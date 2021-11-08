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77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.
Отказ от участия в конференции ООН по климату президент Турции объяснил тем, что Великобритания не выполнила требования Анкары по безопасности.
Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым.
Турция отходит все дальше от демократии, говорится в докладе Еврокомиссии. Анкара в ответ обвинила ЕС в двойных стандартах.
Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи с тем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы ПВО C-400.
Незадолго до конференции по климату в Глазго Анкара сделала шаг в направлении борьбы с глобальным потеплением. Однако эксперты считают его стратегическим маневром.
Решение Анкары о закупке второй партии С-400 может усугубить конфликт Турции с США и повлечь за собой новые американские санкции.
В Москве сожалеют о позиции Турции по Крыму и надеются, что со временем Анкара ее изменит, заявил пресс-секретарь президента РФ.
Объявляя об открытии бывшего туристического квартала Вароша, который с 1974 года был городом-призраком, президент Турции ставит под угрозу отношения Анкары с ЕС и Израилем, считает журналист FAZ Райнер Херман.
Совместные маневры Баку и Анкары с участием танков, артиллерийских установок, вертолетов и беспилотников проходят в Азербайджане до 30 июня.
В декларации отражены вопросы сотрудничества двух стран по широкому кругу вопросов, включая в том числе и военную помощь Анкары Баку.
В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.
На фоне обострения отношений Украины и России Эрдоган обещал поддержку Зеленскому. Анкара уже продает Киеву боевые беспилотники. Как это повлияет на отношения РФ и Турции?
Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла на переговорах с президентом Турции. Анкара и Брюссель обвинили друг друга в нарушении стандартов протокола. Глава ЕК впредь не допустит подобных инцидентов.
Ассоциации по защите прав женщин создали петицию об отставке главы Евросовета после инцидента во время переговоров с президентом Турции, когда главе Еврокомиссии не досталось кресла.
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