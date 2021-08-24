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На этой странице собраны материалы, опубликованные на сайте Deutsche Welle и соответствующие поисковому запросу "Арабская весна".
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Каис Саид настаивает, что действует в соответствии с конституцией, принимая "экстраординарные меры" в сложившейся ситуации. Его критики считают, что в Тунисе произошел госпереворот.
Госсекретарь США призвал президента Туниса соблюдать демократические принципы и права человека. Правительство ФРГ считает важным скорейшее восстановление конституционного порядка.
Тунисский лидер Каис Саид отправил в отставку премьера Машиши и лишил иммунитета депутатов парламента. Спикер парламента в ответ заявил о "перевороте" и призвал жителей Туниса к протестам.
В марте 2011 года в Сирии началась "арабская весна". Сирийцы вышли на акции протеста. Среди них - известная правозащитница Разан Зайтуне. В декабре 2013 года ее похитили. Найти ее не удалось до сих пор.
Публикация секретных депеш США на Wikileaks 10 лет назад вызвала огромный резонанс. Многие материалы актуальны и сейчас. Как они повлияли на международную политику и что изменилось с тех пор?
Протестующие оспаривают легитимность выборов, видя в пяти кандидатах на пост президента Алжира представителей старого режима. Акции длятся более полугода и привели к отставке главы государства Абдельазиза Бутефлики.
Длительные протесты в Ираке и Ливане, а также предшествовавшие им волнения в Алжире и Судане напоминают об "арабской весне" 2011 года. Неужели и эти протесты потерпят фиаско, спрашивает Райнер Золлих.
Согласно новому прогнозу, профессор права может рассчитывать более чем на 70 процентов голосов. Саида поддерживают и исламисты, и левые.
На пост главы государства претендуют профессор и медиамагнат, во второй тур не прошли премьер-министр и министр обороны. Один из кандидатов только что освободился из заключения.
Инициатор митингов - беглый бизнесмен Мухаммед Али - призвал египтян к повторной акции протеста 27 сентября. Власти страны усилили патрулирование центральных улиц и площадей в крупных городах.
Демонстрации в ряде городов Египта были организованы по призыву беглого бизнесмена Мухаммеда Али, обвинившего президента Египта и руководство армии в коррупции.
Чем может обернуться насилие полиции и Росгвардии на московских улицах, и к какой опасной черте подошли российские власти, санкционирующие насилие силовиков, рассуждает Федор Крашенинников.
Ношение никаба и любого облачения, скрывающего лицо, запрещено в госучреждениях Туниса по соображениям безопасности. Премьер-министр страны подписал соответствующий указ через неделю после очередного теракта.
Конституционный совет Алжира заявил, что голосование 4 июля невозможно из-за отсутствия кандидатов. Двум кандидатам на пост алжирского президента было отказано в регистрации.
Причины ареста 61-летнего Саида Бутефлики и двух бывших сотрудников спецслужбы пока неизвестны. Ранее замминистра обороны Алжира пообещал избавить страну от коррумпированных политиков и олигархов.
Некоторые из арестованных бизнесменов сохраняют связи с покинувшим пост президентом Алжира, сообщает гостелевидение. Ранее экс-премьера страны вызвали в суд по делу о нецелевом расходовании средств.
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