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Александр Бастрыкин

Воскресный выпуск открыток от наших героев – "Заповедник" в отпуске, первая неделя 01.08.2021

Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие. "Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа.
*** Dieses Bild ist fertig zugeschnitten als Social Media Snack (für Facebook, Twitter, Instagram) im Tableau zu finden: Fach „Images“ —> Weltspiegel/Bilder des Tages *** 11.05.21 *** A woman lays flowers at a makeshift memorial for victims of a deadly shooting at School Number 175 in Kazan, Russia May 11, 2021. REUTERS/Artem Dergunov TPX IMAGES OF THE DAY

Число госпитализированных после стрельбы в Казани выросло до 23 12.05.2021

Среди госпитализированных - 20 детей и трое взрослых. В Казань для координации дела об убийстве детей в гимназии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин.
International crisis, conceptual artwork International crisis, conceptual computer artwork. PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI/SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006/3971 International Crisis conceptual Artwork International Crisis conceptual Computer Artwork PUBLICATIONxINxGERxSUIxHUNxONLY ANDRZEJxWOJCICKI SCIENCExPHOTOxLIBRARY F006

Комментарий: Новые санкции и старые подходы 02.03.2021

Введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным санкции ЕС могут быть полезны только в качестве демонстрации неэффективности выбранной стратегии, считает Федор Крашенинников.
FILE PHOTO: A still image taken from video footage shows Russian opposition leader Alexei Navalny, who is accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, inside a defendant dock during the announcement of a court verdict in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Simonovsky District Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Санкции Евросоюза в ответ на арест Навального вступили в силу 02.03.2021

Под санкциями ЕС, при принятии которых впервые был задействован новый механизм, оказались генпрокурор РФ Игорь Краснов, а также главы Следственного комитета, ФСИН и Росгвардии.
Flag of Europe in front of Le Berlaymont headquarters of the European Commission - European Union EU. The flag was designed by ArsÃ_ne Heitz and Paul M. G. LÃ©vy. March 21, 2019 - Brussels, Belgium. (Photo by Nicolas Economou/NurPhoto) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

В ЕС началась процедура принятия санкций за арест Навального 01.03.2021

Под санкциями Евросоюза окажутся, предположительно, генпрокурор РФ, а также главы Следственного комитета, ФСИН и Росгвардии. Штрафные меры могут вступить в силу уже 2 марта.
FILE PHOTO: A still image taken from video footage shows Russian opposition leader Alexei Navalny, who is accused of flouting the terms of a suspended sentence for embezzlement, inside a defendant dock during the announcement of a court verdict in Moscow, Russia February 2, 2021. Press service of Simonovsky District Court/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY. NO RESALES. NO ARCHIVES. MANDATORY CREDIT./File Photo

Санкции ЕС против России из-за Навального могут вступить в силу 2 марта 26.02.2021

Уже 1 марта будет запущена письменная процедура принятия решения о введении санкций ЕС. Под штрафные меры подпадут чиновники, причастные к аресту и осуждению Алексея Навального.
FILE PHOTO: Russian opposition leader Alexei Navalny delivers a speech during a rally to demand the release of jailed protesters, who were detained during opposition demonstrations for fair elections, in Moscow, Russia September 29, 2019/File Photo/File Photo

Депутаты в Пскове потребовали от СК РФ возбудить дело из-за отравления Навального 17.12.2020

Депутаты Псковского облсобрания обратились к председателю СК РФ Бастрыкину. Шлосберг и Гайдук считают, что в свете публикации расследования об отравлении Навального должно быть возбуждено дело о посягательстве на жизнь.
24.06.2016 ARCHIV - Eine britische Fahne weht am 24.06.2016 in London, Großbritannien, vor dem berühmten Uhrturm Big Ben. Die Uhr auf dem Urm zeigt einige Minuten nach Zwölf an. Die Briten haben in einem Referendum für den Austritt aus der EU gestimmt. Die Bundesregierung steckt nach dem Brexit-Votum mitten in einem Grundsatzstreit über den Weg aus der Krise Europas. Foto: Michael Kappeler/dpa (zu dpa Schäuble warnt SPD-Kabinettskollegen vor falschen Weichenstellungen vom 03.07.2016) +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit Copyright: picture-alliance/dpa/M. Kappeler

Россия закрыла въезд 25 представителям Великобритании 21.11.2020

В Москве назвали введение санкций в отношении британских подданных ответом на ограничительные меры Лондона по делу Магнитского.

bekannte Schreibweisen: Sergej Magnizki / Sergei Magnizki / Sergei Magnitsky / Sergej Magnitskij A tombstone on the grave of lawyer Sergei Magnitsky who died in jail, at a cemetery in Moscow, Friday, Nov. 16, 2012. U.S. lawmakers are expected to vote in a human rights legislation named after Magnitsky that would impose sanctions on Russian officials involved in human rights violations. (Foto:Misha Japaridze/AP/dapd)

Лондон ввел санкции против 25 причастных к смерти Магнитского россиян 06.07.2020

25 российских граждан, в числе которых глава СКР Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Гринь, замглавы МВД Аничин, следователи, сотрудники МВД и учреждений ФСИН, попали под санкции за причастность к гибели Сергея Магнитского.
MOSCOW, RUSSIA - NOVEMBER 15, 2016: A view of the Russian Investigative Committee building where Russian Economic Development Minister Alexei Ulyukayev is being questioned on suspicion of receiving a $2 million bribe. Anton Novoderezhkin/TASS |

Спецкор "Новой газеты" Милашина просит СК расследовать нападение на нее 19.02.2020

Журналистка Елена Милашина, на которую напали в Грозном в начале февраля, подала заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой провести расследование.

18.02.2020, Russland, Kerch: KERCH, RUSSIA - FEBRUARY 18, 2020: Pictured in this video grab are homemade explosive devices seized by officers of Russia's Federal Security Service (FSB) during raids on the homes of two teenagers suspected of plotting terrorist attacks on educational institutions in the city of Kerch, Crimea. In November 2018, one of the suspects expressed approval of the 2018 Kerch Polytechnic Vocational School shooting in comments on a social network, and later joined an online neo-Nazi community, to which mass shooter Vladislav Roslyakov who perpetrated the 2018 Kerch massacre used to belong. According to the investigators, the two suspects have viewed materials on the Internet about how to make explosive devices. Video grab/Federal Security Service of the Russian Federation/TASS Foto: Russian Federal Security Service/TASS/dpa |

Бастрыкин взял под контроль "дело керченских подростков" 19.02.2020

В отношении подростков 2003 и 2004 года рождения в Керчи заведено дело о подготовке теракта. При обыске в их квартирах обнаружены "самодельные взрывные устройства".

15.10.2019 *** Russian police officers walk to enter a business centre, which houses the office of opposition leader Alexei Navalny's Anti-Corruption Foundation (FBK), in Moscow on October 15, 2019. - Russian investigators raided opposition offices across the country on October 15, 2019, in the latest move to increase pressure on top Kremlin critic Alexei Navalny and his allies. (Photo by Dimitar DILKOFF / AFP) (Photo by DIMITAR DILKOFF/AFP via Getty Images)

Комментарий: "Сотрудником ФБК" в России может стать каждый 16.10.2019

В РФ - новая волна обысков, допросов и арестов по "делу ФБК". О том, что репрессии против граждан стали нормой, размышляет Федор Крашенинников, однажды утром и сам проснувшийся в статусе свидетеля.
August 3, 2019, Moscow, Russia: Police officers detain a man during an unsanctioned rally in the centre of Moscow, Russia..Moscow police detained more than 300 people who were protesting against the exclusion of some independent and opposition candidates from the city council ballot, a monitoring group said. (Credit Image: © Victor Kruchinin/SOPA Images via ZUMA Wire |

В деле о массовых беспорядках в Москве появился одиннадцатый фигурант 07.08.2019

Новый фигурант уголовного дела о беспорядках 27 июля находится в розыске вместе с еще одним мужчиной. Еще 9 человек арестованы.
02.11.2015 **** Officers of the Russian investigative committee walk near a morgue where relatives of those killed in an air crash in Egypt gather for identification of remains in St. Petersburg, Russia November 2, 2015. An Airbus A321, operated by Russian airline Kogalymavia under the brand name Metrojet, carrying 224 passengers crashed into a mountainous area of Egypt's Sinai peninsula on Saturday shortly after losing radar contact near cruising altitude, killing all aboard. REUTERS/Peter Kovalev Copyright: Reuters/P. Kovalev

Путин секретным указом повысил зарплаты в СК РФ на 20 процентов 04.07.2019

В ближайшие три года зарплата следователя СК вырастет в среднем со 110 до 130 тысяч рублей, сообщает телеканал "Дождь". Всего в Следственном комитете работают более 20 тысяч человек.
Nach Drogen suchen Polizisten bei einer Razzia im Bahnhofsviertel in Frankfurt am Main (Hessen) am 23.03.2017. Dabei haben die Beamten einem Mann Handschellen angelegt. Seit Monaten geht die Polizei zum Teil mehrmals wöchentlich mit einem massiven Kräfteaufgebot gegen die ausufernde Dealerszene rund um den Bahnhof vor. Foto: Boris Roessler/dpa +++(c) dpa - Bildfunk+++ | Verwendung weltweit

Дело об убийстве в Чемодановке передано в Москву 15.06.2019

Бастрыкин потребовал привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе и должностных лиц, "игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей".
24.05.2018 Michael Calvey, senior partner at the Baring Vostok private equity group, attends a session of the St. Petersburg International Economic Forum (SPIEF), Russia May 24, 2018. Picture taken May 24, 2018. Pyotr Kovalev/TASS/Host Photo Agency/Pool via REUTERS EDITORIAL USE ONLY.

Бизнес-ассоциации просят главу СКР освободить финансиста Калви из СИЗО 19.02.2019

Александра Бастрыкина просят изменить меру пресечения основателю инвесткомпании Baring Vostok. Басманный суд арестовал Майкла Калви до 13 апреля. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.
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