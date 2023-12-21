Стрельба в Карловом университете в Праге: 15 погибших

Преступник застрелил на философском факультете Карлова университета в центре Праги 14 человек и ранил около 25, а затем был убит сам, сообщила чешская спасательная служба.

Молодой мужчина открыл стрельбу в здании философского факультета Карлова университета в центре Праги. В результате погибли 15 человек, в том числе предполагаемый нападавший, ранены десятки человек, сообщил журналистам глава полиции Мартин Вондрашек. По его словам, ранения получили 24 человека.

По данным полиции, нападение совершил 24-летний студент университета, отец предполагаемого преступника был ранее обнаружен мертвым.

Глава МВД Чехии Вит Ракушан заявил, что "нет свидетельств, которые указывали бы, что преступление имеет связь с международным терроризмом".

На площадь перед университетом стянут спецназ полиции

Площадь Яна Палаха, где произошла стрельба, оцеплена, из здания факультета эвакуированы люди, сообщает издание Novinky.cz. На место происшествия стянут большой контингент спецназа полиции. Полиция попросила людей по возможности не приезжать в район происшествия, а жильцов близлежащих кварталов - не выходить на улицу.

По данным телеканала Nova, преступник перед смертью находился на крыше факультетского здания. Кроме того, был слышен взрыв. По данным СМИ и сообщениям в соцсетях, после начала стрельбы часть людей выбежала на улицу, другие забаррикадировались в аудиториях.

Лидеры стран Европы выражают солидарность с чешским народом

Европейские лидеры выразили солидарность с Чехией в связи с нападением. Канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) заявил, что он "глубоко потрясен ужасными новостями из Праги".

"Нападение в центре Праги нанесло удар в самое сердце Европы. Мы скорбим", - написала германский министр иностранных дел Анналена Бербок (Annalena Baerbock) в соцсети X.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что "выражает глубочайшие соболезнования родственникам жертв и чешскому народу в целом".

Премьер Нидерландов Марк Рютте назвал стрельбу в Праге "ужасными новостями" и выразил поддержку близким жертв и пострадавшим.

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил "солидарность с жертвами, пострадавшими и их близкими, а также со всем чешским народом и властями".

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что "выражает искренние соболезнования родственникам погибших во время стрельбы в Праге". "Подчеркиваем, что решительно осуждаем все формы насилия, фанатизма и терроризма. Европа должна реагировать и усиливать все инструменты, позволяющие обеспечить как можно большую безопасность граждан", - написала она.

Венгерский премьер Виктор Орбан заявил, что "невероятно шокирован" стрельбой в университете в чешской столице, добавив, что его "мысли и молитвы с семьями жертв".

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