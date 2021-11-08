Гражданин ФРГ и Турции приговорен судом в Анкаре к 23 годам

77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.