Усмана Баратова осудили за шутку об участниках войны

Баратов опубликовал пост, в котором назвал участников войны в Украине со стороны РФ "петухами" и попросил вернуть их с фронта. Уголовное дело на главу узбекского землячества завели по доносу "военкоров".

Ступинский городской суд Московской области в понедельник, 12 августа, приговорил к четырем годам колонии общего режима главу узбекского землячества в РФ Усмана Баратова за шутливый пост об участниках войны против Украины. Его признали виновным в "разжигании ненависти и вражды". Свой приговор Усман Баратов назвал "позором правосудию и российской Фемиде", передает издание RusNews из зала суда.

Уголовное дело в отношении Баратова было заведено в январе 2024 года после соответствующего доноса "военкоров" и z-активистов главе Следственного комитета Александру Бастрыкину. Согласно версии следствия, глава узбекского землячества опубликовал в социальной сети "Одноклассники" пост, в котором проиллюстрировал новость о росте цен на яйца картинкой с курицами и надписью: "Фиг вам с маслом, а не яйца! Верните петухов с фронта". Данная публикация, как утверждало обвинение, "унизила достоинство группы лиц из числа граждан РФ".

27 февраля 2024 года Баратов был внесен в перечень "экстремистов и террористов" Росфинмониторинга.