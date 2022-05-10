 Украина и РФ ведут бои за остров Змеиный | Новости из Германии о России | DW | 11.05.2022

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Россия

Украина и РФ ведут бои за остров Змеиный

Украинские беспилотники нанесли удары по российской ПВО и кораблям снабжения у острова Змеиный, подтвердило Минобороны Великобритании. Минобороны РФ отчиталось об отражении атаки украинских ВС.

Остров Змеиный

Остров Змеиный

В ходе продолжающихся боев у острова Змеиный в Черном море украинскиебеспилотные летательные аппараты (БПЛА) Bayraktar поразили российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и корабли снабжения, помешав противнику усилить свой гарнизон на острове. Эту информацию, ранее обнародованную Генштабом Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердило в среду, 11 мая, министерство обороны Великобритании.

В его сводке подчеркивается, что российские средства ПВО и корабли снабжения оказались слабо защищены после отступления флота РФ в Крым из-за потери крейсера "Москва". Одновременно британское Минобороны предположило, что если России удастся укрепить свои позиции с помощью стратегических крылатых ракет, ПВО и береговой обороны, то она сможет доминировать в северо-западной части Черного моря.

Бои за остров Змеиный

7 мая оперативное командование "Юг" сухопутных войск ВСУ сообщило, что беспилотники Bayraktar уничтожили три десантно-штурмовых катера у острова Змеиный.

Спустя два дня, 9 мая, представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков заявил, что украинский Генштаб с 7 мая "по прямому указанию Зеленского, при непосредственном участии советников из США и Великобритании" спланировал "крупную провокацию" по захвату острова Змеиный. По его утверждению, в ходе боев Киев потерял три бомбардировщика, один истребитель, 10 вертолетов, три десантно-штурмовых катера и 30 беспилотных летательных аппаратов.   

11 мая Минобороны РФ заявило об уничтожении около острова Змеиный еще одного беспилотника.

Бои в районе острова Змеиный идут с первого дня войны. 24 февраля российский крейсер "Москва", подошедший к острову, предложил находящимся там украинским военным сдаться и получил нецензурный ответ, широко цитировавшийся в соцсетях. После этого появилось сообщение, что украинские солдаты с острова были взяты в плен. Тогда же Минобороны РФ заявило о переходе Змеиного под контроль российских войск.

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    Автор: Николай Пермяков


 

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