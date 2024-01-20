Вооруженная Чехия: миллион стволов на 10 миллионов граждан

Может ли привести беспрецедентное в современной истории Чехии массовое убийство в университете Праги к ужесточению законов о владении оружием?

Прошел почти месяц с того дня как Чехию потрясло беспрецедентное в современной истории страны массовое убийство. Местом трагедии стал философский факультет почтенного пражского Карлова университета, старейшего университета в стране и одного из старейших в мире. 21 декабря один из студентов застрелил в здании университета 14 человек и тяжело ранил еще 25. Фотографии испуганных студентов, укрывшихся на крыше здания факультета, облетели весь мир.

Как позже установила полиция, преступник несколькими днями ранее уже убил двух человек, а незадолго до массового убийства в университете застрелил своего отца. При задержании он покончил жизнь самоубийством. В ходе расследования нападения полиция установила, что, несмотря на то что в прошлом преступник лечился от психических проблем, он имел законное право на владение восьми единиц огнестрельного оружия. В его арсенале были, в частности, американская полуавтоматическая винтовка AR-15 и чешский пистолет-пулемет Sсorpion. Для приобретения оружия Давиду К. был предоставлен кредит в размере почти 40 000 евро. Это преступление вызвало в стране острую дискуссию о праве владения оружием.

Миллион единиц оружия у граждан

В Чешской Республике в обращении у граждан находится миллион легальных единиц огнестрельного оружия. По этому показателю маленькая страна с десятимиллионным населением стоит на втором месте среди европейских государств бывшего "социалистического лагеря". Она уступает лишь Хорватии, где в 1990-х годах произошла одна из самых кровопролитных войн на территории стран бывшей Югославии.

Полицейский у Карлова университета в Праге Фото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

Более трехсот тысяч человек в Чехии имеют разрешение на ношение оружия. Лишь немногие из них являются охотниками. Подавляющее большинство приобретает себе оружие для личной защиты. Число гражданских лиц, владеющих оружием, почти в шесть раз превышает число чешских солдат и полицейских. Пока это не привлекало особого внимания, и голоса противников такого массового вооружения граждан заглушались аргументом о том, что Чехия входит в десятку самых безопасных стран в мире по числу насильственных преступлений.

Право на владение оружием закреплено в конституции

Оружие легко доступно в Чешской Республике. Страна традиционно является одним из крупнейших европейских производителей и экспортеров стрелкового оружия по всему миру. В 2022 году Чехия экспортировала оружия на общую сумму около 1,2 миллиарда евро.

Бывший премьер-министр Чехии Андрей Бабиш Фото: Petr David Josek/AP Photo/picture alliance

В 2021 году при правительстве премьер-министра Андрея Бабиша право на владение и использование оружия было закреплено в Конституции Чехии. В Основном законе страны говорится: "Право защищать свою жизнь или жизнь другого человека с помощью оружия гарантируется на условиях, установленных законом". Некоторые депутаты протестовали тогда против внесения добавлений в конституцию. Однако они остались в меньшинстве.

После шока от резни в Карловом университете казалось, что общественное мнение в поддержку свободного владения оружием вот-вот изменится. "Покончим с чешской модой на легкодоступные лицензии на оружие", - написал, например, известный журналист Ян Кубита. Он призвал к жесткому регулированию продаж оружия: "Чешская Республика по-прежнему остается одной из самых толерантных стран в ЕС в этом отношении. Это должно прекратиться".

Партия премьера против ужесточения законов об оружии

Премьер-министр Чехии Петр Фиала Фото: Denes Erdos/AP Photo/picture alliance

Однако правительство премьер-министра Петра Фиалы до сих пор не смогло добиться ужесточения законов об оружии. Сопротивление исходит в основном из рядов его собственной либерально-консервативной Гражданской демократической партии (ODS). Министр обороны страны Яна Чернохова является одной из самых ярых сторонниц права на владение и использование оружия.

"Я законно владею несколькими видами оружия и не скрываю, что мои увлечения включают дайвинг, историю и спортивную стрельбу", - написала министр обороны в социальной сети X (ранее Twitter). К сожалению, появление "психически ненормальных среди стрелков, водителей автомобилей или пилотов самолетов нельзя предотвратить", - считает министр.

Вице-премьер Иван Бартош выступает за ограничения

Однако правительство, куда наравне с министрами из ODS входят и представители других партий правящей коалиции, разделилось по этому вопросу. Вице-премьер Иван Бартош, лидер Чешской пиратской партии, призывает к обсуждению "системных мер по предотвращению подобных актов насилия и любых проявлений насилия и ненависти".

Как заявил он в интервью DW, его партия выступает за обсуждение частоты и формы проверок владения оружием, а также за ограничение владения оружием с магазинами большой емкости и длинноствольным оружием с продольно-скользящим затвором.

"Основываясь на зарубежном опыте, мы должны регулировать ношение оружия в общественных местах, ограничивать количество лицензированного оружия на одного владельца", - сказал Бартош. Другое предложение - создать систему, которая позволяет определить, не находится ли покупатель оружия в реестрах правонарушителей и должников.

Продавцы должны сообщать о подозрительных покупках

Министр внутренних дел Вит Ракушан из центристского движения STAN также призывает к обсуждению вопроса о владении оружием в Чехии. "Это трагическое событие вызвало много законных вопросов в общественных дебатах и поколебало чувство безопасности, - заявил он журналистам. - Мы пытаемся найти баланс и не впадать в истерику в дебатах. Мы не хотим, чтобы жертвами ограничений стали ответственные владельцы оружия".

Ракушан предложил обязать торговцев сообщать в полицию о подозрительных покупках оружия и боеприпасов и ужесточить психологическую проверку владельцев лицензий на оружие. "Давление со стороны подавляющего большинства населения, у которого нет оружия, является законным", - добавил министр внутренних дел.

Однако оппозиция, возглавляемая популистским движением ANO бывшего премьер-министра Андрея Бабиша, выступает против ужесточения законов в этой области. Поэтому на вопрос о том, удастся ли ограничить владение оружием в Чешской Республике в ближайшем будущем, ответа нет.

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