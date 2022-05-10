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Анна Иванова

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Анна Иванова: другие публикации

Президент Польша Анджей Дуда

Словакия и Польша требуют статуса кандидата в ЕС для Украины

Словакия и Польша требуют статуса кандидата в ЕС для Украины

Словакия и Польша будут работать над тем, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата в члены ЕС.
Политика
11 мая 2022 г.
Погибшая журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле

"Репортеры без границ" требуют расследовать гибель репортера

"Репортеры без границ" требуют расследовать гибель репортера

"Репортеры без границ" потребовали независимого расследования гибели журналистки, убитой на Западном берегу Иордана.
Политика
11 мая 2022 г.
Остров Змеиный

Украина и РФ ведут бои за остров Змеиный

Украина и РФ ведут бои за остров Змеиный

Украинские беспилотники нанесли удары по российской ПВО и кораблям снабжения у острова Змеиный.
Политика
11 мая 2022 г.
Ровшан Аскеров в Баку, ноябрь 2012 года

Экс-игрок “Что? Где? Когда?” Аскеров объявлен в розыск в РФ

Экс-игрок “Что? Где? Когда?” Аскеров объявлен в розыск в РФ

В апреле Следственный комитет РФ возбудил против Ровшана Аскерова уголовное дело о "реабилитации нацизма".
Политика
11 мая 2022 г.
Девушку задерживают двое полицейских на антивоенном протесте в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года

В России заблокировали сайт молодежного движения "Весна"

В России заблокировали сайт молодежного движения "Весна"

Молодежное движение "Весна" регулярно проводит в Петербурге и других городах России протестные акции.
Политика
10 мая 2022 г.
Историк Юрий Дмитриев в клетке в зале Петрозаводского суда 27 декабря 2021 года

Историка Юрия Дмитриева перевели в колонию строгого режима

Историка Юрия Дмитриева перевели в колонию строгого режима

Историка Юрия Дмитриева перевели в колонию строгого режима в Мордовии.
Политика
10 мая 2022 г.
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