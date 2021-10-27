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Андрей Бабиш

Андрей Бабиш - чешский предприниматель, премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017 года

Андрей Бабиш - предприниматель, владелец владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния. Глава популистского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО). После победы его движения на выборах в парламент Чехии в октябре 2017 года, 6 декабря 2017 года возглавил правительство страны. Незадолго до парламентских выборов стал участником сразу нескольких скандалов. В июне 2017 года был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму 2 млн евро. Кроме того, Бабиша обвиняют в том, что в прошлом он сотрудничал с чехословацкими спецслужбами. Является ярым противником пропорциональной системе распределения беженцев среди стран ЕС.

Milo Zeman, President of the Czech Republic, addresses the 72nd session of the General Assembly at the United Nations in New York September 19, 2017. / AFP PHOTO / DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Президенту Чехии Милошу Земану грозит (временное) отстранение? 27.10.2021

Чешский президент Земан несколько недель находится в реанимации, врачи признали его недееспособным - но он не уходит в отставку. Парламент рассматривает возможность отстранения главы государства от обязанностей.
FILE PHOTO: Czech President Milos Zeman attends his inauguration ceremony at Prague Castle in Prague, Czech Republic, March 8, 2018, after being re-elected. REUTERS/David W Cerny/File Photo/File Photo

Врачи считают президента Чехии Земана недееспособным 19.10.2021

Милош Земан не в состоянии выполнять свои служебные обязанности, заявили его врачи. Президенту Чехии грозит процедура импичмента.

Выборы в Чехии: историческое поражение коммунистов, президент в реанимации (11.10.2021) 11.10.2021

На выборах в Чехии партия премьера Андрея Бабиша неожиданно уступила оппозиции. А коммунисты впервые вообще не прошли в парламент. Кто теперь возглавит правительство и какими будут отношения с Россией?

Рекордная смертность от коронавируса в РФ: почему катастрофа усугубляется? DW Новости (11.10.2021)  11.10.2021

В РФ полностью привиты только 30 процентов населения. Но ограничения, которые зачастую соблюдаются лишь условно, в преддверии выборов ужесточать не стали. Как объясняют в Москве четвертую волну ковида?

Czech Prime Minister and founding leader of ANO Andrej Babis votes during elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, in Lovosice, Czech Republic, on October 8, 2021. (CTK Photo/Ondrej Deml)

Комментарий: Итоги выборов в Чехии - важный сигнал для Европы 11.10.2021

На парламентских выборах в Чехии большинство населения проголосовало за новое демократическое начало. Это будет непросто, но жители страны сделали свой выбор, считает Кено Ферзек.
Milo Zeman, President of the Czech Republic, addresses the 72nd session of the General Assembly at the United Nations in New York September 19, 2017. / AFP PHOTO / DON EMMERT (Photo credit should read DON EMMERT/AFP via Getty Images)

Президент Чехии Милош Земан находится в реанимации 10.10.2021

Госпитализация Милоша Земана произошла на следующий день после завершения выборов в Палату депутатов парламента Чехии, на которых партия премьера Бабиша потерпела поражение.
Czech Prime Minister and founding leader of ANO Andrej Babis votes during elections to the Chamber of Deputies of the Parliament of the Czech Republic, in Lovosice, Czech Republic, on October 8, 2021. (CTK Photo/Ondrej Deml)

Партия премьер-министра Бабиша проиграла выборы в Чехии 10.10.2021

По результатам подсчета 100% бюллетеней, на парламентских выборах в Чехии наибольшее число голосов получил оппозиционный альянс "Вместе". Возглавляемое премьером Бабишем движение АНО - на втором месте.
Leader of center-right Spolu (Together) coalition Petr Fiala flashes the V sign as he reacts to election results at the party's election headquarters, Prague, Czech Republic, Saturday, Oct. 9, 2021. The center-right Together coalition was capturing 23.9% of the votes while the center-left coalition of the Pirate Party and STAN, a group of mayors and independent candidates, were coming in third with 13.5% support. (AP Photo/Darko Bandic)

Оппозиционный альянс "Вместе" лидирует на парламентских выборах в Чехии 09.10.2021

Разрыв между возглавляемым премьером Чехии Бабишем движением АНО и альянсом трех партий после обработки 99,97 процента бюллетеней составляет около половины процента.
Quarantined people vote in the drive-in special election point for quarantined people due to covid-19 in Ostrava, October 6, 2021. (CTK Photo/Jaroslav Ozana)

В Чехии завершаются двухдневные парламентские выборы 09.10.2021

Согласно предвыборным опросам, наибольшей поддержкой пользуется движение АНО премьер-министра Андрея Бабиша, оказавшегося в центре скандала из-за финансовых махинаций.
Der tschechische Premier Andrej Babis nimmt an einer Fernsehdebatte vor den bevorstehenden Parlamentswahlen teil. Die tschechische Polizei hat angekündigt, die neuen Veröffentlichungen aus den sogenannten «Pandora Papers» auf mögliche Rechtsverstöße zu überprüfen. Dies betreffe nicht nur Ministerpräsident Andrej Babis, sondern auch alle weiteren erwähnten Bürger des Landes. (Zu dpa «Pandora Papers»: Polizei in Tschechien prüft Vorwürfe gegen Babis) +++ dpa-Bildfunk +++

Парламентские выборы в Чехии проходят на фоне скандала из-за "Досье Пандоры" 08.10.2021

Граждане Чехии выбирают членов Палаты депутатов. По опросам, наибольшей поддержкой пользуется движение АНО премьер-министра Андрея Бабиша, оказавшегося в центре скандала из-за офшорных сделок.
Andrej Babis, Ministerpräsident von Tschechien, nimmt an einer Parlamentssitzung teil. Nur vier Monate vor der Parlamentswahl muss sich der tschechische Regierungschef Andrej Babis einem Misstrauensvotum stellen. +++ dpa-Bildfunk +++

Чехия перед выборами: офшоры Бабиша и равнение на Орбана 07.10.2021

Чехи выбирают новый парламент. Чтобы остаться у власти, премьер Бабиш готов пойти на коалицию с ультраправыми. Но "Досье Пандоры" может помешать его планам.

Новое расследование об офшорах: почему в списке "Досье Пандоры" так много политиков? (04.10.2021) 04.10.2021

По данным международного расследования, более 300 политиков со всего мира связаны с офшорами. В этом списке - экс-премьер Великобритании Тони Блэр, президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и многие другие.

Der mazedonische Außenminister Bujar Osmani auf der Pressekonferenz in Skopje, Nord-Mazedonien am 15.03.2021 Copyright: Ministry for Foreign Affairs of North Macedonia

Северная Македония выслала российского дипломата 17.08.2021

Второй за год сотрудник российского посольства высылается из Северной Македонии за деятельность, несоответствующую дипломатическим правилам.
+++ 03/06/2021+++ Czech Prime Minister Andrej Babis speaks at a parliamentary session during a no-confidence vote for his government, in Prague, Czech Republic, June 3, 2021. REUTERS/David W Cerny

Парламент Чехии не смог вынести вотум недоверия премьер-министру Андрею Бабишу 03.06.2021

Оппозиция в Чехии считает, что Бабиш проявил некомпетентность в борьбе с COVID-19. Но противники премьера не набрали достаточно голосов на голосовании о вотуме недоверия в парламенте.
FILE PHOTO: A national flag of Russia flies on the Russian embassy in Prague, Czech Republic, March 26, 2018. REUTERS/David W Cerny/File Photo

Евросоюз пока не намерен высылать российских дипломатов 10.05.2021

В конфликте между Чехией и Россией Евросоюз поддерживает Прагу, но считает новую высылку дипломатов РФ преждевременной.
A policeman walks by a poster attached by protesters to a gate of the Russian embassy in Prague, Czech Republic, Friday, April 16, 2021. Czech Republic is expelling 18 diplomats identified as spies over a 2014 ammunition depot explosion. On Saturday, April 17, 2021, Prime Minister Andrej Babis said the Czech spy agencies provided clear evidence about the involvement of Russian military agents in the massive explosion that killed two people. The poster depicting Russian President Vladimir Putin reads: Killer, Thief, Dictator. (AP Photo/Petr David Josek)

Премьер Чехии просит каждую из стран ЕС выслать "хотя бы по одному дипломату" из РФ 08.05.2021

На неформальном саммите в Порту Андрей Бабиш призвал ЕС к солидарности с Прагой на фоне роста напряженности с Москвой из-за инцидента во Врбетице.

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