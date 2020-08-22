Известный российский оппозиционер, основатель Фонда борьбы с коррупцией Алексей Навальный доставлен в берлинскую клинику Charite. Это произошло вскоре после того, как утром в субботу, 22 августа, политика привезли в Германию на специальном самолете из Омска, где он был госпитализирован с подозрением на отравление. Вместе с Навальным в Берлин прибыла его супруга Юлия.

Еще задолго до того, как машина скорой помощи с Навальным подъехала к клинике, полиция попросила журналистов покинуть территорию Charite, всех сотрудников СМИ вывели за шлагбаум, передает с места событий специальный корреспондент DW.

Самолет с Навальным вылетел из Омска утром 22 августа по местному времен после многочасовой задержки, поскольку российские власти настаивали на соблюдении летчиками норматива об отдыхе. Решение о транспортировке Навального в ФРГ было принято после консилиума с немецкими врачами, специально прилетевшими из Германии, чтобы забрать политика на лечение. Российские врачи утром 21 августа объявили Навального нетранспортабельным.

Поначалу главврач омской больницы, куда госпитализировали Навального, утверждал, что на "консилиуме с немецкими врачами" было принято решение не переправлять Навального в Берлин до стабилизации состояния. Однако в немецком фонде Cinema for Peace, отправившем самолет с медиками за оппозиционером, заявили, что это не так и бригада врачей из Германии посчитала пациента транспортабельным.

ЕСПЧ удовлетворил ходатайство жены Навального

Соратники Навального передали в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) запрос с просьбой обязать власти России дать разрешение на перевозку оппозиционного политика. Незадолго до транспортировки Навального ЕСПЧ в срочном порядке удовлетворил ходатайство. Кроме того, супруга оппозиционера Юлия направила президенту РФ Владимиру Путину официальное письмо "с требованием о разрешении транспортировки Алексея Анатольевича Навального в Федеративную Республику Германия".

Ранее в интервью DW кинопродюсер и основатель Cinema fоr Peace Яка Бизиль заявил, что готовность лечить оппозиционера подтвердили в берлинской клинике Charite. Там, в частности, оказывали медицинскую помощь издателю российского интернет-СМИ "Медиазона" Петру Верзилову, предположительно отравленному в Москве в 2018 году.

По словам Бизиля, перелет организован на деньги частных лиц. Руководитель сети региональных штабов Навального Леонид Волков уточнил в беседе с DW, что расходы взял на себя бизнесмен Борис Зимин и фонд Зимина.

Возможное отравление Алексея Навального

По данным пресс-секретаря политика Киры Ярмыш, 20 августа Навальному стало плохо в самолете, на котором он летел из Томска в Москву. Авиалайнер экстренно приземлился в Омске, оппозиционера на скорой отвезли в больницу. Он был госпитализирован в бессознательном состоянии и подключен к аппарату ИВЛ.

Ярмыш предполагает, что политика могли отравить чем-то, подмешанным в чай: "Это было единственное, что он пил с утра. Врачи говорят, что токсин быстрее всосался через горячую жидкость". Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angele Merkel) заявила, что Германия готова оказать Алексею Навальному необходимую медицинскую помощь, включая лечение в немецких больницах.

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