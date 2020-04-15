Афины переправили сотни беженцев с Лесбоса на материк

Из-за угрозы распространения коронавируса в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос правительство Греции приняло решение переместить 400 мигрантов оттуда в материковую часть страны, сообщает агентство dpa в воскресенье, 3 мая.

Мигрантов перевозили в порт на автобусах, каждый из которых в целях соблюдения мер предосторожности был заполнен лишь наполовину. Все мигранты на время путешествия надели перчатки и защитные маски.

По информации греческих СМИ, еще сто мигрантов будут перевезены во вторник, 5 мая, с острова Лесбос в город Пирей. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники, близкие греческому министерству по делам миграции, в материковую часть страны перевозят, в первую очередь, старых и больных людей, а также семьи. Ожидается, что их разместят в отелях, съемных квартирах и лагерях, расположенных практически во всех частях страны.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в лагерях для беженцев

Семья беженцев в самодельных защитных масках на острове Лесбос

После начала пандемии власти Греции направили в лагеря для беженцев на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос дополнительный персонал для осуществления санитарного контроля, а также оборудовали эти лагеря размещенными в контейнерах изоляторами. Кроме этого, было введено правило, согласно которому мигрантам позволялось покидать лагерь только с разрешения полиции.

С одной стороны, на протяжении последних нескольких недель правительство Греции уже организовало доставку сотен мигрантов с островов в материковую часть страны. С другой стороны, за последние недели на греческих островах высаживалось очень мало мигрантов, прибывших со стороны Турции, отмечает dpa.

В результате численность мигрантов, проживающих в лагерях для беженцев на греческих островах, снизилась до 38 300 человек (по состоянию на начало мая). Для сравнения: в марте этот показатель составлял 42 300 человек. Тем не менее, учитывая, что лагеря рассчитаны на проживание около 7000 человек, они по-прежнему являются переполненными, указывает dpa.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса за 3 мая, число инфицированных коронавирусом в Греции составляет 2620 человек. 143 пациента в стране скончались от COVID-19.

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