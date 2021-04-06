"Белого слона" за "Дворец для Путина" вручили без Навального

Национальную премию кинокритики и кинопрессы "Белый слон" за 2020 года за документальные фильмы-расследования команды Алексея Навального в специальной номинации "Событие года" вручили в отсутствие оппозиционера. Трансляция мероприятия прошла вечером в субботу, 10 апреля.

"Впервые - и я надеюсь, что в последний раз - мы вручаем этот приз человеку, который сидит в тюрьме по заведомо ложному обвинению, настоящему политическому заключенному", - заявил глава Гильдии киноведов и кинокритиков Виктор Матизен.

Статуэтку, предназначенную Навальному и его команде, получила видеорежиссер Александра Дубровская, в последние два года занимавшаяся монтажом фильма "Дворец для Путина" и других расследований. Награду передала актриса Яна Троянова.

"115 миллионов просмотров - это то, что нас сегодня объединяет", - отметила Дубровская, общаясь с журналистами после церемонии. В свою очередь Матизен высказал мнение, что фильмы Навального наполнены "настоящей страстью и неумолимой логикой".

Кончаловский за главным призом не пришел

Вокруг премии разразился скандал, после того как режиссер Андрей Кончаловский попросил снять свой фильм "Дорогие товарищи!" с номинации в связи с тем, что в число претендентов был включен - как он высказался - "публицистический проект" Навального.

"Мне грустно видеть, что в этом году номинантом Национальной премии кинокритики и кинопрессы в категории "Событие года" стал публицистический проект, который может рассматриваться как политический акт, но никак не может получать оценки по критериям киноискусства. Это как если бы передовая статья в газете "Комсомольская правда" получила премию по литературе", - написал Кончаловский в Facebook.

В итоге жюри менять свое решение не стало. Лента Кончаловского в свою очередь стала лучшим фильмом,по мнению устроителей. За наградой режиссер - предсказуемо - не пришел.

"Белый слон" вышел из-под эгиды Союза кинематографистов РФ

До этого премия кинокритиков "Белый слон" вышла из-под эгиды Союза кинематографистов РФ, возглавляемого Никитой Михалковым.

Между тем председатель экспертного совета кинопремии Виктор Матизен объяснял, что "Белый слон" не снимет с конкурса картину Андрея Кончаловского, так как это не предусмотрено регламентом премии. "Мы рассматриваем все фильмы, которые имели прокат в 2020 году, все без исключения. Поэтому как была картина в номинации, там она и останется", - подчеркивал Матизен.

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