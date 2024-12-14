Медведев: РФ может включить в себя еще больше регионов

В составе России в будущем могут появиться новые регионы, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. Его цитаты со съезда партии "Единая Россия", лидером которой также является Медведев, приводят в субботу, 14 декабря, российские информагентства.

Выступая на съезде, Медведев затронул тему "реализации потенциала" в РФ так называемых "ДНР", "ЛНР" и частей Запорожской и Херсонской областей Украины, оккупированных, а затем аннексированных Россией в ходе полномасштабного вторжения в соседнюю страну. По его словам, РФ может использовать опыт такой "интеграции" при включении в состав страны и других "новых регионов" - Медведев не уточнил, каких.

"Нужно сделать так, чтобы потенциал этих регионов (оккупированных территорий Украины - Ред.) был реализован в полной мере. Будем заниматься этим в рамках народной программы, в которую включен раздел "Развитие новых регионов". Кстати, этот опыт может быть востребован и дальше в случае, если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы. Ведь это возможно", - цитирует Медведева "Интерфакс".

Южная Осетия и Приднестровье - непризнанные республики, которых поддерживает Москва

"Близкими" к РФ можно назвать не регионы, но власти непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) и Южной Осетии. Россия открыто поддерживает сепаратистские настроения в этих квазигосударственных образованиях, а их лидеры нередко совершают поездки в Москву, где беседуют непосредственно с президентом РФ Владимиром Путиным.

Так, вскоре после начала полномасштабной войны РФ против Украины власти Южной Осетии в очередной раз открыто заговорили о намерении "присоединиться" к России. Это решение якобы должно быть принято гражданами непризнанной республики на референдуме, однако обсуждение идеи идет "в тесной координации" с Москвой, заявлял в марте 2024 года председатель южноосетинского парламента Алан Алборов.

Подобных заявлений эксперты с опаской ожидали из столицы непризнанной ПМР Тирасполя в феврале 2024 года - перед этим пророссийские сепаратисты из Приднестровья заявили о намерении обратиться в Совет Федерации и Госдуму РФ "с просьбой о реализации мер по защите Приднестровья в условиях давления Молдовы".

В тот же день в МИД РФ сообщили, что Россия рассмотрит обращение "съезда депутатов" непризнанной ПМР о защите Приднестровья, назвав при этом жителей непризнанной республики "нашими соотечественниками".

Похожая ситуация наблюдается в другом регионе Молдовы, который возглавляют пророссийские сепаратисты - Гагаузии. Так, в апреле 2024 года главе региона Евгении Гуцул в Молдове официально предьявили обвинение в систематической переправке денег из России для финансировании деятельности партии "Шор". Деятельность партии ограничена в Молдове, а ее глава, пророссийский олигарх Илан Шор, ранее бежал в РФ и получил российское гражданство.

Абхазия в РФ не стремится

На фоне заявлений властей Южной Осетии в 2022 году власти самопровозглашенной республики Абхазия, которую тоже поддерживает и признает Москва, также прокомментировали вопрос возможного вхождения в состав России. Однако в Сухуми к этой идее отнеслись со скепсисом.

"Вопрос о вхождении Абхазии в состав РФ не стоит. Конституция Абхазии абсолютно четко провозглашает нашу страну независимым государством", - заявил тогда спикер абхазского парламента Валерий Кварчии. "Россия - наш стратегический партнер, родное и близкое государство, но намерений вхождения в состав РФ у нас в республике нет", - подчеркнул политик.

Позднее отношения РФ с Абхазией ухудшились. Этому поспособствовал отзыв ратификации инвестиционного соглашения самопровозглашенной республики с РФ, который, как выражались аналитики, позволял российскому бизнесу "освоить Абхазию" и не преследовал при этом интересы местных предпринимателей. Соглашение в Абхазии отказались ратифицировать только после масштабных протестов, результатом которых также стала отставка главы этого образования Аслана Бжании.