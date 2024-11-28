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Reuters: Байден готовит новый пакет военной помощи Украине

Анатолий Арни
28 ноября 2024 г.

Военная помощь на 725 млн долларов - один из последних актов поддержки Киева администрацией Байдена перед его уходом с поста президента.

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Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите НАТО в июле 2024 года
Президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден на саммите НАТО в июле 2024 годаФото: Susan Walsh/AP Photo/picture alliance

Администрация президента США Джо Байдена готовит пакет военной помощи Украине на сумму 725 млн долларов. Об этом сообщило в среду, 27 ноября, агентство Reuters со ссылкой на двух неназванных официальных лиц в Вашингтоне. По их словам, в новый пакет войдут различное противотанковое оружие из запасов США, наземные мины, беспилотники, снаряды для переносных ЗРК Stinger и боеприпасы для РСЗО HIMARS. Все это должно помочь ВСУ в сдерживании наступления РФ на востоке Украины, усилившегося в последние месяцы.

Содержание нового пакета помощи и его размер не утверждены и могут измениться в ближайшие дни, указывает Reuters.

Байден пытается предоставить больше помощи Киеву перед уходом с поста

Собеседники Reuters отмечают, что, предоставляя Киеву новую помощь, Джо Байден стремится продемонстрировать поддержку Украины в ее борьбе с продолжающимся полномасштабным вторжением РФ до того, как в январе в должность президента США вступит Дональд Трамп.

Трамп во время своей предвыборной кампании критиковал условия выделения Киеву военной помощи, а своим спецпосланником по мирному урегулированию войны в Украине назначил Кита Келлога. СМИ называют его одним из авторов ранее представленного Трампу плана скорого завершения войны - согласно нему, Вашингтон может пригрозить Киеву отказом в военной помощи, если тот не сделает шаги к началу переговоров с Москвой.

По данным издания Politico, 25 ноября Байден тайно предложил Конгрессу США выделить Украине еще 24 млрд долларов военной помощи. Однако вероятность того, что Конгресс одобрит инициативу, издание оценивает как "небольшую".

Кроме того, Белый дом официально подтвердил курсирующие с середины ноября сообщения о снятии ограничений для Украины на использование американских дальнобойных ракет ATACMS по военным целям на территории РФ. Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отмечал на фоне этого, что происходящее - не эскалация конфликта со стороны США, а ответ союзников Украины на действия Москвы, которая привлекла к участию в войне тысячи солдат из Северной Кореи.

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