Словакия и Польша потребовали статуса кандидата в члены ЕС для Украины

Словакия и Польша намерены работать над тем, чтобы Украина как можно быстрее получила статус кандидата в члены Евросоюза (ЕС), заявили президент Словакии Зузана Чапутова и ее польский коллега Анджей Дуда в среду, 11 мая, в Братиславе.

"Для будущего Европы и мира в Европе важно, чтобы мы говорили о дальнейшем статусе Украины", - сказала Чапутова. По ее словам, это "не означает автоматически полноправного членства", но Словакия, добавила Капутова, рассматривает предоставление Украине статуса кандидата как "естественный жест" в той непростой ситуации, в которой оказалась страна.

Чапутова и Дуда отметили, что в рамках двустороннего сотрудничества между их странами заключено соглашение, по которому Польша будет контролировать воздушное пространство Словакии, чтобы Братислава могла передать Украине истребители МиГ-29.

Украина стремится в Евросоюз

Украина подала заявку на вступление в Евросоюз 28 февраля 2022 года. Первую часть опросника, который должна заполнить каждая страна, претендующая на статус члена ЕС, президент Украины Владимир Зеленский передал властям Евросоюза 18 апреля. О передаче второй части опросника Украина сообщила 9 мая.

Теперь Еврокомиссия должна подготовить свое заключение на основании полученных ответов. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) пообещала ускорить этот процесс "настолько, насколько это возможно, заботясь в то же время, чтобы все условия были соблюдены".

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Financial Times 10 мая сказал, что Украина рассчитывает получить статус кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне.

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