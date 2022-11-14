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Анатолий Арни
Автор и редактор отделов: политики и новостей, социальных сетей русской редакции DW.
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Анатолий Арни: избранные публикации
В Иране вынесли смертный приговор в связи с протестами
Суд Ирана вынес первый смертный приговор участнику протестов, которые продолжаются в стране более месяца.
Конфликты
14.11.2022
14 ноября 2022 г.
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Анатолий Арни: другие публикации
Вероятный стрелок из Льюистона найден мертвым
Вероятный стрелок из Льюистона найден мертвым
Тело предполагаемого виновника массовой стрельбы в Льюистоне обнаружили в лесу. По данным СМИ, он покончил с собой.
Общество
28.10.2023
28 октября 2023 г.
США и Китай готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина
США и Китай готовят встречу Байдена и Си Цзиньпина
Си Цзиньпин, вероятно, посетит саммит АТЭС в США. В преддверии этого Джо Байден встретился с главой МИД Китая Ваном И.
Политика
28.10.2023
28 октября 2023 г.
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
Генассамблея ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
В тексте резолюции Генассамблеи ООН, призывающей к гуманитарному перемирию в секторе Газа, ХАМАС не упоминается.
Конфликты
28.10.2023
28 октября 2023 г.
Президент Украины: Растет поддержка "формулы мира" Киева
Президент Украины: Растет поддержка "формулы мира" Киева
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 28 октября.
Конфликты
28.10.2023
28 октября 2023 г.
Украина получила от Германии еще одну систему ПВО IRIS-Т SLM
Украина получила от Германии еще одну систему ПВО IRIS-Т SLM
Россия продолжает военное вторжение в Украину, начатое 24 февраля 2022 года. DW следит за событиями 27 октября.
Конфликты
27.10.2023
27 октября 2023 г.
Республиканцы США требуют разделить помощь Украине и Израилю
Республиканцы США требуют разделить помощь Украине и Израилю
Новый спикер Палаты представителей Конгресса США не поддержит общий пакет помощи Украине и Израилю на 106 млрд долларов.
Политика
27.10.2023
27 октября 2023 г.
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