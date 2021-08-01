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Сегодня открытки нам прислали Путин, Золотов, Сечин, Байден и другие.
"Заповедник" вернется из отпуска 29-го августа.
Среди госпитализированных - 20 детей и трое взрослых. В Казань для координации дела об убийстве детей в гимназии прибыл глава СКР Александр Бастрыкин.
Введенные из-за ситуации с Алексеем Навальным санкции ЕС могут быть полезны только в качестве демонстрации неэффективности выбранной стратегии, считает Федор Крашенинников.
Под санкциями ЕС, при принятии которых впервые был задействован новый механизм, оказались генпрокурор РФ Игорь Краснов, а также главы Следственного комитета, ФСИН и Росгвардии.
Под санкциями Евросоюза окажутся, предположительно, генпрокурор РФ, а также главы Следственного комитета, ФСИН и Росгвардии. Штрафные меры могут вступить в силу уже 2 марта.
Уже 1 марта будет запущена письменная процедура принятия решения о введении санкций ЕС. Под штрафные меры подпадут чиновники, причастные к аресту и осуждению Алексея Навального.
Депутаты Псковского облсобрания обратились к председателю СК РФ Бастрыкину. Шлосберг и Гайдук считают, что в свете публикации расследования об отравлении Навального должно быть возбуждено дело о посягательстве на жизнь.
В Москве назвали введение санкций в отношении британских подданных ответом на ограничительные меры Лондона по делу Магнитского.
25 российских граждан, в числе которых глава СКР Бастрыкин, замгенпрокурора РФ Гринь, замглавы МВД Аничин, следователи, сотрудники МВД и учреждений ФСИН, попали под санкции за причастность к гибели Сергея Магнитского.
Журналистка Елена Милашина, на которую напали в Грозном в начале февраля, подала заявление на имя главы Следственного комитета Александра Бастрыкина с просьбой провести расследование.
В отношении подростков 2003 и 2004 года рождения в Керчи заведено дело о подготовке теракта. При обыске в их квартирах обнаружены "самодельные взрывные устройства".
В РФ - новая волна обысков, допросов и арестов по "делу ФБК". О том, что репрессии против граждан стали нормой, размышляет Федор Крашенинников, однажды утром и сам проснувшийся в статусе свидетеля.
Новый фигурант уголовного дела о беспорядках 27 июля находится в розыске вместе с еще одним мужчиной. Еще 9 человек арестованы.
В ближайшие три года зарплата следователя СК вырастет в среднем со 110 до 130 тысяч рублей, сообщает телеканал "Дождь". Всего в Следственном комитете работают более 20 тысяч человек.
Бастрыкин потребовал привлечь к уголовной ответственности всех виновных, в том числе и должностных лиц, "игнорировавших тревожные сигналы от местных жителей".
Александра Бастрыкина просят изменить меру пресечения основателю инвесткомпании Baring Vostok. Басманный суд арестовал Майкла Калви до 13 апреля. Его подозревают в хищении 2,5 млрд рублей.
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