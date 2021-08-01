Александр Бастрыкин

Комментарий: "Сотрудником ФБК" в России может стать каждый

В РФ - новая волна обысков, допросов и арестов по "делу ФБК". О том, что репрессии против граждан стали нормой, размышляет Федор Крашенинников, однажды утром и сам проснувшийся в статусе свидетеля.