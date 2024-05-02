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Алена Ушакова
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Алена Ушакова: другие публикации
В Германии наступил "день экологического долга"
В Германии наступил "день экологического долга"
Если бы все страны мира вышли на уровень потребления Германии, им понадобилось бы втрое больше ресурсов.
Природа и окружающая среда
02.05.2024
2 мая 2024 г.
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