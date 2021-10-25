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Советский, российский и американский режиссер и сценарист.
Среди многочисленных наград кончаловского два "Серебряных льва" Венецианского кинофестиваля.
Картина молодого режиссера Киры Коваленко уже получила Гран-при программы "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля.
Статуэтку премии кинокритики и кинопрессы получила режиссер монтажа Александра Дубровская.
Национальная премия кинокритики "Белый слон" включила в качестве номинантов фильм Кончаловского и фильмы-расследования Навального. Кончаловский оказался недовольным этим фактом.
Российский драматург и режиссер Иван Вырыпаев в интервью DW рассказал о кризисе театра, целостности и хаосе в России и о том, как и почему деятели культуры сотрудничают с властью.
Среди фаворитов - представляющие Россию Виктор Косаковский и Андрей Кончаловский. Также в шорт-лист кинопремии "Оскар" попали два кандидата из Германии.
Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" включена в шорт-лист претендентов на премию "Оскар". Эта фотогалерея - о звездном российском режиссере.
Картина Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" - среди номинантов на премию "Оскар" в 2021 году. О других фильмах и не только - в галерее DW.
Художественный фильм Андрея Кончаловского и документальная лента Виктора Косаковского включены в короткий список претендентов премии "Оскар" американской киноакадемии.
Его называют Достоевским ХХ века - и не без оснований. Почему же тогда имя Фридриха Горенштейна мало что говорит широкому российскому читателю? Об этом - в интервью DW.
Фильм Андрея Кончаловского "Дорогие товарищи!" рассказывает о засекреченном в советское время расстреле рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
Фильм "Дорогие товарищи" рассказывает о расстреле демонстрации рабочих в Новочеркасске в 1962 году.
На острове Лидо - необыкновенное оживление. Вчера вечером здесь открылся 77-й Венецианский кинофестиваль. Председатель жюри - Кейт Бланшетт. В конкурсе - фильм Кончаловского "Дорогие товарищи".
Этого фестиваля с нетерпением ждали даже те, кто вообще никогда за ним не следил.
Несмотря на угрозу второй волны коронавируса, в Венеции пройдет кинофестиваль, Ла Скала и Венская опера открывают новый сезон, а в Байройте впервые пройдет оперный фестиваль Bayreuth Baroque.
Какие режиссеры чаще других кинематографистов из СССР, а потом России попадали в программу Каннского фестиваля?
В Венеции объявили победителей кинофестиваля. Главную награду - "Золотого льва" - получил филиппинец Лав Диас.
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