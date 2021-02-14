На Rutube нельзя загрузить сюжет о "Дворце для Путина"

На российский видеопортал Rutube невозможно загрузить расследование команды оппозиционера Алексея Навального о "Дворце для Путина". Об этом в четверг, 8 апреля, сообщило издание "Открытые медиа" (ОМ).

Ролик в предварительном порядке должен быть одобрен модератором. Разрешение на публикацию материала было получено у отдела расследований Фонда борьбы с коррупцией.

Тем не менее видеосервис отклонил размещение видео. В службе техподдержки объяснили отказ тем, что якобы были нарушены "правила платформы в отношении соблюдения авторских прав", а также отсутствовало документальное подтверждение "прав на публикацию контента".

Другие видео разместить удалось

Вместе с тем ОМ до этого удалось загрузить ролик телеканала Би-би-си о нападении змей на игуану, а также сюжет телеканала "Россия" о "вилле" Алексея Навального во Фрайбурге, несмотря на отсутствие "документального подтверждения наличия прав на публикацию контента".

На YouTube расследование ФБК "Дворец для Путина. История самой большой взятки" набрало на 8 апреля свыше 115 млн просмотров.

Холдинг "Газпром медиа" приобрел российский видеохостинг и агрегатор видеоконтента Rutube в конце декабря 2020 года. По данным ОМ, на данный момент там доступен ряд расследований команды Навального, загруженных несколько лет назад. Среди них - фильм "Он вам не Димон" о бывшем президенте Дмитрии Медведеве, а также видеоролик о "даче Путина".

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