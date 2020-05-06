Алкоголь во время пандемии: чего опасаются немецкие эксперты

Немцы во время карантина стали больше покупать алкогольных напитков. По данным исследования общества маркетинговых исследований GfK, 30 тысяч опрошенных семей и домашних хозяйств в марте купили на треть больше алкогольных напитков, чем за аналогичный период в 2019 году. Это касается не только вин, но и более крепких напитков, таких как джин и водка.

Таким положением дел обеспокоены эксперты и политики. Уполномоченная федерального правительства по наркополитике Даниэла Людвиг (Daniela Ludwig) заявила о том, что "коронавирусная инфекция подвергает людей, страдающих от алкогольной зависимости, к еще большей изоляции".

Более 2500 групп анонимных алкоголиков, которые до карантина регулярно встречались, чтобы обсудить свои проблемы, во время пандемии стараются поддерживать контакт с помощью современных технологий. Эксперт по проблемам, связанным с алкогольной зависимостью, Маркус Шиммельпфеннинг (Markus Schimmelpfenning) подчеркивает, что это не может заменить встреч и живого общения. В такой сложной ситуации оказались люди, страдающие алкогольной зависимостью.

Сместились приоритеты

По данным экспертов, объем продаж алкогольных напитков по сравнению с тем же периодом прошлого года возрос на 87,1 процента. Это относится и к крепким напиткам, как шерри и портвейн, употребление которых выросло на 47,5 процента. Что касается пива, то рост продаж этого напитка в супермаркетах и других торговых точках по сравнению с этим же периодом прошлого года составил лишь 11,5 процента. Эксперты считают, что это связано с тем, что по всей стране закрыты пивные бары и рестораны, которые до пандемии были основными клиентами пивоварен.

Психолог из города Эссена Кристиан Людке (Christian Lüdke) предостерегает от злоупотребления алкоголем во время самоизоляции. "Многие люди, которые жили, согласно правилу "5 и 2" - пять дней рабочей недели не употребляли алкогольных напитков и лишь в выходные дни позволяли себе выпить пива или вина, в период самоизоляции поступают с точностью до наоборот. Таким образом, сместились приоритеты: время, которое они проводят дома в условиях самоизоляции, воспринимается как затянувшиеся выходные дни или отпуск в собственных четырех стенах. И это нередко становится причиной злоупотребления алкоголем", - подчеркивает психолог.

Немцы стали покупать больше алкогольных напитков

В самом начале самоизоляции гуляла шутка: я пью пиво марки "Corona" против одноименного вируса. За ней скрывался нехитрый подтекст - высокопроцентный алкоголь убивает микробы и вирусы, а это значит, что выпивать каждый вечер - не грех. "Многие так и поступают, а на самом деле получается, что они наносят вред своему здоровью, понижая иммунитет и впадая в алкогольную зависимость", - предостерегает психолог Людке и добавляет: "Крепкое здоровье начинается с трезвой, во всех смыслах этого слова, головы".

Работа на удаленке располагает к употреблению алкоголя

Уже в самом начале пандемии и связанного с ним локдауна в большинстве стран Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) предупреждала о том, что во время социальной изоляции в мире увеличится употребление алкогольных напитков и как следствие - появится больше людей, которые попадут в зависимость от алкоголя. Такой прогноз может оказаться верным, считает медицинский директор Центрального института душевного здоровья (Zentralinstitut für Seelische Gesundheit) в Мангейме Фальк Кифер (Falk Kiefer).

"У меня пока нет цифр, подтверждающих эти прогнозы, но есть ощущение, что люди во время самоизоляции стали больше пить. Многие считают, что алкоголь снимает стресс и ослабляет чувство тревоги и страха. Именно эти эмоции преобладают во время пандемии. Их пытаются снять алкоголем", - считает эксперт. Мало того, по его мнению, у многих изменился и образ жизни: стали необязательными ежедневные поездки на работу, встречи с коллегами, отпали другие обязательства. Все это способствует тому, что многие позволяют себе не только расслабиться за бутылкой вина, но даже втягиваются и постепенно впадают в алкогольную зависимость. "Люди, не страдающие алкогольной зависимостью, легко могут дозировать или вовсе отказаться от употребления алкоголя. Однако в режиме самоизоляции есть опасность того, что уровень самоконтроля снижается", - предполагает Фальк Кифер в интервью региональной газете Badische Neueste Nachrichten.

Многие эксперты, занимающиеся изучением алкогольной и наркотической зависимостей, склоняются к не очень оптимистичным прогнозам о том, что во время пандемии и вынужденной социальной изоляции, которая может продлиться еще некоторое время, число людей, оказавшихся в алкогольной зависимости, заметно возрастет.

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