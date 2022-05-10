 В России заблокировали сайт молодежного движения ″Весна″ | Новости из Германии о России | DW | 10.05.2022

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Россия

В России заблокировали сайт молодежного движения "Весна"

Накануне у активистов "Весны" прошли обыски. Это молодежное движение регулярно проводит в Петербурге и других городах России протестные акции.

Девушку задерживают двое полицейских на антивоенном протесте в Санкт-Петербурге в феврале 2022 года

Антивоенные протесты в Санкт-Петербурге 26 февраля 2022 года

В России заблокирован интернет-портал петербургского молодежного движения "Весна", сообщили в своем телеграм-канале представители движения во вторник, 10 мая.

"Сегодня ночью заблокировали наш сайт, на котором были размещены анкета для тех, кто хочет вступить в движение, и реквизиты для пожертвований. Доступность по всем операторам - 0%", - говорится в сообщении.

По словам представителей "Весны", им не удалось найти адрес сайта в списках запрещенных ресурсов, но доступен он только с VPN. Позже в "Весне" уточнили, что на некоторых операторах доступность сайта сохраняется.

Движение "Весна" регулярно проводит в Петербурге и других городах России протестные акции. После начала российского вторжения в Украину участники "Весны" несколько раз выходили с антивоенными плакатами и лозунгами. 9 мая активисты организовали всероссийскую протестную акцию под названием "Они воевали не за это".

Накануне у активистов "Весны" прошли обыски 

Накануне у активистов "Весны" прошли обыски. 7 мая полицейские задержали и отвезли на допрос в Москву петербургских участников движения Валентина Хорошенина и Евгения Затеева. Хорошенин рассказал, что его и Затеева задержали по статье о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (ст. 239 УК РФ). Вскоре стало известно, что этому делу задержали еще четверых участников "Весны".

Кроме того, двоих активистов, Полину Барабаш и бывшего пресс-секретаря "Весны" Артема Уйманена, задержали по делу о "телефонном терроризме" из-за угрозы "лжеминирования" РАНХиГС. Позже их отпустили из изолятора под обязательство о явке. По этому же делу в ночь с 8 на 9 мая в Петербурге прошли обыски у фем-активисток Юлии Карпухиной и Дары Щукиной из проекта "Ребра Евы".

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    Автор: Николай Пермяков


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