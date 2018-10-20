 Баварское барокко в октябрьском тумане (фото) | Кадр дня | DW | 21.10.2018

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Кадр за кадром

Баварское барокко в октябрьском тумане (фото)

Этот барочный храм, утопающий в живописном октябрьском тумане, находится в баварской деревушке Виденцхаузен.

Барочный храм Святого Флориана в баварском Виденцхаузене (Wiedenzhausen)

Барочный храм Святого Флориана в баварском Виденцхаузене (Wiedenzhausen)

21.10.2018, Виденцхаузен • "Кирхдорф" - такой статус в Германии имели деревни (Dorf) и другие небольшие населенные пункты, где были церкви (Kirche), в которых проводились регулярные службы. Такой статус давал определенные привилегии. Первое упоминание этого храма в баварском Виденцхаузене датировано 808 годом. Нынешнюю церковь возвели в XVII веке в эпоху барокко. 

Октябрьские кадры из Германии

  • Делегация Южной Кореи осматривает бывшую германо-германскую границу в Тюрингии

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    "Зеленая полоса"

    18.10.2018, Тюрингия • В годы раздела Германии здесь проходила граница между ГДР и ФРГ - стояли вышки, была протянута колючая проволока, пограничники ГДР открывали огонь на поражение по беглецам... После воссоединения на месте исчезнувшей 1400-километровой границы создали природоохранную зону - "Зеленую полосу". Сейчас ознакомиться с этим опытом приехала делегация Южной Кореи.

  • Рейн в районе Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Обмелевший Рейн

    18.10.2018, Кельн • В среду уровень Рейна в районе Кельна составлял всего 88 сантиметров относительно нулевой отметки, что лишь на семь сантиметров выше рекордно низкого показателя 2003 года. И продолжительных дождей пока не предвидится. Отметим, что нулевой уровень находится примерно на два метра выше дна. Глубины для кораблей в Рейне пока все же достаточно.

  • Нюрнберг

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Закат над Императорским замком

    17.10.2018, Нюрнберг • Императорский замок Кайзербург на протяжении многих средневековых столетий был одной из важнейших императорских резиденций - королевских пфальцей - в Германии. Нюрнберг неоднократно являлся местом проведения рейхстагов и выборов императора Священной римской империи. В этом замке также хранились имперские регалии.

  • Штайнхудер Мер

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Штайнхудер Мер

    16.10.2018, Штайнхуде • Озеро Штайнхудер Мер (Steinhuder Meer) площадью почти в тридцать квадратных километров не случайно по-немецки называют морем. Оно является крупнейшим в северо-западной Германии. В 1974 году здесь, в Нижней Саксонии, был создан парк - один из доброй сотни природных парков в Германии. Такие закаты на озере можно наблюдать в нынешнем октябре.

  • Любек

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Ганзейский город Любек

    16.10.2018, Любек • Когда-то к этой набережной в немецком городе Любеке пришвартовывались парусники ганзейских купцов, торговавших по всей Европе, ходивших до Великого Новгорода, а теперь гуляют туристы со всего мира. Теплая погода нынешнего золотого октября к этому всячески располагает. Архитектурные памятники Любека внесены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

  • BdT Sommerlicher Herbst - Warnemünde (picture-alliance/dpa/F. Hormann)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бархатный октябрь

    15.10.2018, Варнемюнде • Эта фотография была сделана в середине нынешнего октября на немецком балтийском курорте Варнемюнде. Здешний песчаный пляж является самым большим балтийским пляжем в Германии. Начавшаяся неделя, согласно прогнозам, будет также по-летнему теплой.

  • Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Шествие виноделов

    15.10.2018, Нойштадт-ан-дер-Вайнштрасе • В земле Рейнланд-Пфальц в воскресенье, 14 октября, состоялось самое большое в Германии традиционное шествие виноделов. В нем приняло участие около сотни групп. Шествие собрало более ста тысяч зрителей. Виноград в этом году в Германии уродился на славу, вино будет превосходным.

  • Дуйсбург
    Еще по теме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Из-под земли - в светофоры

    12.10.2018, Дуйсбург • Мы уже рассказывали о разных необычных светофорах в Германии. Если интересно, смотрите галерею ниже. Пришло время сделать апдейт из Дуйсбурга. В этом году здесь в Рурской области закроют последнюю шахту по добыче каменного угля. Такие светофоры будут напоминать о шахтерских традициях региона.

  • Полевой жаворонок в тюрингском Шпремберге

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Птица года

    12.10.2018, Шпремберг • "То жаворонок был, предвестник утра, - не соловей. Смотри, любовь моя", - обращается шекспировский Ромео к своей возлюбленной Джульетте. Из Англии - в Германию, где популяция этих птиц в последние годы начала сокращаться, что стало одной из причин объявить полевого жаворонка (нем. Feldlerche) птицей 2019 года.

  • Брандис (Саксония)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    С сердечным приветом

    11.10.2018, Брандис • Это озеро в форме сердца образовалось на месте каменоломни около саксонского города Брандис. На скалистом уступе над ним возвышается древний храм, первое упоминание которого датировано 1280 годом. Карьер действовал до 1950-х годов. До начала христианизации этих земель на горе располагалось славянское капище.

  • Берхтесгаден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Баварские Альпы

    11.10.2018, Берхтесгаден • Так выглядят альпийские ландшафты в окрестностях баварского Берхтесгадена в середине нынешнего золотого октября. Впрочем, в ближайшие дни синоптики обещают жителям Германии не осенние, а вполне летние температуры.

  • Скульптуры на гроте Нептуна в Потсдаме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Грот Нептуна

    11.10.2018, Потсдам • Посетители знаменитого потсдамского парка Сан-Суси вновь могут полюбоваться гротом Нептуна, который теперь открыт после окончания реставрации. Он был создан здесь в середине XVIII века по заказу Фридриха Великого. Прусские дворцы и парки Потсдама включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - скульптуры, украшающие грот.

  • Дрезден

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Саксонская столица

    10.10.2018, Дрезден • Этот немецкий город называют "Флоренцией на Эльбе" или "Северной Флоренцией". Первый раз сравнение появилось в литературе в начале XIX века. Во всем мире известны его художественные музеи и памятники барочной архитектуры. Особое место среди них занимают церковь Фрауэнкирхе и Дрезденская картинная галерея.

  • Робби Крассельт (Robby Krasselt) и гигантский гриб
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Гриб-великан

    10.10.2018, Нойхайде • По-немецки этот съедобный гриб называется Gemeiner Klapperschwamm, по-русски - грифола курчавая, гриб-баран или танцующий гриб. В качестве деликатеса пользуется особой популярностью в Японии, где известен как гриб мейтаке. Этот роскошный 20-килограммовый экземпляр нашли в Германии. Сейчас он стал частью временной выставки в Мекленбурге - Передней Померании.

  • Сотрудники полиции по охране бундестага в новой форме

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Парламентская полиция

    10.10.2018, Берлин • В подразделении по охране бундестага служит двести полицейских. Оно является самым маленьким самостоятельным полицейским ведомством Германии - наравне с земельными и федеральной полициями. Сейчас здесь выдали новую форму. На эмблеме изображен не геральдический федеральный орел, а орел из зала заседаний бундестага, в шутку прозванный народными избранниками "толстой курицей".

  • Пункт консультации для грибников в Мюнхене
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    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Съедобный или ядовитый?

    09.10.2018, Мюнхен • Грибной сезон в Германии пока - так себе, но все же кое-что найти уже можно. Чтобы не отравиться, грибники-любители, сомневающиеся в своих познаниях, могут обратиться за бесплатной консультацией в специальные пункты - Pilzberatungsstelle. Эта фотография сделана в ратуше баварской столицы. Адреса других можно найти на сайте Немецкого общества микологии - www.dgfm-ev.de.

  • Королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Вереск - цветок 2019 года в Германии

    09.10.2018, Гамбург • Цветком 2019 года в Германии станет вереск. Об этом решении объявил Фонд имени Локи Шмидт в Гамбурге. Инициатором этой программы по защите редких растений в 1979 году стала супруга тогдашнего канцлера ФРГ Гельмута Шмидта. Самая известная немецкая вересковая пустошь находится около Люнебурга. На фотографии - королева Люнебургской пустоши 2018 года Сара Винкельман.

  • Один из шести скорпионов, обнаруженных около Хайльброннаde

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Скорпионы на винограднике

    09.10.2018, Хайльбронн • Немецким полицейским нечасто приходится выезжать на такие вызовы. Террариум со скорпионами обнаружили прохожие посреди виноградника около города Хайльбронна. Находка вызвала переполох, но специалисты по охране животных, забравшие скорпионов из полиции, установили, что речь идет об относительно безопасных для человека императорских скорпионах из Африки.

  • Коровье пастбище в земле Шлезвиг-Гольштейн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Олененок Ханнес - вожак коровьего стада

    08.10.2018, Хольнис • Удивительное - рядом. Пополнение в коровьем стаде на полуострове Хольнис в Шлезвиг-Гольштейне. Этот олененок, которому оперативно дали кличку Ханнес, прибился к коровьему стаду около двух месяцев назад, вполне освоился и даже иногда пытается играть роль вожака. Аналогичный случай произошел здесь несколько лет назад. Тогдашнего приемного сына звали Свен.

  • Победительницу чемпионата Германии 2018 года вырастили в Аугсбурге Роберт Язер (Robert Jaser, слева) и Норберт Мичке Norbert Mitschke, справа)

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Самая тяжелая тыква сезона

    08.10.2018, Людвигсбург • Так выглядит самая тяжелая немецкая тыква этого года - победительница чемпионата Германии в Людвигсбурге. Она была выращена в Аугсбурге и весит 795 килограммов, но этот показатель не является рекордным. Самая тяжелая немецкая тыква в истории весила 901 килограмм, а чемпионка мира из Бельгии потянула почти на 1,2 тонны. Оба рекорда были установлены в 2016 году.

  • Сотрудники Октоберфеста отмечают окончание пивного праздника

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Октоберфест завершился

    08.10.2018, Мюнхен • Эта фотография была сделана поздно вечером в воскресенье, 7 октября, сразу после окончания мюнхенского Октоберфеста в одном из больших пивных павильонов, где традиционно собираются сотрудники, работавшие на празднике. В этом году Октоберфест за две недели посетило 6,3 миллиона человек. Здесь было выпито 7,5 миллионов литров пива.

  • Изображение тигра на одном из домов на Потсдамской площади в Берлине

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Фестиваль света в Берлине

    05.10.2018, Берлин • Фотография была сделана на Потсдамской площади в немецкой столице во время генеральной репетиции светового шоу, которое можно будет увидеть здесь в рамках фестиваля "Festival of Lights - 2018" (05.10.2018 - 14.10.2018).

  • Одна из бирманских черепашек в Кельне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пополнение в зоопарке

    05.10.2018, Кельн • В Кельнском зоопарке - радостное событие. Здесь впервые в Германии удалось получить потомство очень редких бирманских звездных черепах. Сейчас их представили общественности. На фотографии - одна из шести черепашек, вылупившихся в Кельне в последние месяцы.

  • Колесо обозрения на Октоберфесте

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пиво и развлечения

    05.10.2018, Мюнхен • В баварской столице 7 октября завершится нынешний Октоберфест, который по многим показателям может стать рекордным - по числу посетителей и миллионам литрам выпитого пива. Как только организаторы подведут итоги, мы об этом, конечно, сообщим.

  • Гора Небельхорн

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Первый снег

    04.10.2018, Небельхорн • Эта фотография была сделана через замерзшее окно на горе Небельхорн в Баварских Альпах, где уже выпал первый снег.

  • Остров Нидерверт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Остров на Рейне

    04.10.2018, Нидерверт • На Рейне насчитывается в общей сложности около семидесяти островов. Так сейчас выглядит один из них - Нидерверт в земле Рейнланд-Пфальц, где в результате засушливого лета стало видно эту песчаную отмель.

  • Франкфурт-на-Майне

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Бегемотам - везде дорога

    02.10.2018, Франкфурт-на-Майне • На самом деле в этом старом рукаве речки Нидда под Франкфуртом купаться запрещено. Обратить внимание на этот запрет власти решили с помощью такого шуточного знака. Они надеются, что никто не полезет в воду там, где (якобы) можно повстречаться с бегемотами. Впрочем, более эффективно было бы нарисовать крокодила.

  • Модель локомотива Рейн 1852 года

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Где-то на Рейне

    02.10.2018, Гермерсхайм • Немецкие энтузиасты прекратили попытки найти и поднять со дна Рейна, предположительно, самый старый из сохранившихся паровозов в Германии. Локомотив упал в реку с корабля во время шторма в 1852 году в районе Гермерсхайма. Изрядно перекопав здесь дно, раскопки сейчас прекратили.

  • Мусбах

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Пугало для лихачей

    01.10.2018, Мусбах • Жителям баден-вюртембергского Мусбаха изрядно надоели лихачи, гоняющие по здешней транзитной дороге. Чтобы хотя бы как-то улучшить ситуацию, на въезде в населенный пункт здесь установили и приковали цепью, чтоб никто не украл, вот такую куклу: полицейского в полный рост и с радаром в руках.

  • Штутгарт

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Канштатский праздник

    01.10.2018, Штутгарт • В столице Баден-Вюртемберга до 14 октября проходит очередной Канштатский праздник, отмечающий свой 200-летний юбилей. Он входит в десятку самых массовых народных гуляний в Германии. На нем бывает около 3,7 миллиона человек.

  • Хердекке

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Рурский туман

    01.10.2018, Хердекке • В Германию пришло время живописных осенних туманов, но, чтобы налюбоваться ими вволю, нужно встать пораньше. Эта фотография была сделана около города Хердекке в Рурской области.

  • Мюнхен

    Кадр за кадром - Октябрь 2018

    Блохи для Октоберфеста

    01.10.2018, Мюнхен • Блохи способны перемещать тяжести, превышающие их собственный вес в 20 тысяч раз. Гости мюнхенского Октоберфеста могут в этом лично убедиться, посетив представление "Блошиного цирка Бирка" - единственного и последнего такого цирка во всей Европе.


Смотрите также:
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  • Бернбойрен

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    Альпийское предгорье в районе Бернбойрена (Bernbeuren), Бавария

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    Нюрнберг (Nürnberg), Бавария

  • Штраубинг (Straubing)

    Туманные ландшафты

    Штраубинг (Straubing), Бавария

  • Марбург

    Туманные ландшафты

    Марбургский замок (Marburger Schloss), Гессен

  • Боденское озеро

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee), Баден-Вюртемберг

  • Штральзунд

    Туманные ландшафты

    Ратуша в Штральзунде (Stralsund), Мекленбург-Передняя Померания

  • Саксонская Швейцария

    Туманные ландшафты

    Ратен (Rathen) в Саксонской Швейцарии (Sächsische Schweiz), Саксония

  • Оберальтайх

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    Монастырь Оберальтайх (Kloster Oberalteich), Бавария

  • Нойшванштайн

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    Замок Нойшванштайн (Neuschwanstein), Бавария

  • Большой Фельдберг

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    Гора Большой Фельдберг (Großer Feldberg), Гессен

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    Туманные ландшафты

    Радебург (Radeburg), Саксония

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    Телевизионная башня на Александерплац (Berliner Fernsehturm), Берлин

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  • Эшенлоэ

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    Эшенлоэ (Eschenlohe), Бавария

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  • Гельголанд

    Туманные ландшафты

    Остров Гельголанд (Helgoland), Шлезвиг-Гольштейн

  • Кюлунгсборн

    Туманные ландшафты

    Курорт Кюлунгсборн (Kühlungsborn) на Балтийском море, Мекленбург-Передняя Померания

  • Остров Пёль

    Туманные ландшафты

    Причал на острове Пёль (Insel Poel), Мекленбург - Передняя Померания

  • Линдау

    Туманные ландшафты

    Боденское озеро (Bodensee) около Линдау, Бавария

  • Узедом

    Туманные ландшафты

    Остров Узедом (Usedom), Мекленбург-Передняя Померания

    Автор: Максим Нелюбин


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