А у нас водопровод! Вот почему Аугсбург попал в список Всемирного наследия

В качестве кандидата на то, чтобы официально стать частью Всемирного культурного наследия, Аугсбург - третий по величине город Баварии - несколько лет назад выдвинул не свой древний и живописный исторический центр, а... городскую Историческую водохозяйственную систему (нем. Augsburger Wassermanagement-System или Augsburgs historische Wasserwirtschaft). Звучит, возможно, для кого-то странно, но ничего неожиданного в этом нет.

От древних римлян до наших дней

Аугсбург был основан древними римлянами более 2000 лет назад и входит в число старейших городов Германии. Именно римляне начали прокладывать здесь первые каналы, строить водосливы, рыть колодцы, а также использовать энергию воды для транспортировки грузов.

Аугсбург расположен на возвышенности, которую с трех сторон окружают реки Лех и Вертах. Из-за естественных водных преград это стратегическое место можно было легко защищать от врагов, однако в самом городе воды не было, поэтому и пришлось рыть каналы. Подавать воду сюда по ним начали еще в VIII веке, то есть в Раннем Средневековье.

Аугсбург издревле называли городом каналов. В 1462 году Фридрих III, император Священной Римской империи и король Германии, даровал Аугсбургу право отводить неограниченное количество воды из реки Лех. Первое письменное упоминание водоотвода датировано 1346 годом. Каналы стали системой жизнеобеспечения города, по которой жители получали все необходимое - от питьевой воды до грузов, а также избавлялись от отходов. Вода из каналов приводила в движение мельницы, кузнечные меха и ткацкие станки. Например, здешние водонапорные башни XV века - самые старые такие башни в Германии. Посмотреть на них можно в нашей фотогалерее ниже. Например, здешние водонапорные башни XV века - самые старые такие башни в Германии. Посмотреть на них можно в нашей фотогалерее ниже.

Фотогалерея: Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Много воды утекло с тех пор, как в Аугсбурге начали строить водопровод. Очень много. Нашу прогулку по городу и знакомство со здешними водохозяйственными достопримечательностями начнем на улице Максимилианштрассе около фонтана Геркулеса.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод В 2019 году Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (нем. Augsburger Wassermanagement-System или Augsburgs historische Wasserwirtschaft) получила статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - фонтан Меркурия.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Аугсбург на гравюре 1650 года. К этому времени здешние каналы и городской водопровод насчитывали уже пару сотен лет.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Аугсбург был основан еще древними римлянами и входит в число самых старых городов Германии. Так он выглядел в начале XX века.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Вода в город много столетий поступала по каналам из рек Лех и Вертах. На фотографии - реконструированное дубовое колесо водяной мельницы.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Исторические водонапорные башни XV века в Аугсбурге - старейшие такие башни в Германии.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Бывший дом мастера-смотрителя аугсбургского водопровода. Сейчас здесь расположен Швабский музей ремесленного дела.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Вход в бывший дом мастера-смотрителя украшают фонтанчики в форме дельфинов.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Так один из дельфинов выглядит при ближайшем рассмотрении.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Эти башни около Красных ворот в Аугсбурге использовались для снабжения города водой в период между 1416 и 1879 годами, то есть более четырех с половиной столетий.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Плотина водоотвода на реке Лех. Первое письменное упоминание такого сооружения на этом месте датировано 1346 годом, однако эксперты предполагают, что водоотвод существовал здесь уже в самом начале прошлого тысячелетия.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Насосная станция на старом водоотводе. Эти водяные насосы приводились в действие с помощью… воды.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод В Аугсбурге - огромное количество каналов, а мостов через них здесь даже больше, чем в самой Венеции.

Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод Закончим - там же, где начинали, но только вечером - около фонтана Геркулеса. Автор: Максим Нелюбин



Мосты, каналы и фонтаны

На Лехе насчитывается почти три десятка каналов, на Вертахе - всего четыре. Общая длина составляет 90 километров. Каналы в большинстве своем - надземные, в связи с чем в городе построено огромное количество мостов. Если посчитать все, вплоть до последнего миниатюрного деревянного мостика через проток, который можно перешагнуть, и не ступая на мостик, то в Аугсбурге их наберется около полутысячи - больше, чем в Венеции!

Основную часть системы водоснабжения города, которая сейчас получили престижный статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, составляют технические, архитектурные и индустриально-археологические памятники, созданные в XV-XX столетиях. В центре Аугсбурга можно также увидеть несколько фонтанов, украшенных великолепными скульптурными композициями и барельефами в итальянском стиле. Многие находятся на месте источников и колодцев, из которых брали воду еще древние римляне. Скульптуры были поставлены позже, некоторые - около пяти веков назад.

Помимо аугсбургской водопроводной системы в июле 2019 года статус Всемирного наследия в Германии получил горнодобывающий регион Рудные горы - по совместной заявке с Чехией. Таким образом число немецких объектов в списке ЮНЕСКО увеличилось до 46. Ниже - фотогалерея, в которой они перечислены все в хронологическом порядке.

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Памятники Всемирного наследия в Германии

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1978 год Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1981 год Вюрцбургская резиденция (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1983 год Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1984 год Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1985 год Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1986 год Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1987 год Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1990 год Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1991 год Монастырь в городе Лорш (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1992 год Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1993 год Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1994 год Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1995 год Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1996 год Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1998 год Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

Немецкие памятники ЮНЕСКО 1999 год Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2000 год Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2001 год Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2002 год Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2004 год Парк Мускау (Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2005 год Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2006 год Старый город в Регенсбурге (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2007 год Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2008 год Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2009 год Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2011 год Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2012 год Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2013 год Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2014 год Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2015 год Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2016 год Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

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Немецкие памятники ЮНЕСКО 2019 год Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

Немецкие памятники ЮНЕСКО 2019 год Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге Автор: Максим Нелюбин



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