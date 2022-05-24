 ЮНИСЕФ: Германия потребляет ресурсы почти трех планет Земля | Новости из Германии о событиях в мире | DW | 24.05.2022

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Мир

ЮНИСЕФ: Германия потребляет ресурсы почти трех планет Земля

В богатых странах дети живут в сравнительно здоровых условиях, но многие из этих стран негативно влияют на экологию. Худшие показатели - у Австралии, Бельгии, Канады и США, лучшие - у Испании, Ирландии и Португалии.

Контейнер с электронным мусором

Богатые страны производят огромные объемы электронного мусора

В самых богатых странах дети растут в сравнительно здоровых условиях, но большинство этих стран несоразмерно сильно разрушают мировую экологию, производя огромные объемы углекислого газа и электронного мусора. Если бы все люди потребляли столько, сколько население 39 стран ЕС и Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), то потребовались бы ресурсы 3,3 планеты Земля, следует из доклада Детского фона ООН (ЮНИСЕФ), обнародованного во вторник, 24 мая, в Кельне.

К примеру, если бы каждый потреблял столько, сколько жители Канады, США и Люксембурга, то понадобилось бы пять планет Земля. Уровень потребления в Германии также высок - жизнь всего мира по стандартам ФРГ обошлась бы в ресурсы 2,9 Земли.

В своем исследовании эксперты ЮНИСЕФ учитывали соотношение потребления и ущерба для экологии в разных странах. Наиболее благоприятная ситуация - в Испании, Ирландии и Португалии. Здесь дети живут в хороших условиях, но эти страны не столь сильно разрушают окружающую среду. Германия занимает в рейтинге девятое место. Замыкают список Австралия, Бельгия, Канада и США, которые в пересчете на душу населения производят больше всего углекислого газа, электронного мусора и потребляют больше всего ресурсов..

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    Автор: Геро Рютер, Марина Борисова


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