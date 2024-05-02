В Германии наступил "день экологического долга"

Если бы все страны мира вышли на немецкий уровень потребления, им понадобилось бы втрое больше ресурсов. Чрезмерное потребление не приводит к более счастливой жизни, утверждают экологи.

Всего за четыре месяца Германия 2 мая превысила годовой лимит ответственного потребления ресурсов. К такому выводу пришла американская экологическая организация Global Footprint Network. По ее расчетам, человечеству понадобилось бы три земных шара, чтобы обеспечить себя достаточным количеством ресурсов, если бы все страны в мире вели себя как Германия.

Самые злостные нарушители, такие как Катар и Люксембург, перешли за этот порог еще в феврале. Другие страны, как Камбоджа и Мадагаскар, скорее всего не исчерпают свой лимит до конца года. В прошлом году Германия вышла за рамки годового лимита 4 мая, на один день позднее, чем в 2024 году, с учетом разницы високосного года.

Так называемый "день экологического долга" наступает, когда потребности страны в природных ресурсах в текущем году превысили их объем, который можно восстановить до конца года.

"Разумное потребление должно стать новой нормой"

"День экологического долга" Германии - это напоминание о том, что пришло время изменить основные условия во всех сферах жизни, чтобы разумное потребление стало новой нормой. Нам нужно определить новые лимиты, чтобы остановить перерасход ресурсов Земли", - говорится в пресс-релизе немецкой экологической НПО Germanwatch. По ее данным, производство и потребление мяса в Германии является одной из основных причин чрезмерного использования природных ресурсов. Около 60% сельскохозяйственных земель используется для производства кормов для животных, дополнительно миллионы тонн кормов импортируются из-за границы.

Потребление мяса является одной из главных причин перерасхода ресурсов в Германии Фото: INA FASSBENDER/AFP

По данным Германского общества по международному сотрудничеству (GIZ), общий объем импорта в Германию привел к уничтожению 138 тысяч гектаров тропических лесов по всему миру в период с 2016 по 2018 год. Глобальный Юг, который в основном живет в пределах разумного потребления, несет на себе большую часть бремени мирового перерасхода ресурсов за счет разрушения окружающей среды и ущерба, причиненного изменением климата.

Немецкая экологическая организация BUND 30 апреля раскритиковала безрассудное использование почвы, воды и сырья в ФРГ. "Наша земля перегружена. Страна, которая потребляет столько ресурсов, как это делаем мы, действует плохо и безрассудно", - заявил ее глава Олаф Бандт (Olaf Bandt).

Организация призвала федеральное правительство принять закон о защите природных русурсов, который регулировал бы использование пахотных и пастбищных земель, рыбных угодий, грунтовых и поверхностных вод, а также лесов и древесины.

Больше потребления не значит больше счастья

Чрезмерное потребление не обязательно приводит к улучшению жизни граждан, свидетельствуют данные опубликованного в четверг, 2 мая, Международного индекса счастья (HPI). В нем берлинская общественная организация Hot or Cool Institute проанализировала данные о благополучии, продолжительности жизни и выбросах парниковых газов, чтобы оценить, насколько хорошо страны заботятся о своих гражданах, не перегружая планету.

Уничтожение тропических лесов в Бразилии для использования земель в сельском хозяйстве Фото: Andre Penner/AP Photo/picture alliance

К примеру, Швеция и Германия имеют схожий уровень общего благополучия и ожидаемой продолжительности жизни, но Швеция смогла достичь такого качества жизни с меньшим уровнем углеродного следа на душу населения. В Германии этот показатель оказался на 16% выше, а в США он превысил уровень Швеции более чем в два раза. В Коста-Рике - сопоставимая с Германией продолжительность жизни и уровень благополучия, но воздействие на окружающую среду почти вдвое меньше.

Страны с лучшим балансом

Вануату, Швеция, Сальвадор, Коста-Рика и Никарагуа возглавили список стран, сочетающих хорошую жизнь с низким уровнем воздействия на окружающую среду, утверждают авторы исследования. Индекс, который также учитывает различные уровни дохода внутри стран, показывает, что на 10% самых богатых людей в мире приходится почти половина всех выбросов, при том, что между ними и людьми, отвественными за незначительное загрязнение окружающей среды, почти нет существенной разницы в благополучии и здоровье.

Хорошим примером этого являются авиаперелеты. На людей, которые много летают, приходится гораздо больше выбросов CO2, по сравнению с теми, кто летает меньше. При этом первая группа не показывает значительного прироста в благополучии относительно второй.

В США исследование 2020 года показало, что более богатые домохозяйства потребляют на 25% больше энергии, чем семьи с низким доходом, имея при этом одинаковый уровень удовлетворенности жизнью. Глава Hot or Cool Institute Льюис Акенджи призвал страны переосмыслить свои приоритеты. "Нам необходимо сосредоточить свои силы на борьбе с расточительным потреблением и неравенством, которые усугубляют глобальный кризис", - заявил он.