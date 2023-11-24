Включат ли госидеологию в Конституцию РФ и кому это нужно?

В России заговорили об изменении конституции и включении в нее госидеологии. Может ли это стать реальностью и есть ли на это запрос в российском обществе? Об этом DW спросила экспертов.

Государственную идеологию необходимо прописать в Конституции РФ - с таким заявлением выступил глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин на научной конференции "Державинские чтения" в Минюсте РФ 22 ноября. По его словам, в результате "неспешной работы" нужно сформулировать госидеологию и цели российского общества, включив их в Конституцию РФ.

В Кремле заявили, что "какой-то позиции по этому вопросу нет". Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас попытался поспорить, отметив, что в России никакая идеология не может быть установлена в качестве государственной или обязательной. Это противоречит положениям Конституции РФ, которую придется отменять полностью. Но это возможно, если появится "общественный запрос", добавил сенатор.

"Идеология" - личный проект Бастрыкина

Инициатива Бастрыкина может быть его личным пиаром, так как к подобному глава СК РФ призывал и ранее, напоминает старший научный сотрудник Берлинского центра Карнеги по изучению России и Евразии Андрей Колесников. По его мнению, "идеологизация" Конституции РФ может быть излишней для власти, которая де-факто внедрила официальную идеологию в государственную политику - это проявляется в текстах Владимира Путина и Николая Патрушева, переписывании учебников истории и основ российской государственности, указе об основах государственной политики и укреплении традиционных ценностей.

Николай Петров Фото: Demidova Anastasia

Если этот информационный вброс - "прощупывание почвы" для реальных действий, то статья 13-я Конституции РФ "о многообразии идеологии" меняется в особом порядке через созыв Конституционного совещания, отмечает Колесников: "Это целая громкая история, не менее масштабная, чем поправки 2020 года".

Разговоры об изменении Конституции РФ на руку "армии политтехнологов", которые оказались без работы "в стране без выборов", считает руководитель Центра политико-географических исследований, приглашенный исследователь Фонда "Наука и политика" в Берлине Николай Петров. По его мнению, Кремлю сейчас малоинтересны долгоиграющие проекты, действующая власть сосредоточена на коротких задачах.

Политолог Екатерина Шульман согласна, что выступление Бастрыкина - его личный "идеологический" проект, о котором он периодически напоминает, и общественности каждый раз "приходится обсуждать то, чего нет".

Но она допускает, что соблазн вновь поменять Конституцию РФ может возникнуть после президентских выборов, когда властям потребуется заменить неприятный разговор о войне против Украины. В качестве замены они могут запустить более "приятный разговор" об объединении с Беларусью с последующим переучреждением Российской Федерации. "Этого нет, но это надо держать в уме", - отметила Шульман.

Адвокат: Путин может отменить Конституцию РФ в целом

Веймарская конституция в Германии была отменена только после окончания Второй мировой войны, оставаясь формальной при диктатуре Гитлера и никак не мешала нацизму, говорит адвокат Вадим Прохоров, защищавший российских оппозиционных политиков: "К великому сожалению, конституция сама по себе не может ничему противостоять".

Екатерина Шульман Фото: Natalia Smolentceva/DW

Если российские власти решатся на провозглашение государственной идеологии, то они могут повторить "пеньковое голосование" 2020 года, считает Прохоров. Тогда в Конституцию РФ включили поправки, которые вступали в противоречие с нормами, содержащимися в первых двух главах. "Это делалось, чтобы не отменять конституцию в целом. Хотя, наверное, Путин может это легко сделать, и, честно говоря, думаю, что к этому и идет", - говорит адвокат.

Цели, провозглашаемые действующей властью в России, - набор догм, напоминающий политический сверхконсерватизм южных штатов США 70-летней давности, считает доктор юридических наук, член московской Хельсинкской группы Илья Шаблинский. "Оформить в юридический текст невнятные штампы достаточно сложно", - говорит он. Подобные попытки совершали авторитарные режимы в Латинской Америке, но вместо поддержки со стороны населения они становились предметом для карикатур.

Единственной причиной, которая может подтолкнуть власти вновь менять Конституцию РФ, могут стать мирные переговоры с Украиной, считает Шаблинский: "В этом случае они могут заявить о новой конституции победы. По сути, фальшивой, но нужной, чтобы что-то предъявить населению".

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