 Афины переправили сотни беженцев с Лесбоса на материк | Новости из Германии о Европе | DW | 03.05.2020

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Европа

Афины переправили сотни беженцев с Лесбоса на материк

Чтобы избежать риска распространения коронавируса в лагерях для беженцев на греческих островах, правительство в Афинах вот уже несколько недель организует перевозку некоторых из них в материковую часть страны.

Мигранты в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос

Мигранты в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос

Из-за угрозы распространения коронавируса в лагере для беженцев на греческом острове Лесбос правительство Греции приняло решение переместить 400 мигрантов оттуда в материковую часть страны, сообщает агентство dpa в воскресенье, 3 мая.

Мигрантов перевозили в порт на автобусах, каждый из которых в целях соблюдения мер предосторожности был заполнен лишь наполовину. Все мигранты на время путешествия надели перчатки и защитные маски.

По информации греческих СМИ, еще сто мигрантов будут перевезены во вторник, 5 мая, с острова Лесбос в город Пирей. Как сообщает агентство dpa со ссылкой на источники, близкие греческому министерству по делам миграции, в материковую часть страны перевозят, в первую очередь, старых и больных людей, а также семьи. Ожидается, что их разместят в отелях, съемных квартирах и лагерях, расположенных практически во всех частях страны.

Меры по предотвращению распространения коронавируса в лагерях для беженцев

Семья беженцев в самодельных защитных масках на острове Лесбос

Семья беженцев в самодельных защитных масках на острове Лесбос

После начала пандемии власти Греции направили в лагеря для беженцев на островах Лесбос, Хиос, Самос, Лерос и Кос дополнительный персонал для осуществления санитарного контроля, а также оборудовали эти лагеря размещенными в контейнерах изоляторами. Кроме этого, было введено правило, согласно которому мигрантам позволялось покидать лагерь только с разрешения полиции.

С одной стороны, на протяжении последних нескольких недель правительство Греции уже организовало доставку сотен мигрантов с островов в материковую часть страны. С другой стороны, за последние недели на греческих островах высаживалось очень мало мигрантов, прибывших со стороны Турции, отмечает dpa.

В результате численность мигрантов, проживающих в лагерях для беженцев на греческих островах, снизилась до 38 300 человек (по состоянию на начало мая). Для сравнения: в марте этот показатель составлял 42 300 человек. Тем не менее, учитывая, что лагеря рассчитаны на проживание около 7000 человек, они по-прежнему являются переполненными, указывает dpa.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса за 3 мая, число инфицированных коронавирусом в Греции составляет 2620 человек. 143 пациента в стране скончались от COVID-19. 

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  • Вспышка пневмонии, вызываемой коронавирусом 2019-nCoV началась в городе Ухане в конце декабря 2019 года. Изначально вирус передавался от диких животных к человеку, впоследствии - от человека к человеку.

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  • Из-за угрозы заражения новым коронавирусом из Китая пассажиры метро в Шри-Ланке носят респираторные маски. Сотрудники метро измеряют температуру тела людей на станциях с помощью специальных тепловых датчиков.

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    Из-за вспышки легочного заболевания, вызванного коронавирусом 2019-nCoV в Китае, сотрудники аэропортов и метро уже в нескольких странах начали регулярно замерять температуру тела пассажиров. Респираторные маски - еще одна мера предосторожности, призванная противостоять распространению вируса.

  • Пожилая китаянка с респираторной маской на лице на пустынной улице города Уханя, ставшего очагом распространения смертоносного коронавируса.

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  • Десятки экскаваторов строят в ускоренном темпе больницу для пациентов, зараженных коронавирусом 2019-nCoV в городе Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Экстренная постройка новой больницы в Ухане

    Учитывая скорость распространения нового коронавируса, китайские власти распорядились в рекордные сроки, за десять дней, построить в городе Ухань новую больницу для пациентов, инфицированных вирусом 2019-nCoV. По данным на 28 января, число скончавшихся от коронавируса в Китае составило 106 человек. Еще более 4,5 тысяч человек в КНР и ряде других стран на сегодняшний день заражены этим вирусом.

  • Из-за вспышки коронавируса отдельные города в Китае фактически оказались отрезаны от внешнего мира. Магазины, рестораны и кинотеатры прекратили работу. Ожидается, что связанный с этим спад потребления будет иметь негативные последствия для китайской экономики.

    Новый коронавирус из Китая

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    По мнению многих экспертов, вспышка коронавируса в Китае, из-за которой города с многомиллионным населением фактически оказались под карантином, будет иметь негативные последствия для экономики КНР. В первую очередь, речь идет о спаде потребления в период празднования Нового года по лунному календарю и отказе китайцев от уже запланированных поездок.

  • Исследование коронавируса ведется в лабораториях Института вирусологии берлинской клиники Шарите.

    Новый коронавирус из Китая

    Коронавирус за пределами Китая

    Кроме КНР инфицирование коронавирусом было зафиксировано в ряде других стран, в том числе США, Франции, Японии и Южной Корее. В ночь на 28 января власти Баварии подтвердили первый случай заболевания коронавирусом в Германии. По данным властей ФРГ, страна хорошо подготовлена к борьбе с коронавирусом. В Институте вирусологии берлинской клиники "Шарите" врачи разработали метод диагностики вируса.

  • В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести воздушным путем эвакуацию своих граждан из города Ухань.

    Новый коронавирус из Китая

    Эвакуация иностранных граждан из Уханя

    В связи со вспышкой легочного заболевания, вызываемого коронавирусом 2019-nCoV, целый ряд государств объявил о намерении провести эвакуацию своих граждан самолетами из города Ухань,транспортное сообщение с которым по указанию властей КНР было прервано. В том числе, о подобных планах заявили США, Германия и Нидерланды. По данным МИД ФРГ, на сегодня в Ухане проживают около 90 граждан Германии.

    Автор: Елена Гункель


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