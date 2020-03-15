Бавария вводит чрезвычайное положение из-за коронавируса

В связи с резким ростом числа заразившихся коронавирусом SARS-CoV-2 в Германии власти Баварии объявили чрезвычайное положение на территории всей федеральной земли. Таким образом в Мюнхене надеются замедлить распространение коронавируса, заявил в понедельник, 16 марта, премьер-министр Маркус Зёдер (Markus Söder) на пресс-конференции, прошедшей в режиме видеотрансляции в интернете и телеэфире.

Таким образом в Баварии запрещено проведение любых массовых мероприятий. С 17 марта будут закрыты все развлекательные, культурные и спортивные учреждения, в частности, бары, клубы, музеи, зоопарки, спортивные и детские площадки, кинотеатры, центры дополнительного образования и музыкальные школы.

Ограничения для ресторанов и закрытие магазинов

С 18 марта вступят в силу ограничения для ресторанной индустрии. Будут сокращены часы работы ресторанов и кафе, они смогут работать ежедневно с 6 до 15 часов, а их владельцы должны будут обеспечить 1,5-метровое расстояние между посетителями и обслуживать не более 30 человек одновременно. Закрыты будут и магазины за исключением супермаркетов, аптек, строительных и ветеринарных магазинов. При этом супермаркетам продлили разрешенные часы работы, а также разрешили открываться и по воскресеньям. Ограничения не коснутся также заправок, почтовых филиалов и отделений банков.

Данные ограничительные меры будут действовать на протяжении ближайших двух недель, затем будет принято решение об их продлении. Все детские и образовательные учреждения в Баварии закрыты уже с 16 марта.

Многомиллиардная поддержка бизнеса

Одновременно Зёдер призвал жителей Баварии воздержаться от бесконтрольных закупок впрок. Это делать бессмысленно, поскольку поставки товаров будут продолжаться бесперебойно, пообещал глава федеральной земли.

Кроме того, баварский премьер пообещал предоставить поддержку бизнесу, несущему убытки в связи с вспышкой коронавируса. На эти цели будут направлены до 10 миллиардов евро, заявил он, указав на угрозу рецессии. По его словам, необходимо защитить компании от банкротства, в том числе, с помощью налоговых льгот.

Пандемия коронавируса

С начала вспышки в китайской провинции Хубэй в конце 2019 года коронавирус SARS-CoV-2 выявлен в 158 странах и территориях. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о начале пандемии коронавируса. В мире официально подтверждены более 170 000 случаев заражения, более 6 тысяч человек скончались, почти 78 тысяч больных выздоровели.

Карта распространения коронавируса в мире, подготовленная американским Университетом Джонса Хопкинса:

При этом почти 81 тысяча случаев заболевания и более 3000 летальных исходов приходится на КНР. В настоящее время эпицентр коронавируса переместился в Европу, где наиболее пострадавшей страной стала Италия. Здесь насчитывается 24 747 случаев заражения, 1809 человек скончались. В Германии выявлено более 6 тысяч заболевших коронавирусом, вызывающим пневмонию COVID-19, 13 человек скончались.

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