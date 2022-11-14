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Анатолий Арни

Автор и редактор отделов: политики и новостей, социальных сетей русской редакции DW.

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Анатолий Арни: избранные публикации

Демонстрантка на церемонии похорон Махсы Амини

В Иране вынесли смертный приговор в связи с протестами

Суд Ирана вынес первый смертный приговор участнику протестов, которые продолжаются в стране более месяца.
Конфликты14 ноября 2022 г.
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Анатолий Арни: другие публикации

Полицейские и военнослужащие США вблизи леса во время розыска Роберта Карда

Вероятный стрелок из Льюистона найден мертвым

Вероятный стрелок из Льюистона найден мертвым

Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в Льюистоне обнаружили в лесу. По данным СМИ, он покончил с собой.
Общество28 октября 2023 г.
Глава МИД КНР Ван И и госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече в Вашингтоне

США и Китай готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина

США и Китай готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина

Си Цзиньпин, вероятно, посетит саммит АТЭС в США. В преддверии этого Джо Байден встретился с главой МИД Китая Ваном И.
Политика28 октября 2023 г.
Результаты голосования по резолюции о прекращении огня в секторе Газа на заседании Генассамблеи ООН

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе

В тексте резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к гуманитарному перемирию в секторе Газа, ХАМАС не упоминается.
Конфликты28 октября 2023 г.
Офис президента Украины в Киеве

Президент Украины: Растет поддержка "формулы мира" Киева

Президент Украины: Растет поддержка "формулы мира" Киева

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 28 октября.
Конфликты28 октября 2023 г.
Зенитно-ракетный комплекс IRIS-T SLM

Украина получила от Германии еще одну систему ПВО IRIS-Т SLM

Украина получила от Германии еще одну систему ПВО IRIS-Т SLM

Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 27 октября.
Конфликты27 октября 2023 г.
Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон

Республиканцы США требуют разделить помощь Украине и Израилю

Республиканцы США требуют разделить помощь Украине и Израилю

Новый спикер Палаты представителей Конгресса США не поддержит общий пакет помощи Украине и Израилю на 106 млрд долларов.
Политика27 октября 2023 г.
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