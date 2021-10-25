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Андрей Кончаловский

Советский, российский и американский режиссер и сценарист.

Среди многочисленных наград кончаловского два "Серебряных льва" Венецианского кинофестиваля.

July 10, 2021, Cannes, Provence Alpes Cote d'Azur, France: Kira KOVALENKO attends the screening of 'Flag Day' by Sean PENN during the 74th annual Cannes Film Festival on July 9th 2021 in Cannes, France (Credit Image: Â© Mickael Chavet via ZUMA Wire

Фильм "Разжимая кулаки" выдвинули на "Оскар" от России 25.10.2021

Картина молодого режиссера Киры Коваленко уже получила Гран-при программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
19/01/2021 Das Bild aus einem vom russischen Oppositionellen Alexej Nawalny produzierten Youtube-Video zeigt eine Drohnenansicht eines Anwesens an der Schwarzmeerküste. Der Putin-Gegner zeichnet in dem knapp zweistündigen Film anhand von Dokumenten die verschleierten Besitzverhältnisse zu dem größten Privatanwesen in Russland nach. Der Kreml bezeichnet die neuen Recherchen Nawalnys zu einem Riesenpalast des Präsidenten Wladimir Putin als «Unsinn». (zu dpa: «Kreml weist Berichte über Riesenpalast Putins als «Unsinn» zurück») +++ dpa-Bildfunk +++

"Белого слона" за "Дворец для Путина" вручили без Навального 11.04.2021

Статуэтку премии кинокритики и кинопрессы получила режиссер монтажа Александра Дубровская.

CANNES, FRANCE - MAY 21: Filmmaker Andrei Konchalovsky poses for a portrait during the 65th Annual Cannes Film Festival on May 21, 2012 in Cannes, France. (Photo by Ian Gavan/Getty Images)

Кончаловский снял свой фильм с конкурса из-за Навального 06.04.2021

Национальная премия кинокритики "Белый слон" включила в качестве номинантов фильм Кончаловского и фильмы-расследования Навального. Кончаловский оказался недовольным этим фактом.
DW-Gespräch mit Iwan Wyrypajew, russischer Schauspieler, Dramatiker, Regisseur und Drehbuchschreiber. Ort: Warschau, 21 Dezember 2020

Иван Вырыпаев: Россия не может быть единой 10.03.2021

Российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев в интервью DW рассказал о кризисе театра, целостности и хаосе в России и о том, как и почему деятели культуры сотрудничают с властью.
Ein Arbeiter trägt am 23.02.2015 die Nachbildung eines Oscar zu einem Pressetermin der Filmstudios Babelsberg in Potsdam (Brandenburg). Der unter Mitwirkung von Studio Babelsberg gedrehte Film Grand Budapest Hotel wurde in der Nacht zum Montag in Hollywood mit vier Academy Awards in den Kategorien Bestes Szenenbild, Bestes Kostümdesign, Bestes Make-Up und Beste Frisuren sowie Beste Filmmusik ausgezeichnet. Foto: Ralf Hirschberger | Verwendung weltweit

У кого какие шансы на "Оскар" в этом году? 10.02.2021

Среди фаворитов - представляющие Россию Виктор Косаковский и Андрей Кончаловский. Также в шорт-лист кинопремии "Оскар" попали два кандидата из Германии.
epa05530113 Russian director Andrei Konchalovsky poses during a photocall for 'Paradise' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Андрей Кончаловский: путь к "Оскару" (фотогалерея) 10.02.2021

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.

И работать с блеском, и жить красиво

Андрей Кончаловский: кино и жизнь 10.02.2021

Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - среди номинантов на премию "Оскар" в 2021 году. О других фильмах и не только - в галерее DW.
Filmstill Dear Comrades! DOROGIE TOVARISCHI!

Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист "Оскара" 10.02.2021

Художественный фильм Андрея Кончаловского и документальная лента Виктора Косаковского включены в короткий список претендентов премии "Оскар" американской киноакадемии.
Dt.-russ. Schriftsteller Friedrich Gorenstein

Памятник неизвестному писателю Фридриху Горенштейну 22.12.2020

Его называют Достоевским ХХ века - и не без оснований. Почему же тогда имя Фридриха Горенштейна мало что говорит широкому российскому читателю? Об этом - в интервью DW.
Russian director Andrei Konchalovsky acknowledges receiving the Special Jury Prize for Dear Comrades ! during the closing ceremony on the last day of the 77th Venice Film Festival, on September 12, 2020 at Venice Lido, during the COVID-19 infection, caused by the novel coronavirus. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) (Photo by ALBERTO PIZZOLI/AFP via Getty Images)

Фильм Кончаловского "Дорогие товарищи!" номинирован на "Оскар" 13.11.2020

Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о засекреченном в советское время расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году.

epa05530113 Russian director Andrei Konchalovsky poses during a photocall for 'Paradise' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Фильм Андрея Кончаловского получил специальный приз Венецианского кинофестиваля 12.09.2020

Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Cate Blanchett President of the Jury during the photocall at the 77th Venice Film Festival, Venice, ITALY-02-09-2020 |

Что надо знать о Венецианском кинофестивале - 2020 03.09.2020

На острове Лидо - необыкновенное оживление. Вчера вечером здесь открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".
Кейт Бланшетт и Альберто Барбера

Венецианский кинофестиваль - 2020 02.09.2020

Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.
epa05530570 Russian director Andrei Konchalovsky (L) and his wife, Russian actress/cast member Julia Vysotskaya arrive for the premiere of 'Planetarium' at the 73rd annual Venice International Film Festival, in Venice, Italy, 08 September 2016. The festival runs from 31 August to 10 September. EPA/ETTORE FERRARI +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

Вторая волна пандемии: кто ее не боится? 01.09.2020

Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Канны и кино на русском языке (фотогалерея)

Канны и кино на русском языке (фотогалерея) 07.05.2018

Какие режиссеры чаще других кинематографистов из СССР, а потом России попадали в программу Каннского фестиваля?
CANNES, FRANCE - MAY 21: Filmmaker Andrei Konchalovsky poses for a portrait during the 65th Annual Cannes Film Festival on May 21, 2012 in Cannes, France. (Photo by Ian Gavan/Getty Images)

Кончаловский получил "Серебряного льва" на кинофестивале в Венеции 10.09.2016

В Венеции объявили победителей кинофестиваля. Главную награду - "Золотого льва" - получил филиппинец Лав Диас.
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