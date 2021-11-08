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Анкара

19.03.2018*****HANDOUT - Undatiert, Ort unbekannt: Enver Altayli. Der 73-jährige Enver Altayli sitzet nach Angabe der Familie seit mehr als einem halben Jahr wegen Terrorvorwürfen in Ankara in Isolationshaft. (zu dpa «73-jähriger Deutscher seit August in der Türkei inhaftiert» vom 19.03.2018) Foto: Familie/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Гражданин ФРГ и Турции приговорен судом в Анкаре к 23 годам 08.11.2021

77-летний Энвер Алтайлы, обладающий двойным гражданством, признан виновным в шпионаже и в членстве в террористической организации и осужден более чем на 23 года. Его защита намерена подать апелляцию.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan delivers a speech during inauguration ceremony of national garden, town library and other completed projects in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/ Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган отказался ехать на конференцию ООН в Глазго 01.11.2021

Отказ от участия в конференции ООН по климату президент Турции объяснил тем, что Великобритания не выполнила требования Анкары по безопасности.
ESKISEHIR, TURKEY - OCTOBER 23: (----EDITORIAL USE ONLY Äì MANDATORY CREDIT - TURKISH PRESIDENCY / MURAT CETINMUHURDAR / HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS----) Turkish President and leader of the Justice and Development Party (AK Party) Recep Tayyip Erdogan attends extended meeting of AK Party, in Eskisehir, Turkey on October 23, 2021. Turkish Presidency/Murat Cetinmuhurdar/Handout / Anadolu Agency

Эрдоган идет на обострение с Западом. СМИ ФРГ о скандале с послами 25.10.2021

Посол Германии и главы дипмиссий еще девяти западных стран объявлены в Турции персонами нон грата. Каковы последствия этого беспрецедентного шага Анкары? Обзор немецкой прессы.
Geldwäsche | Verwendung weltweit

Турция попала в "серый список" группы по борьбе с отмыванием денег 22.10.2021

Включение в "серый список" FATF означает наличие проблем в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма. Анкара назвала решение FATF несправедливым.

Turkish President Tayyip Erdogan arrives for a meeting with EU Council President Charles Michel in Brussels, Belgium March 9, 2020. REUTERS/Francois LenoirMarch 9, 2020***

Еврокомиссия раскритиковала Турцию за откат от демократии 20.10.2021

Турция отходит все дальше от демократии, говорится в докладе Еврокомиссии. Анкара в ответ обвинила ЕС в двойных стандартах.
22.12.2020 Iraq: A U.S. Air Force F-16 Fighting Falcon fighter aircraft breaks away after aerial refueling from a KC-135 Stratotanker during a patrol as part of Operation Inherent Resolve December 22, 2020 over Iraq. Iraq Airspace Iraq - ZUMAp138 20201222_zaa_p138_023 Copyright: xSsgt.xTrevorxT.xMcbride/U.SxAirx

США могут поставить Турции истребители F-16 вместо F-35 17.10.2021

Изначально Анкара хотела приобрести 100 новейших истребителей F-35. Но США аннулировали сделку по их поставкам в связи с тем, что Турция, будучи членом НАТО, приобрела у России системы ПВО C-400.
Bildnummer: 53405362 Datum: 31.08.2009 Copyright: imago/suedraumfoto Kocatepe-Moschee (Kocatepe Camii) und Atakule-Fernsehturm in Ankara.

Парламент Турции ратифицировал Парижское соглашение по климату 06.10.2021

Незадолго до конференции по климату в Глазго Анкара сделала шаг в направлении борьбы с глобальным потеплением. Однако эксперты считают его стратегическим маневром.
MOSCOW REGION, RUSSIA - APRIL 5, 2017: S-400 Triumf medium-range and long-range surface-to-air missile systems at Alabino training ground during a rehearsal for the upcoming 9 May military parade marking the 72nd anniversary of the victory over Nazi Germany in World War II. Valery Sharifulin/TASS |

Эрдоган намерен закупить у России вторую партию С-400 26.09.2021

Решение Анкары о закупке второй партии С-400 может усугубить конфликт Турции с США и повлечь за собой новые американские санкции.
6652784 17.09.2021 A woman leaves a polling station in Simferopol, Crimea, Russia. Russia holds legislative elections on 17-19 September 2021. Voters will elect members of the Russian State Duma and heads of nine Russian regions and 39 constituent regions. Konstantin Mihalchevskiy / Sputnik

Кремль выразил недовольство заявлением Турции о нелегитимности выборов в Крыму 21.09.2021

В Москве сожалеют о позиции Турции по Крыму и надеются, что со временем Анкара ее изменит, заявил пресс-секретарь президента РФ.
16.07.21 *** A view shows abandoned buildings and hotels in the fenced off area of Famagusta, in the Turkish-occupied north of the divided eastern Mediterranean island of Cyprus, on July 16, 2021. - Turkish President Recep Tayyip Erdogan heads to breakaway north Cyprus on July 20, to mark the anniversary of Turkey's 1974 invasion, a visit infuriating Greek Cypriots with island reunification talks in limbo. Varosha -- once the playground of celebrities and dubbed a Jewel of the Mediterranean -- was left a fenced off ghost town, where former luxury hotels have become overgrown by weeds. The Turkish army restored public access to parts of the beachfront last year and Erodgan is expected to extend that during his visit. (Photo by Christina ASSI / AFP) (Photo by CHRISTINA ASSI/AFP via Getty Images)

Комментарий: Эрдоган на Кипре провоцирует ЕС и Совбез ООН 23.07.2021

Объявляя об открытии бывшего туристического квартала Вароша, который с 1974 года был городом-призраком, президент Турции ставит под угрозу отношения Анкары с ЕС и Израилем, считает журналист FAZ Райнер Херман.

17.09.2014 YAVOROV, UKRAINE - SEPTEMBER 17: Troops from Azerbaijan charge forward in an attack on U.S. soldiers on the third day of the 'Rapid Trident' bilateral military exercises between the United States and Ukraine that include troops from a variety of NATO and non-NATO countries on September 17, 2014 near Yavorov, Ukraine. Ukrainian President Petro Poroshenko is scheduled to travel to Washington tomorrow to appeal for more economic and military aid for his country burdened by the pro-Russian insurgency in eastern Ukraine. (Photo by Sean Gallup/Getty Images) Copyright: Getty Images/S. Gallup

Азербайджан и Турция начали совместные военные учения в Баку 28.06.2021

Совместные маневры Баку и Анкары с участием танков, артиллерийских установок, вертолетов и беспилотников проходят в Азербайджане до 30 июня.
Azerbaijani President Ilham Aliyev, right, and Turkey's President Recep Tayyip Erdogan, pose for photos outside Shusha, in Nagorno-Karabakh, Azerbaijan, Tuesday, June 15, 2021. Shusha, a culturally revered city that Azerbaijan liberated from Armenian forces in last autumn's war. Shusha, a center of Azerbaijani Turkish culture for centuries, came under Armenian control in 1992 in fighting over the separatist Nagorno-Karabakh region.(Turkish Presidency via AP, Pool)

В карабахской Шуше Баку и Анкара подписали декларацию о союзничестве 15.06.2021

В декларации отражены вопросы сотрудничества двух стран по широкому кругу вопросов, включая в том числе и военную помощь Анкары Баку.
May 8, 2018 - Ankara, Turkey - The Republic of Turkey Ministry of Foreign Affairs building rises high in the Ankara skyline, behind a sign reading T.C. Disisleri Bakanligi on 8 May 2018. Ankara Turkey PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAn230 20180508_zaa_n230_1264 Copyright: xDiegoxCupolox

Признание геноцида армян: посла США вызвали в МИД Турции 25.04.2021

В МИД Турции раздражены позицией Байдена и заявили, что высказывания главы Белого дома о геноциде армян не имеют под собой законных оснований и далеки от исторических реалий.
Turkish President Tayyip Erdogan meets with Ukraine's President Volodymyr Zelenskiy in Istanbul, Turkey, April 10, 2021. Murat Cetinmuhurdar/Presidential Press Office/Handout via REUTERS THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES.

Не только дроны для Украины: где еще сталкиваются интересы России и Турции 24.04.2021

На фоне обострения отношений Украины и России Эрдоган обещал поддержку Зеленскому. Анкара уже продает Киеву боевые беспилотники. Как это повлияет на отношения РФ и Турции?
06.04.2021 *** Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (2.v.r) und der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu (r) treffen sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (l) und Ratspräsident Charles Michel. +++ dpa-Bildfunk +++

Глава Еврокомиссии не потерпит повторения скандала с креслами в Анкаре 13.04.2021

Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла на переговорах с президентом Турции. Анкара и Брюссель обвинили друг друга в нарушении стандартов протокола. Глава ЕК впредь не допустит подобных инцидентов.
06.04.2021 *** Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan (2.v.r) und der türkische Außenminister Mevlut Cavusoglu (r) treffen sich mit EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen (l) und Ratspräsident Charles Michel. +++ dpa-Bildfunk +++

В Европе требуют отставки Шарля Мишеля после скандала с креслами в Анкаре 11.04.2021

Ассоциации по защите прав женщин создали петицию об отставке главы Евросовета после инцидента во время переговоров с президентом Турции, когда главе Еврокомиссии не досталось кресла.
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