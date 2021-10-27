Андрей Бабиш - чешский предприниматель, премьер-министр Чехии с 6 декабря 2017 года

Андрей Бабиш - предприниматель, владелец владелец транснационального агрохолдинга Agrofert и медиамагнат. Долларовый миллиардер, второй человек в Чехии по размеру состояния. Глава популистского политического движения "Акция недовольных граждан" (АНО). После победы его движения на выборах в парламент Чехии в октябре 2017 года, 6 декабря 2017 года возглавил правительство страны. Незадолго до парламентских выборов стал участником сразу нескольких скандалов. В июне 2017 года был вынужден уйти с поста министра финансов из-за подозрений в уклонении от уплаты налогов. В октябре ему предъявили обвинения в мошенничестве по делу, связанному с получением субсидий ЕС на сумму 2 млн евро. Кроме того, Бабиша обвиняют в том, что в прошлом он сотрудничал с чехословацкими спецслужбами. Является ярым противником пропорциональной системе распределения беженцев среди стран ЕС.