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Люди исчерпали годовые ресурсы Земли 2 августа

Сергей Ромашенко
31 мин. назад

В 2023 году Всемирный день экологического долга наступил на пять дней позже, чем в прошлом. Но это лишь кажущийся прогресс, отмечают американские экологи из Global Footprint Network.

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Умирающий буйвол во время засухи в Иране
Во время засухи в ИранеФото: ALAA AL-MARJANI/REUTERS

В 2023 году люди исчерпали условный запас возобновляемых природных ресурсов к среде, 2 августа, сообщила американская экологическая организация "Глобальная сеть экологического следа" (Global Footprint Network, GFN). В результате день 2 августа объявлен американскими экологами Всемирным днем экологического долга 2023 года.

В своих подсчетах GFN сравнивает экологический след человека (потребление людьми возобновляемых ресурсов) с биоемкостью (способностью планеты восстанавливаться и поглощать отходы, в том числе СО2). Эксперты отметили, что если бы все люди на Земле жили так расточительно, как в Германии, то день экологического долга наступил бы еще 4 мая.

В прошлом году люди начали жить в "экологический кредит" на 5 дней раньше - 28 июля. На первый взгляд создается впечатление, что в 2023 году люди израсходовали меньше ресурсов, чем в 2022 году, но экологи из GFN подчеркивают, что это лишь кажущийся прогресс.

GFN: Ситуация с экодолгом не меняется уже почти 10 лет

Для того, чтобы сравнение было действительно показательным, ежегодные данные задним числом актуализируются с учетом новой информации и методов, поэтому в 2022 году день экологического долга фактически наступил лишь 1 августа, то есть лишь на один день раньше, чем в нынешнем, поясняют экологи.

Ситуация фактически не меняется уже почти десять лет, заявила представитель GFN Аманда Дип, отметив, что пока окончательно не ясно, какое влияние оказало по потребление ресурсов снижение экономической активности из-за пандемии коронавируса или усилий по декарбонизации энергетики.

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