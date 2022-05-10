You need to enable JavaScript to run this app.
Перейти к содержанию
Перейти к главному меню
К другим проектам DW
Регионы
Украина
Беларусь
Россия
Германия
Европа
Темы
Права человека
Геополитика
Экология
Рубрики
Политика и экономика
Культура и стиль жизни
По Германии
В фокусе
Война в Украине: хроника событий
Коронавирус
Ситуация в Беларуси
Анна Иванова
Пропустить раздел Анна Иванова: другие публикации
Анна Иванова: другие публикации
Словакия и Польша требуют статуса кандидата в ЕС для Украины
Словакия и Польша требуют статуса кандидата в ЕС для Украины
Словакия и Польша будут работать над тем, чтобы Украина как можно скорее получила статус кандидата в члены ЕС.
Политика
11.05.2022
11 мая 2022 г.
"Репортеры без границ" требуют расследовать гибель репортера
"Репортеры без границ" требуют расследовать гибель репортера
"Репортеры без границ" потребовали независимого расследования гибели журналистки, убитой на Западном берегу Иордана.
Политика
11.05.2022
11 мая 2022 г.
Украина и РФ ведут бои за остров Змеиный
Украина и РФ ведут бои за остров Змеиный
Украинские беспилотники нанесли удары по российской ПВО и кораблям снабжения у острова Змеиный.
Политика
11.05.2022
11 мая 2022 г.
Экс-игрок “Что? Где? Когда?” Аскеров объявлен в розыск в РФ
Экс-игрок “Что? Где? Когда?” Аскеров объявлен в розыск в РФ
В апреле Следственный комитет РФ возбудил против Ровшана Аскерова уголовное дело о "реабилитации нацизма".
Политика
11.05.2022
11 мая 2022 г.
В России заблокировали сайт молодежного движения "Весна"
В России заблокировали сайт молодежного движения "Весна"
Молодежное движение "Весна" регулярно проводит в Петербурге и других городах России протестные акции.
Политика
10.05.2022
10 мая 2022 г.
Историка Юрия Дмитриева перевели в колонию строгого режима
Историка Юрия Дмитриева перевели в колонию строгого режима
Историка Юрия Дмитриева перевели в колонию строгого режима в Мордовии.
Политика
10.05.2022
10 мая 2022 г.
Показать еще
На главную страницу