А у нас водопровод! Вот почему Аугсбург попал в список Всемирного наследия

В качестве кандидата на то, чтобы официально стать частью Всемирного культурного наследия, Аугсбург - третий по величине город Баварии - несколько лет назад выдвинул не свой древний и живописный исторический центр, а... городскую Историческую водохозяйственную систему (нем. Augsburger Wassermanagement-System или Augsburgs historische Wasserwirtschaft). Звучит, возможно, для кого-то странно, но ничего неожиданного в этом нет.
От древних римлян до наших дней
Аугсбург был основан древними римлянами более 2000 лет назад и входит в число старейших городов Германии. Именно римляне начали прокладывать здесь первые каналы, строить водосливы, рыть колодцы, а также использовать энергию воды для транспортировки грузов.
Аугсбург расположен на возвышенности, которую с трех сторон окружают реки Лех и Вертах. Из-за естественных водных преград это стратегическое место можно было легко защищать от врагов, однако в самом городе воды не было, поэтому и пришлось рыть каналы. Подавать воду сюда по ним начали еще в VIII веке, то есть в Раннем Средневековье.
Аугсбург издревле называли городом каналов. В 1462 году Фридрих III, император Священной Римской империи и король Германии, даровал Аугсбургу право отводить неограниченное количество воды из реки Лех. Первое письменное упоминание водоотвода датировано 1346 годом. Каналы стали системой жизнеобеспечения города, по которой жители получали все необходимое - от питьевой воды до грузов, а также избавлялись от отходов. Вода из каналов приводила в движение мельницы, кузнечные меха и ткацкие станки. Например, здешние водонапорные башни XV века - самые старые такие башни в Германии. Посмотреть на них можно в нашей фотогалерее ниже. Например, здешние водонапорные башни XV века - самые старые такие башни в Германии. Посмотреть на них можно в нашей фотогалерее ниже.
Фотогалерея: Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Много воды утекло с тех пор, как в Аугсбурге начали строить водопровод. Очень много. Нашу прогулку по городу и знакомство со здешними водохозяйственными достопримечательностями начнем на улице Максимилианштрассе около фонтана Геркулеса.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
В 2019 году Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (нем. Augsburger Wassermanagement-System или Augsburgs historische Wasserwirtschaft) получила статус памятника Всемирного наследия ЮНЕСКО. На фотографии - фонтан Меркурия.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Аугсбург на гравюре 1650 года. К этому времени здешние каналы и городской водопровод насчитывали уже пару сотен лет.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Аугсбург был основан еще древними римлянами и входит в число самых старых городов Германии. Так он выглядел в начале XX века.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Вода в город много столетий поступала по каналам из рек Лех и Вертах. На фотографии - реконструированное дубовое колесо водяной мельницы.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Исторические водонапорные башни XV века в Аугсбурге - старейшие такие башни в Германии.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Бывший дом мастера-смотрителя аугсбургского водопровода. Сейчас здесь расположен Швабский музей ремесленного дела.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Вход в бывший дом мастера-смотрителя украшают фонтанчики в форме дельфинов.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Так один из дельфинов выглядит при ближайшем рассмотрении.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Эти башни около Красных ворот в Аугсбурге использовались для снабжения города водой в период между 1416 и 1879 годами, то есть более четырех с половиной столетий.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Плотина водоотвода на реке Лех. Первое письменное упоминание такого сооружения на этом месте датировано 1346 годом, однако эксперты предполагают, что водоотвод существовал здесь уже в самом начале прошлого тысячелетия.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Насосная станция на старом водоотводе. Эти водяные насосы приводились в действие с помощью… воды.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
В Аугсбурге - огромное количество каналов, а мостов через них здесь даже больше, чем в самой Венеции.
-
Аугсбургский водопровод - больше, чем водопровод
Закончим - там же, где начинали, но только вечером - около фонтана Геркулеса.
Автор: Максим Нелюбин
Мосты, каналы и фонтаны
На Лехе насчитывается почти три десятка каналов, на Вертахе - всего четыре. Общая длина составляет 90 километров. Каналы в большинстве своем - надземные, в связи с чем в городе построено огромное количество мостов. Если посчитать все, вплоть до последнего миниатюрного деревянного мостика через проток, который можно перешагнуть, и не ступая на мостик, то в Аугсбурге их наберется около полутысячи - больше, чем в Венеции!
Основную часть системы водоснабжения города, которая сейчас получили престижный статус памятника Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, составляют технические, архитектурные и индустриально-археологические памятники, созданные в XV-XX столетиях. В центре Аугсбурга можно также увидеть несколько фонтанов, украшенных великолепными скульптурными композициями и барельефами в итальянском стиле. Многие находятся на месте источников и колодцев, из которых брали воду еще древние римляне. Скульптуры были поставлены позже, некоторые - около пяти веков назад.
Помимо аугсбургской водопроводной системы в июле 2019 года статус Всемирного наследия в Германии получил горнодобывающий регион Рудные горы - по совместной заявке с Чехией. Таким образом число немецких объектов в списке ЮНЕСКО увеличилось до 46. Ниже - фотогалерея, в которой они перечислены все в хронологическом порядке.
Смотрите также:
Памятники Всемирного наследия в Германии
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1978 год
Ахенский собор (Северный Рейн - Вестфалия). Первый немецкий объект в списке Всемирного наследия. Получил статус памятника ЮНЕСКО в 1978 году
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Шпайерский собор (Рейнланд-Пфальц)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1981 год
Вюрцбургская резиденция (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1983 год
Паломническая церковь в деревне Вис (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1984 год
Дворцы Аугустусбург и Фалькенлуст в Брюле (Северный Рейн - Вестфалия). На фото - охотничий дворец Фалькенлуст
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1985 год
Кафедральный собор и храм Святого Михаила в Хильдесхайме (Нижняя Саксония). На фото - Хильдесхаймский собор
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1986 год
Древнеримские памятники Трира, Трирский собор Святого Петра и Либфрауэнкирхе (Рейнланд-Пфальц). На фото - античные ворота Порта Нигра
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1987 год
Ганзейский город Любек (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - церковь Мариенкирхе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1990 год
Дворцы и парки Потсдама и Берлина (Бранденбург, Берлин). На фото - дворец Сан-Суси
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1991 год
Монастырь в городе Лорш (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1992 год
Рудник Раммельсберг, Старый город в Госларе и Водозаборная система Верхнего Гарца (Нижняя Саксония). На фото - Императорская резиденция в Госларе
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Старый город в Бамберге (Бавария). На фото - Бамбергская ратуша
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1993 год
Монастырь Маульбронн (Баден-Вюртемберг)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Замок, церковь Святого Серватия и Старый город в Кведлинбурге (Саксония-Анхальт). На фото - Кведлинбургская ратуша на Рыночной площади
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1994 год
Металлургический комбинат "Фёльклингер Хютте" (Саар)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1995 год
Карьер Мессель (Гессен). На фото - окаменевший скелет примитивной лошади, найденный в карьере Мессель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Кельнский собор (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятники Баухауза в Дессау и Веймаре (Саксония-Анхальт, Тюрингия). На фото - Главное учебное здание Баухауса в Дессау
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1996 год
Памятные места Лютера в Айслебене и Виттенберге (Саксония-Анхальт). На фото - памятник Мартину Лютеру на Рыночной площади в Виттенберге
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1998 год
Классический Веймар (Тюрингия). На фото - Садовый домик Гёте
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Музейный остров (Берлин). На фото - бюст Нефертити в берлинском Новом музее
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
1999 год
Замок Вартбург в Айзенахе (Тюрингия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Парковое королевство Дессау-Вёрлиц (Саксония-Анхальт). На фото - Змеиный домик в парке Луизиум
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2000 год
Монастырский остров Райхенау (Баден-Вюртемберг). На фото - бенедиктинский монастырь Миттельцель
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2001 год
Шахта "Цольферайн" в Эссене (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Культурный ландшафт Среднего Рейна (Рейнланд-Пфальц). На фото - таможенный замок Пфальцграфенштайн на острове посреди Рейна
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2002 год
Старые города в Штральзунде и Висмаре (Мекленбург - Передняя Померания). На фото - фахверковый дом в портовом квартале Висмара
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Бременская ратуша и статуя Роланда (Бремен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2004 год
Парк Мускау (Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2005 год
Верхнегерманско-ретийский лимес (Рейнланд-Пфальц, Гессен, Баден-Вюртемберг, Бавария). На фото - реконструкция древнеримской дозорной башни в районе Ремс-Мур под Штутгартом
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2006 год
Старый город в Регенсбурге (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2007 год
Старые буковые леса (Бранденбург, Мекленбург - Передняя Померания, Тюрингия, Гессен). На фото - весна в национальном парке Хайних
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2008 год
Жилые поселения эпохи модернизма (Берлин). На фото - "поселение-подкова" Бриц
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2009 год
Ваттовое море (Нижняя Саксония, Шлезвиг-Гольштейн). На фото - маяк в Вестерхефере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Фабрика "Фагус" в Альфельде (Нижняя Саксония)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2011 год
Доисторические свайные жилища (Бавария, Баден-Вюртемберг). На фото - реконструированные постройки в Унтерульдингене на Боденском озере
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2012 год
Маркграфский оперный театр в Байройте (Бавария)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2013 год
Горный парк Вильгельмсхёэ в Касселе (Гессен)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2014 год
Аббатство Корвей (Северный Рейн - Вестфалия)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2015 год
Шпайхерштадт и Конторский квартал с Чилийским домом (Гамбург). На фото - бывший таможенный складской квартал Шпайхерштадт
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2016 год
Дома Ле Корбюзье в Штутгарте (Баден-Вюртемберг). На фото - дом в поселении Вайсенхоф
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2017 год
Пещеры древнейшего искусства ледникового периода (Баден-Вюртемберг). На фото - "Швабская Венера", считающаяся самым старым в мире изображением человека
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Комплекс Хедебю и система укреплений Даневирке (Шлезвиг-Гольштейн). На фото - музей викингов в Хедебю
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2018 год
Наумбургский собор (Саксония-Анхальт)
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2019 год
Горнодобывающий регион Рудные горы / Крушне-Гори в Германии (Саксония) и Чехии (Богемия). На фото - юные участники исторического парада горняков в саксонском городе Аннаберг-Буххольц
-
Немецкие памятники ЮНЕСКО
2019 год
Историческая водохозяйственная система Аугсбурга (Бавария). На фото - водонапорные башни в Аугсбурге
Автор: Максим Нелюбин
______________
Хотите читать нас регулярно? Подписывайтесь на наши VK-сообщества "DW на русском" и "DW Учеба и работа" и на Telegram-канал "Что там у немцев?"