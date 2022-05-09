В Москве прошли массовые обыски и задержания

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В ночь на 9 мая московские силовики пришли с обысками к правозащитникам и журналистам
В Москве силовики в ночь на 9 мая пришли с обысками и задержали нескольких активистов, журналистов и правозащитников, пишет "ОВД-Инфо".
Вечером 8 мая полиция приехала к общественному защитнику Тимофею Васькину. Причину визита силовики не сообщили. Адвокат "ОВД-Инфо" Юлия Кузнецова сообщила, что сотрудник полиции оттолкнул ее и захлопнул дверь. Позже стало известно, что в квартире Васькина проводится обыск.
Обыск прошел в квартире другой защитницы "ОВД-Инфо" - Дарьи Пак. Сама Пак находится не в России, в квартире была ее мать. Обыск связан с делом против петербургского движения "Весна" о создании НКО, посягающей на личность и права граждан (статья 239 УК), пишет "ОВД-Инфо".
Силовики также задержали журналистку "Скат media" Ангелину Рощупко. Обыск прошел в квартире у ее партнера Павла Иванова. С чем он связан, неизвестно. Обоих забрали на допрос в Следственный комитет.
Еще один обыск прошел в квартире бывшего сотрудника ФБК Ивана Дроботова, сообщил в Twitter глава профсоюза "Альянс учителей" Даниил Кен.
Дроботову выломали дверь в квартире, полицейские отказались представиться и пустить внутрь адвоката Алана Качмазова. Сам Дроботов отбывает 20 суток ареста, его привезли на обыск из спецприемника, а из квартиры вывели в наручниках.
Задержания проведены и в Санкт-Петербурге: здесь задержали активистку Паладдю Башурову, доставив ее в Следственное управлении МВД по Петроградскому району.
7 мая в Санкт-Петербурге прошли обыски у координаторов движения "Весна" Валентина Хорошенина и Евгения Затеева, а также у родителей их коллеги Богдана Литвина, напоминает "ОВД-Инфо". Хорошенина и Затеева доставили в Москву для допроса. Против них возбуждено уголовное дело по статье о создании НКО, посягающей на личность и права граждан.
По этому же делу в Великом Новгороде 8 мая прошли два обыска у активиста Романа Максимова, который не состоит в движении. Максимова также доставили для допроса в Москву. Всем троим мера пресечения будет избрана 9 мая в Басманном суде Москвы. Его интересы представляет адвокат от ОВД-Инфо.
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