via REUTERS

"Бавария" разгромила "Барселону" в четвертьфинале Лиги чемпионов 15.08.2020

Немецкий клуб одержал историческую победу над "Барселоной": 8:2. Столько голов каталонский клуб не пропускал с 1946 года.

Как Лукашенко нашел "наемников" под Минском и на ногах перенес коронавирус. DW Новости (29.07.2020) 29.07.2020

В среду, 29 июля, стало известно, что ночью под Минском задержаны якобы более 30 "боевиков иностранной частной военной компании". Речь, как сообщают государственные СМИ, о российской "ЧВК Вагнера".

Thema: Urteil für die Katalonische Separatisten Fotograf: DW-Korrespondent Victor Cheretskiy in Madrid. Spanien Madrid Oberster Gerichtshof Tribunal Supremo

Мятежные каталонские политики вновь отправляются за решетку 28.07.2020

Суд в Мадриде принял решение вернуть в тюрьму ранее отпущенных на полусвободный режим каталонских политиков, осужденных за попытку отделить Каталонию от Испании.
2604271 04/12/2015 Russian Prime Minister Dmitry Medvedev and his wife Svetlana Medvedeva at the Orthodox Easter service at the Cathedral of Christ the Savior, April 12, 2015. Dmitry Astakhov/RIA Novosti |

"Самолет жены Медведева" нарушил запрет на вылет из России 04.07.2020

Бизнес-джет, который, по данным ФБК, использует Светлана Медведева, прилетел из Внуково в Барселону, а затем направился обратно в РФ. С конца марта Россия приостановила международное авиасообщение.
Streifenwagen der Polizei in Spanien. Copyright: DW / V.Cherezki.

В Барселоне задержан подозреваемый в подготовке теракта 08.05.2020

Задержанного марокканца подозревают в связях с "Исламским государством". Его поимка стала результатом расследования, проведенного совместно со спецслужбами Марокко и США.
Hannover Messe Preview Photo date: 12.02.2020

Промышленная ярмарка в Ганновере отложена из-за коронавируса 04.03.2020

Крупнейшая в мире промышленная выставка переносится на июль. Ранее из-за распространения SARS-CoV-2 уже отменили Всемирный мобильный конгресс в Барселоне и другие международные мероприятия.

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