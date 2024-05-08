Бездомных все больше. Когда в ФРГ решат проблему с жильем?

Бездомные в Германии годами живут на улицах и в приютах. Новый план правительства ФРГ должен решить эту проблему к 2030 году, но для активистов это не более чем громкие заявления.

В течение двух десятилетий Дирк Димарски (Dirk Dymarski) жил на улице и в приютах для бездомных. По его словам, это изменило его образ мышления. "Быть бездомным на протяжении 20 лет стало для меня уроком во всех отношениях, раньше я сам плохо относился к тем, у кого не было своего угла. Мое поведение по отношению к ним было дискриминационным. Но в последние годы я осознал, что в такой ситуации может оказаться каждый, а выбраться из нее очень сложно", - рассказал он DW.

Сейчас Димарски является автором Freistätter Online Zeitung, местной газеты, издаваемой бездомными в коммуне Фрайштатт, что в федеральной земле Нижняя Саксония, и членом организации Selbstvertretung Wohnungsloser Menschen, целью которой является предоставление бездомным политического голоса в Германии.

По словам Дирка Димарски, стигматизация бездомных является самым большим препятствием в поиске постоянного жилья. В первую очередь, арендодатели запрашивают персональную кредитную историю потенциального жильца, узнают, где он живет на данный момент. У выходца из приюта в такой ситуации практически нет шансов.

В Германии насчитывают, как минимум, 375 тысяч бездомных. Многие из них ночуют где придется. На фото - палатки под мостом в Берлине Фото: Anna Widzyk/DW

Когда решится проблема жилья для бездомных?

За последние несколько лет число бездомных в ФРГ выросло из-за постоянной нехватки доступного жилья. По данным правительства Германии, в стране насчитывается около 375 тысяч бездомных, хотя Федеральная рабочая группа помощи бездомным оценивает их количество в 600 тысяч, 50 тысяч из которых живут на улицах. В это число входят все, у кого нет договора аренды или собственного дома. Власти Германии обязаны предоставлять временное убежище для тех, кто остался без крыши над головой, но многие предпочитают оставаться на улице, поскольку приюты часто не могут гарантировать им конфиденциальность и безопасность.

В конце апреля правительство Германии впервые опубликовало национальный план действий, направленный на полное преодоление проблемы отсутствия жилья к 2030 году. Документ, помимо прочего, предлагает государственное финансирование для строительства социального жилья, борьбу с дискриминацией на рынке недвижимости, а также помощь людям в получении доступа к страхованию и консультационным услугам.

"Предоставление доступного жилья лежит в основе помощи бездомным и решения этой проблемы. Появление этого документа стало результатом явного запроса со стороны гражданского общества", - заявила министр жилья, городского развития и строительства ФРГ Клара Гейвиц (Klara Geywitz).

Министр жилья, городского развития и строительства ФРГ Клара Гейвиц Фото: Emmanuele Contini/NurPhoto/picture alliance

Жизнь на улице: "То же, что на войне"

Помогающие бездомным благотворительные организации, с которыми консультировалось правительство страны при подготовке документа, считают, что план хороший, но это только первый шаг. Дирк Димарски и его коллеги указывают на то, что он расплывчатый и недоработанный, хотя и высоко оценивают усилия министра по его подготовке.

Также план раскритиковала директор проекта Housing First ("Жилье прежде всего") Коринна Мюнхо (Corinna Müncho). По ее мнению, власти федеральных земель и коммун, которые должны его реализовать, до сих пор не знают, как именно это сделать. Проект Housing First исходит из принципа, что иметь собственное жилье - это право каждого человека, поэтому помогает бездомным в поисках недвижимости без предварительных условий.

"Один из наших клиентов однажды сказал мне, что жить на улице - это то же, что на войне. Бездомные совершенно беззащитны, постоянно бдительны, у них нет личного пространства, а их основные потребности не покрываются. Все это влияет на психику, их сознание перестраивается", - рассказала она DW.

В ФРГ нехватка доступного жилья

По словам представителя социальной службы Diakonie Ларса Шефера (Lars Schäfer), благотворительные организации давно призывали правительство сформулировать четкий план действий касательно этой проблемы. Но, несмотря на позитивное продвижение в этом вопросе, 31 пункт опубликованного плана - это не более, чем набор ранее согласованных мер, которые не предполагают серьезных изменений в законодательстве и не требуют вложения денег.

К примеру, в первом пункте документа говорится об обязательстве правительства ФРГ выделить 18,15 миллиарда евро федеральным землям для строительства социального жилья на период с 2022 по 2027 год. Доступное жилье действительно необходимо, но об этом финансировании уже сообщалось два года назад, и в прошлом году правительство было вынуждено признать, что количество готовых для заселения квартир сильно отстает от заявленной тогда цели в 100 тысяч квартир в год.

Многие бездомные остаются жить на улице из-за нежелания идти в приют Фото: Emmanuele Contini/IMAGO

Специалисты сходятся во мнении, что необходимо принять ряд конкретных мер, от которых правительство уклоняется. Например, во избежание предвзятости домовладельцев можно установить квоты для бездомных в новом социальном жилье. Аналогичным образом, правительство могло бы постановить, что определенная часть денег, выделенных на строительство социального жилья, должна быть использована для размещения людей, не имеющих дома.

"Речь не идет о том, чтобы выделять больше денег, скорее о более эффективном их распределении. Временное размещение стоит невероятно дорого, учитывая очень низкие стандарты. Мы говорим о дневной ставке в тысячу евро на одного человека в Берлине", - поясняет Коринна Мюнхо.