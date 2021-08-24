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"Арабская весна"

На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Арабская весна".

Внимание: контент страницы генерируется автоматически на основании ключевых слов.

TUNIS, TUNISIA - JULY 26: A screen grab captured from a video on July 26, 2021, shows Tunisian President Kais Saied meets union leaders in Tunis, Tunisia. Tunisian Presidential Image / Anadolu Agency

Президент Туниса отложил возобновление работы парламента 24.08.2021

Каис Саид настаивает, что действует в соответствии с конституцией, принимая "экстраординарные меры" в сложившейся ситуации. Его критики считают, что в Тунисе произошел госпереворот.
Soldaten der tunesischen Armee bewachen den Eingang des Parlamentsgebäudes während einer Demonstration einen Tag nachdem der tunesische Präsident Saied den Premierminister entlassen hat. Die Arbeit des Parlaments ist für zunächst 30 Tage eingefroren.

В мире обеспокоены угрозой для демократии в Тунисе 27.07.2021

Госсекретарь США призвал президента Туниса соблюдать демократические принципы и права человека. Правительство ФРГ считает важным скорейшее восстановление конституционного порядка.
TUNIS, TUNISIA - JULY 25: (----EDITORIAL USE ONLY MANDATORY CREDIT - TUNISIAN PRESIDENCY / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Tunisian President Kais Saied announces to assume executive authority in addition to suspending parliament at the Carthage Palace in Tunis, Tunisia on July 25, 2021. During a meeting with military leaders, Saied said he had decided to sack Prime Minister Hicham Mechichi, according to the Tunisian Presidency's official Facebook page. Tunisian Presidency / Handout / Anadolu Agency

Президент Туниса объявил о приостановке работы парламента на 30 дней 25.07.2021

Тунисский лидер Каис Саид отправил в отставку премьера Машиши и лишил иммунитета депутатов парламента. Спикер парламента в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.

Протесты в Сирии 10 лет спустя, или Поиск пропавших правозащитников (15.03.2021) 15.03.2021

В марте 2011 года в Сирии началась "арабская весна". Сирийцы вышли на акции протеста. Среди них - известная правозащитница Разан Зайтуне. В декабре 2013 года ее похитили. Найти ее не удалось до сих пор.
Die Internetseite von Wikileaks, auf der vertrauliche Depeschen des US-Außenministeriums zu lesen sind, aufgenommen am Montag (29.11.2010) in Kaufbeuren (Schwaben). In den jüngsten Wikileaks-Enthüllungen von US-Geheimdokumenten werden auch deutsche Politiker wenig schmeichelhaft beurteilt. Foto: Karl-Josef Hildenbrand dpa/lby © picture-alliance/dpa/K.-J. Hildenbrand

Громким разоблачениям Wikileaks 10 лет. Как они изменили мир? 28.11.2020

Публикация секретных депеш США на Wikileaks 10 лет назад вызвала огромный резонанс. Многие материалы актуальны и сейчас. Как они повлияли на международную политику и что изменилось с тех пор?
Algerian demonstrators take to the streets in the capital Algiers to reject the presidential elections, in Algeria, Thursday, Dec. 12, 2019. Five candidates have their eyes on becoming the next president of Algeria _ without a leader since April _ in Thursday's contentious election boycotted by a massive pro-democracy movement. (AP Photo/Toufik Doudou) |

В Алжире тысячи демонстрантов призвали бойкотировать выборы президента 13.12.2019

Протестующие оспаривают легитимность выборов, видя в пяти кандидатах на пост президента Алжира представителей старого режима. Акции длятся более полугода и привели к отставке главы государства Абдельазиза Бутефлики.
04.11.2019 *** Iraqi mourners carry the coffin of a demonstrator who was killed at anti-government protests, during a funeral, in the holy city of Kerbala, Iraq November 4, 2019. REUTERS/Abdullah Dhiaa al-Deen

Комментарий: Мир на пороге второй "арабской весны"? 05.11.2019

Длительные протесты в Ираке и Ливане, а также предшествовавшие им волнения в Алжире и Судане напоминают об "арабской весне" 2011 года. Неужели и эти протесты потерпят фиаско, спрашивает Райнер Золлих.
Conservative academic Kais Saied (C), flanked by his wife Ichraf Chebil (R), celebrates his victory in the Tunisian presidential election in the capital Tunis on October 13, 2019. - Saied won a landslide victory in Tunisia's presidential runoff, sweeping aside his rival, media magnate Nabil Karoui, state television Wataniya said. It said he scooped almost 77 percent of the vote, compared to 23 percent for Karoui. (Photo by Fethi Belaid / AFP)

На президентских выборах в Тунисе уверенно лидирует беспартийный Каис Саид 14.10.2019

Согласно новому прогнозу, профессор права может рассчитывать более чем на 70 процентов голосов. Саида поддерживают и исламисты, и левые.
Tunisians queue to cast their ballot at a polling station in the capital Tunis on October 6, 2019, during the third round of legislative elections since the North African country's 2011 revolution. - Some seven million voters are expected to head to polling stations, just weeks after the first round of the presidential polls swept aside the post-Arab Spring political establishment. (Photo by ANIS MILI / AFP) (Photo by ANIS MILI/AFP via Getty Images)

В Тунисе выбирают президента из двух аутсайдеров 13.10.2019

На пост главы государства претендуют профессор и медиамагнат, во второй тур не прошли премьер-министр и министр обороны. Один из кандидатов только что освободился из заключения.
21.09.2019 Small groups of protesters gather in central Cairo shouting anti-government slogans in Cairo, Egypt September 21, 2019. REUTERS/Amr Abdallah Dalsh TPX IMAGES OF THE DAY

Полиция в Египте готовится к подавлению новых протестов 22.09.2019

Инициатор митингов - беглый бизнесмен Мухаммед Али - призвал египтян к повторной акции протеста 27 сентября. Власти страны усилили патрулирование центральных улиц и площадей в крупных городах.

21.09.2019 *** Small groups of protesters gather in central Cairo shouting anti-government slogans in Cairo, Egypt September 21, 2019.REUTERS/Mohamed Abd El Ghany

В Египте прошли протесты против президента ас-Сиси 21.09.2019

Демонстрации в ряде городов Египта были организованы по призыву беглого бизнесмена Мухаммеда Али, обвинившего президента Египта и руководство армии в коррупции.
10.08.2019 *** Russian security officers detain a man following a rally calling for fair elections in central Moscow on August 10, 2019. - Tens of thousands of opposition supporters rallied in Moscow on August 10, 2019, after mass police detentions at recent protests that have been among the largest since the current Russian President's return to the Kremlin in 2012. (Photo by Vasily MAXIMOV / AFP)

Комментарий: Куда может привести Россию насилие силовиков 16.08.2019

Чем может обернуться насилие полиции и Росгвардии на московских улицах, и к какой опасной черте подошли российские власти, санкционирующие насилие силовиков, рассуждает Федор Крашенинников.
A demonstrator wears a niqab during a protest outside the French embassy in London April 11, 2011. REUTERS/Stefan Wermuth

В Тунисе запретили ношение никаба в госучреждениях 05.07.2019

Ношение никаба и любого облачения, скрывающего лицо, запрещено в госучреждениях Туниса по соображениям безопасности. Премьер-министр страны подписал соответствующий указ через неделю после очередного теракта.
May 31, 2019*** Algerian protesters march with a giant national flag during a demonstration in the capital Algiers on May 31, 2019. - Protesters are looking to keep up the pressure on the North African state's ruling elite with weekly rallies despite the end of Bouteflika's two-decade rule. (Photo by RYAD KRAMDI / AFP) (Photo credit should read RYAD KRAMDI/AFP/Getty Images)

Выборы президента Алжира перенесены на неопределенный срок 02.06.2019

Конституционный совет Алжира заявил, что голосование 4 июля невозможно из-за отсутствия кандидатов. Двум кандидатам на пост алжирского президента было отказано в регистрации.
Demonstrators hold flags and banners demanding the departure of Algeria's ruling elite, a month after the downfall of President Abdelaziz Bouteflik, during an anti-government protest in Algiers, Algeria, May 3, 2019. REUTERS/Ramzi Boudina

В Алжире арестован брат экс-президента Бутефлики 05.05.2019

Причины ареста 61-летнего Саида Бутефлики и двух бывших сотрудников спецслужбы пока неизвестны. Ранее замминистра обороны Алжира пообещал избавить страну от коррумпированных политиков и олигархов.
19.04.2019, Algerien, Algier: Demonstranten rufen Sprüche und schwenken Flaggen bei einem Protest in Folge gegen die politische Führung von Algerien am neunten Freitag. Die Demonstranten forderten den Rücktritt von Übergangspräsident Bensalah und einen grundlegenden Wandel des bisherigen politischen Systems. Foto: Toufik Doudou/AP/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

В Алжире в рамках борьбы с коррупцией арестованы пять миллиардеров 22.04.2019

Некоторые из арестованных бизнесменов сохраняют связи с покинувшим пост президентом Алжира, сообщает гостелевидение. Ранее экс-премьера страны вызвали в суд по делу о нецелевом расходовании средств.
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