 А у нас водопровод! Вот почему Аугсбург попал в список Всемирного наследия | Советы туристам в Германии | DW | 25.07.2019

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Туристу на заметку

А у нас водопровод! Вот почему Аугсбург попал в список Всемирного наследия

Старинная система водоснабжения баварского Аугсбурга в 2019 году получила статус Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Водонапорные башни и домик мастера-смотрителя водопровода в Аугсбурге

Водонапорные башни и домик мастера-смотрителя водопровода в Аугсбурге

В качестве кандидата на то, чтобы официально стать частью Всемирного культурного наследия, Аугсбург - третий по величине город Баварии - несколько лет назад выдвинул не свой древний и живописный исторический центр, а... городскую Историческую водохозяйственную систему (нем. Augsburger Wassermanagement-System или Augsburgs historische Wasserwirtschaft). Звучит, возможно, для кого-то странно, но ничего неожиданного в этом нет.

От древних римлян до наших дней

Аугсбург был основан древними римлянами более 2000 лет назад и входит в число старейших городов Германии. Именно римляне начали прокладывать здесь первые каналы, строить водосливы, рыть колодцы, а также использовать энергию воды для транспортировки грузов.

Аугсбург расположен на возвышенности, которую с трех сторон окружают реки Лех и Вертах. Из-за естественных водных преград это стратегическое место можно было легко защищать от врагов, однако в самом городе воды не было, поэтому и пришлось рыть каналы. Подавать воду сюда по ним начали еще в VIII веке, то есть в Раннем Средневековье.

Аугсбург издревле называли городом каналов. В 1462 году Фридрих III, император Священной Римской империи и король Германии, даровал Аугсбургу право отводить неограниченное количество воды из реки Лех. Первое письменное упоминание водоотвода датировано 1346 годом. Каналы стали системой жизнеобеспечения города, по которой жители получали все необходимое - от питьевой воды до грузов, а также избавлялись от отходов. Вода из каналов приводила в движение мельницы, кузнечные меха и ткацкие станки. Например, здешние водонапорные башни XV века - самые старые такие башни в Германии. Посмотреть на них можно в нашей фотогалерее ниже. Например, здешние водонапорные башни XV века - самые старые такие башни в Германии. Посмотреть на них можно в нашей фотогалерее ниже.

Фотогалерея: Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Много воды утекло с тех пор, как в Аугсбурге начали строить водопровод. Очень много. Нашу прогулку по городу и знакомство со здешними водохозяйственными достопримечательностями начнем на улице Максимилианштрассе около фонтана Геркулеса.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    В 2019 году Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (нем. Augsburger Wassermanagement-System или Augsburgs historische Wasserwirtschaft) получила статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - фонтан Меркурия.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Аугсбург на гравюре 1650 года. К этому времени здешние каналы и городской водопровод насчитывали уже пару сотен лет.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Аугсбург был основан еще древними римлянами и входит в число самых старых городов Германии. Так он выглядел в начале XX века.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Вода в город много столетий поступала по каналам из рек Лех и Вертах. На фотографии - реконструированное дубовое колесо водяной мельницы.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Исторические водонапорные башни XV века в Аугсбурге - старейшие такие башни в Германии.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Бывший дом мастера-смотрителя аугсбургского водопровода. Сейчас здесь расположен Швабский музей ремесленного дела.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Вход в бывший дом мастера-смотрителя украшают фонтанчики в форме дельфинов.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Так один из дельфинов выглядит при ближайшем рассмотрении.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Эти башни около Красных ворот в Аугсбурге использовались для снабжения города водой в период между 1416 и 1879 годами, то есть более четырех с половиной столетий.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Плотина водоотвода на реке Лех. Первое письменное упоминание такого сооружения на этом месте датировано 1346 годом, однако эксперты предполагают, что водоотвод существовал здесь уже в самом начале прошлого тысячелетия.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Насосная станция на старом водоотводе. Эти водяные насосы приводились в действие с помощью… воды.

  • Аугсубрг

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    В Аугсбурге - огромное количество каналов, а мостов через них здесь даже больше, чем в самой Венеции.

  • Аугсбург

    Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

    Закончим - там же, где начинали, но только вечером - около фонтана Геркулеса.

    Автор: Максим Нелюбин


Мосты, каналы и фонтаны

На Лехе насчитывается почти три десятка каналов, на Вертахе - всего четыре. Общая длина составляет 90 километров. Каналы в большинстве своем - надземные, в связи с чем в городе построено огромное количество мостов. Если посчитать все, вплоть до последнего миниатюрного деревянного мостика через проток, который можно перешагнуть, и не ступая на мостик, то в Аугсбурге их наберется около полутысячи - больше, чем в Венеции!

Основную часть системы водоснабжения города, которая сейчас получили престижный статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, составляют технические, архитектурные и индустриально-археологические памятники, созданные в XV-XX столетиях. В центре Аугсбурга можно также увидеть несколько фонтанов, украшенных великолепными скульптурными композициями и барельефами в итальянском стиле. Многие находятся на месте источников и колодцев, из которых брали воду еще древние римляне. Скульптуры были поставлены позже, некоторые - около пяти веков назад.

Помимо аугсбургской водопроводной системы в июле 2019 года статус Всемирного наследия в Германии получил горнодобывающий регион Рудные горы - по совместной заявке с Чехией. Таким образом число немецких объектов в списке ЮНЕСКО увеличилось до 46. Ниже - фотогалерея, в которой они перечислены все в хронологическом порядке.

Смотрите также:
Памятники Всемирного наследия в Германии

  • Ахен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1978 год

    Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году

  • Шпайер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)

  • Вюрцбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1981 год

    Вюрцбургская резиденция (Бавария)

  • Штайнгаден

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1983 год

    Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)

  • Дворец Фалькенлуст

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1984 год

    Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст

  • Хильдесхайм

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1985 год

    Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор

  • Трир

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1986 год

    Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра

  • Любек

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1987 год

    Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе

  • Потсдам

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1990 год

    Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси

  • Лорш

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1991 год

    Монастырь в городе Лорш (Гессен)

  • Гослар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1992 год

    Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе

  • Бамберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша

  • Маульбронн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1993 год

    Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)

  • Кведлинбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади

  • Фёльклинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1994 год

    Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)

  • Окаменевший скелет примитивной лошади

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1995 год

    Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель

  • Кельн

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Дессау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау

  • Виттенберг

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1996 год

    Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге

  • Веймар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1998 год

    Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее

  • Вартбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    1999 год

    Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)

  • Луизиум

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум

  • Остров Райхенау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2000 год

    Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель

  • Эссен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2001 год

    Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Кауб

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна

  • Висмар

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2002 год

    Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара

  • Бремен

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)

  • Бад-Мускау

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2004 год

    Парк Мускау (Саксония)

  • Ремс-Мур

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2005 год

    Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом

  • Регенсбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2006 год

    Старый город в Регенсбурге (Бавария)

  • Национальный парк Хайних

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2007 год

    Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних

  • Берлин

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2008 год

    Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц

  • Вестерхефер

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2009 год

    Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере

  • Альфельд

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)

  • Унтерульдинген

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2011 год

    Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере

  • Байройт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2012 год

    Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)

  • Кассель

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2013 год

    Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)

  • Аббатство Корвей

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2014 год

    Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)

  • Гамбург

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2015 год

    Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт

  • Штутгарт

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2016 год

    Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф

  • Швабская Венера

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

    2017 год

    Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека

  • Хедебю

    Немецкие памятники ЮНЕСКО

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    Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю

  • Наумбург

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    Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)

  • Участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

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    Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц

  • Водонапорные башни в Аугсбурге

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    Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге

    Автор: Максим Нелюбин


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Контекст

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Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод

Историческая водохозяйственная система Аугсбурга - новый немецкий объект в списке Всемирного наследия ЮНЕСКО.  

Ссылки в интернете

wassersystem-augsburg.de

Система водоснабжения Аугсбурга

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