Протесты в Сирии 10 лет спустя, или Поиск пропавших правозащитников (15.03.2021)

В марте 2011 года в Сирии началась "арабская весна". Сирийцы вышли на акции протеста. Среди них - известная правозащитница Разан Зайтуне. В декабре 2013 года ее похитили. Найти ее не удалось до сих пор.