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Алена Ушакова

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Алена Ушакова: другие публикации

Германия сжигает гораздо больше ресурсов, чем это позволительно при ответственном потреблении

В Германии наступил "день экологического долга"

В Германии наступил "день экологического долга"

Если бы все страны мира вышли на уровень потребления Германии, им понадобилось бы втрое больше ресурсов.
Природа и окружающая среда2 мая 2024 г.
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