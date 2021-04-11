Глава Еврокомиссии не потерпит повторения скандала с креслами в Анкаре

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) больше не потерпит ситуацию, подобную скандалу во время протокольной съемки в Анкаре на переговорах с участием председателя Евросовета Шарля Мишеля и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Такое недвусмысленное заявление глава ЕК сделала на встрече с председателем Евросовета в понедельник, 12 апреля, сообщило информагентство dpa, со ссылкой на представителей дипломатических кругов в Брюсселе. По их сведениям, сам Мишель признал, что повторение аналогичных инцидентов в дальнейшем недопустимо, и намерен еще раз принести извинения на встрече с представителями Европарламента 13 апреля.
"Софагейт" в Анкаре
Во время съемки 6 апреля в Анкаре Урсуле фон дер Ляйен не досталось кресла. Эрдоган и Мишель заняли места напротив друг друга рядом с флагами ЕС и Турции, а главе Еврокомиссии - ввиду отсутствия третьего кресла - некоторое время пришлось стоять в стороне. Она попыталась привлечь внимание собеседников, однако третье кресло в комнате так и не появилось. Фон дер Ляйен, которая на переговорах находилась в статусе, равном Эрдогану и Мишелю, посадили на диван - напротив турецкого министра иностранных дел Мевлюта Чавушоглу.
Кадры получили широкое распространение в соцсетях, а сам скандал в европейских СМИ окрестили "Sofagate" ("Софагейт"). Анкара и Брюссель попытались возложить вину за произошедшее друг на друга.
Ассоциации европейских женщин после скандала потребовали отставки председателя Совета ЕС. На момент публикации петиция Фонда по защите прав женщин и гендерного равенства Millenia Foundation набрала около 7000 подписей.
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Автор: Наталья Позднякова